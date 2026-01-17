Náprava krachu v poháru. Real zdolal Levante, Mbappé se dočkal jubilejní trefy

Autor: ,
  16:34
Fotbalisté Realu Madrid při ligové premiéře trenéra Álvara Arbeloy zvítězili 2:0 nad Levante a v neúplné tabulce ztrácejí bod na vedoucí Barcelonu, která má nedělní zápas na hřišti San Sebastianu k dobru. Poprvé po zranění kolena skóroval Kylian Mbappé. Francouzský kanonýr a nejlepší střelec soutěže zaznamenal 19. gól v ročníku a jubilejní 50. v La Lize.
Fotbalisté Realu Madrid se radují z gólu Kyliana Mbappého.

Fotbalisté Realu Madrid se radují z gólu Kyliana Mbappého. | foto: AP

Obránce Raúl Asencio z Realu Madrid slaví svůj gól.
Unai Vencedor z Levante vede míč před Alvárem Carrerasem z Realu Madrid.
Fotbalisté Realu Madrid se radují z gólu, který vstřelil Raúl Asencio.
Útočník Kylian Mbappé je v utkání proti Levante faulován v pokutovém území.
5 fotografií

Arbeloa převzal Real jako dočasný kouč po odvolání Xabiho Alonsa, který u týmu skončil po porážce ve finále Superpoháru s Barcelonou.

Při trenérově debutu madridský velkoklub ostudně prohrál ve Španělském poháru 2:3 s Albacete ze druhé ligy a ani proti sestupem ohroženému Levante si jeho hráči dlouho nemohli vypracovat výraznější gólovou příležitost.

Real je na dně. Vyřazení beru na sebe, říká po selhání s outsiderem Arbeloa

To se změnilo až zvýšenou aktivitou po změně stran, která vyústila v penaltový faul na Mbappého. Reprezentační útočník pokutový kop s klidem proměnil. Na 50 branek potřeboval 53 zápasů, rychleji to za posledních 25 let dokázal jen Cristiano Ronaldo, jemuž stačilo 51 startů.

Převahu favorita pak završil stoper Asencio, který si naskočil na roh Gülera a hlavou poslal míč do sítě. Levante ve čtvrtém zápase pod vedením nového trenéra Luise Castra poprvé prohrálo a v tabulce je předposlední.

Španělská La Liga
20. kolo 17. 1. 2026 14:00
Real Madrid Real Madrid : Levante UD Levante UD 2:0 (0:0)
Góly:
58. Mbappé
65. Asencio
Góly:
Sestavy:
Courtois – Valverde (C), Asencio (90. Alaba), Huijsen (61. Ceballos), Á. Carreras – Bellingham, Tchouaméni, Camavinga (46. Güler) – Gonzalo García (46. Mastantuono), Mbappé, Vinícius Júnior.
Sestavy:
Ryan – Toljan, de la Fuente, Matturro, M. Sánchez – Vencedor (66. Raghouber), P. Martínez (C) – Tunde (83. Espí), C. Álvarez (83. Cortes), Iván Romero (83. Olasagasti) – Etta Eyong (66. Losada).
Náhradníci:
F. González, Mestre – Carvajal, Cestero, F. García, Jimenez, Leiva, Palacios.
Náhradníci:
Cuñat, Primo – Arriaga, Koyalipou, Krug, Morales, Perez.
Žluté karty:
31. Tchouaméni, 43. Gonzalo García
Žluté karty:
17. Vencedor

Rozhodčí: Espinosa – Portela, Díaz

Počet diváků: 70104

Španělská La Liga
20. kolo 17. 1. 2026 16:15
zápas probíhá
Mallorca Mallorca : Athletic Bilbao Athletic Bilbao 2:1 (-:-)
Góly:
5. Muriqi
42. Muriqi
Góly:
8. U. Gómez
45. I. Williams
Sestavy:
L. Román – Morey, Valjent (C), Kumbulla, Lato – Mascarell, S. Costa – Joseph, Darder, Virgili – Muriqi.
Sestavy:
Simón – Areso, Vivian, Paredes, Berchiche (C) – Ruiz de Galarreta, Jauregizar – Berenguer, U. Gómez, N. Williams – Guruzeta.
Náhradníci:
Bergström, Cuéllar – Salhi, Asano, Raíllo, David López, Torre, Llabrés, Mojica, Prats, Antonio Sánchez, Kalumba.
Náhradníci:
Padilla – Gorosabel, Rego, S. Sánchez, Sancet, Monreal, R. Navarro, Izeta, Lekue, I. Williams, Boiro.
Žluté karty:
18. Kumbulla
Žluté karty:
40. Vivian

Rozhodčí: Guzmán – J. Martínez, Ríos.

Španělská La Liga
20. kolo 17. 1. 2026 18:30
Osasuna Osasuna : Real Oviedo Real Oviedo 0:0 (-:-)
Španělská La Liga
20. kolo 17. 1. 2026 21:00
Real Betis Real Betis : Villarreal Villarreal 0:0 (-:-)
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

20. kolo

Osasuna vs. Real Oviedo //www.idnes.cz/sport
17.1. 18:30
  • 1.80
  • 3.55
  • 5.21
Real Betis vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
17.1. 21:00
  • 2.74
  • 3.65
  • 2.58
Getafe vs. Valencia //www.idnes.cz/sport
18.1. 14:00
  • 2.74
  • 2.76
  • 3.34
Atlético Madrid vs. Deportivo Alavés //www.idnes.cz/sport
18.1. 16:15
  • 1.36
  • 5.09
  • 10.20
Celta Vigo vs. Rayo Vallecano //www.idnes.cz/sport
18.1. 18:30
  • 2.04
  • 3.22
  • 4.13
Real Sociedad vs. FC Barcelona //www.idnes.cz/sport
18.1. 21:00
  • 5.08
  • 4.72
  • 1.58
Elche CF vs. Sevilla FC //www.idnes.cz/sport
19.1. 21:00
  • 2.25
  • 3.38
  • 3.27

21. kolo

Levante UD vs. Elche CF //www.idnes.cz/sport
23.1. 21:00
  • 2.57
  • 3.21
  • 2.73
Rayo Vallecano vs. Osasuna //www.idnes.cz/sport
24.1. 14:00
  • 2.00
  • 3.19
  • 3.96
Valencia vs. Espaňol Barcelona //www.idnes.cz/sport
24.1. 16:15
  • 2.19
  • 3.39
  • 3.17
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

20. kolo

19. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC BarcelonaBarcelona 19 16 1 2 53:20 49
2. Real MadridReal Madrid 20 15 3 2 43:17 48
3. VillarrealVillarreal 18 13 2 3 37:17 41
4. Atlético MadridAtlético 19 11 5 3 34:17 38
5. Espaňol BarcelonaEspaňol 20 10 4 6 23:22 34
6. Real BetisBetis 19 7 8 4 31:25 29
7. Celta VigoCelta Vigo 19 7 8 4 25:20 29
8. Athletic BilbaoBilbao 19 7 3 9 17:25 24
9. GironaGirona 20 6 6 8 20:34 24
10. Elche CFElche 19 5 8 6 25:24 23
11. Rayo VallecanoRayo Vallecano 19 5 7 7 16:22 22
12. Real SociedadReal Sociedad 19 5 6 8 24:27 21
13. GetafeGetafe 19 6 3 10 15:25 21
14. Sevilla FCSevilla 19 6 2 11 24:30 20
15. OsasunaOsasuna 19 5 4 10 18:22 19
16. Deportivo AlavésAlavés 19 5 4 10 16:24 19
17. MallorcaMallorca 19 4 6 9 21:28 18
18. ValenciaValencia 19 3 8 8 18:31 17
19. Levante UDLevante 19 3 5 11 21:32 14
20. Real OviedoOviedo 19 2 7 10 9:28 13

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Breite míří do Artisu Brno

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Opil se a koupil klub, teď vyřadil obhájce. Asi vezmu celý tým na Ibizu, žertuje boss

Fanoušci a hráči Macclesfieldu slaví na hřišti historické vítězství nad Crystal...

Před šesti lety najel Robert Smethurst na poněkud zvláštní denní režim. Vydělal parádní peníze prodejem úspěšné aplikace, ale nevěděl, co se životem dál. Proto pravidelně ve dvě hodiny odpoledne...

Jurásek a Kadeřábek nejsou sami. Kteří Češi se ze zahraničí vrátili do pražských S?

Čerstvá posila David Jurásek podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029.

V porovnání s konkurenční Spartou je na tom Slavia podobně. Dohromady se v posledních patnácti letech jen do pražských S, dvou největších tuzemských klubů, vrátilo ze zahraničí skoro padesát českých...

Real mění trenéra. Alonso skončil po prohře v Superpoháru, nahradí jej Arbeloa

Xabi Alonso diriguje hráče Realu.

Všechno nabralo rychlý spád. U fotbalistů Realu Madrid po necelých osmi měsících skončil trenér Xabi Alonso. Španělský klub den po porážce ve finále Superpoháru s Barcelonou uvedl, že se se...

ONLINE: United v derby přehráli City. Souček je v základu, Chelsea vede

Sledujeme online
Úsměvy a radost fotbalistů Manchesteru United po vedoucí trefě v derby proti...

Bitva o Manchester na úvod 22. kola anglické fotbalové ligy dopadla lépe pro United, kteří při premiéře trenéra Michaela Carricka porazili City 2:0. Od 16 hodin jde do akce například Chelsea doma...

17. ledna 2026  13:25,  aktualizováno  16:40

Náprava krachu v poháru. Real zdolal Levante, Mbappé se dočkal jubilejní trefy

Fotbalisté Realu Madrid se radují z gólu Kyliana Mbappého.

Fotbalisté Realu Madrid při ligové premiéře trenéra Álvara Arbeloy zvítězili 2:0 nad Levante a v neúplné tabulce ztrácejí bod na vedoucí Barcelonu, která má nedělní zápas na hřišti San Sebastianu k...

17. ledna 2026  16:34

Dukla v Turecku podlehli lídrovi ukrajinské ligy, Slovácko přetlačilo soupeře ze Srbska

Brankář Dukly Praha Rihards Matrevics během utkání proti Plzni.

Fotbalisté Dukly na závěr soustředění v Turecku prohráli v přípravném zápase s lídrem ukrajinské ligy Čerkasy 1:2. Slovácko tamtéž porazilo Čukarički gólem Marka Havlíka 1:0 a Zlín remizoval s BW...

17. ledna 2026  12:44,  aktualizováno  15:41

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Breite míří do Artisu Brno

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

17. ledna 2026  11:47

Báječný debut v italské lize. Durosinmi zařídil Pise remízu s Atalantou

Nigerijský útočník Rafiu Durosinmi (vpravo) se po přestupu z Plzně do Pisy...

Nigerijský fotbalový útočník Rafiu Durosinmi se po přestupu z Plzně do Pisy uvedl při svém debutu v italské lize gólem. Dva dny po dotažení transferu z Viktorie se dostal na hřiště jako střídající...

16. ledna 2026  23:03

Skvělé akce i červené karty. Preciado opustil Spartu a přestoupil do Brazílie

Angelo Preciado v utkání s Rigou.

Ángelo Preciado bavit a někdy i štvát fanoušky sparťanských fotbalistů už nebude. Sedmadvacetiletý ekvádorský reprezentant přestupuje do Atlético Mineiro, slavný brazilský klub z Belo Horizonte...

16. ledna 2026  22:26

Výhra potěší, ale nedávám jí velkou váhu. Trpišovský o přípravě, Chamovi či Barce

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský hovoří s trenérem české reprezentace...

Potěšil ho obrat ve výsledku, první vítězství v přípravě, návrat Oscara po zranění i výkon Chama. „A teď už máme v hlavě Barcelonu,“ říká Jindřich Trpišovský. Trenér slávistický fotbalistů hodnotil...

16. ledna 2026  22:21

Slavia v závěru rozhodla generálku s Bergenem, Sparta podlehla Malmö

Sparťanský útočník Albion Rrahmani v přípravném utkání v Marbelle proti Malmö.

Sparťanští fotbalisté ve svém prvním ze dvou utkání na soustředění ve Španělsku neskórovali a Malmö, které před rokem a půl vyřadili v play off Ligy mistrů, podlehli 0:1. V závěru se na hřiště dostal...

16. ledna 2026  17:56,  aktualizováno  19:30

Olomouc čeká cesta do Švýcarska. V play off Konferenční ligy vyzve Lausanne

Hráči Sigmy zjistili, že postupují do jarní fáze Konferenční ligy.

Z nabízené dvojice dostali toho přijatelnějšího soupeře. Olomoučtí fotbalisté v předkole play off Konferenční ligy vyzvou švýcarské Lausanne. Úvodní utkání je na programu 19. února v Olomouci, odveta...

16. ledna 2026  12:19,  aktualizováno  14:08

Role SLO v českém fotbale roste. Posílila ji nová smlouva LFA s policií

Fanoušci Sparty se shromažďují na Staroměstském náměstí, odkud se vydají na...

Významné posílení role Supporter Liaison Officerů (SLO), zjednodušeně prostředník či koordinátor mezi klubem a fanoušky, přináší nová smlouva Ligové fotbalové asociace (LFA) s Policií ČR. „Role SLO...

16. ledna 2026  12:56

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Legendy přes palubu. Kdo bude lídr? Sigma přišla o hecíře, dříče i hlas v kabině

Kapitán olomouckých fotbalistů Radim Breite s trofejí pro vítěze MOL Cupu.

Po kapitánovi odchází z fotbalové Sigmy další stěžejní článek týmu. Jan Navrátil bezesporu zaslouží označení olomoucká legenda, vždyť se Sigmou vyhrál oba tituly v tuzemském poháru. V pětatřiceti...

16. ledna 2026  10:27

Hru o záchranu jsem nečekal, říká Šancl. Do Baníku šel původně za Hapalem

Jedna z ostravských posil, záložník Filip Šancl (vpravo), sleduje míč, za nímž...

Před rokem Filip Šancl přestoupil z Jihlavy do Slavie Praha, odkud zamířil na hostování do Pardubic. A v září mu šéfové Slavie umožnili přestup do ostravského Baníku. K jeho týmu se připojil v...

16. ledna 2026  9:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.