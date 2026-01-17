Náprava krachu v poháru. Real zdolal Levante, Mbappé se dočkal jubilejní trefy

Arbeloa převzal Real jako dočasný kouč po odvolání Xabiho Alonsa, který u týmu skončil po porážce ve finále Superpoháru s Barcelonou.
Při trenérově debutu madridský velkoklub ostudně prohrál ve Španělském poháru 2:3 s Albacete ze druhé ligy a ani proti sestupem ohroženému Levante si jeho hráči dlouho nemohli vypracovat výraznější gólovou příležitost.
|
Real je na dně. Vyřazení beru na sebe, říká po selhání s outsiderem Arbeloa
To se změnilo až zvýšenou aktivitou po změně stran, která vyústila v penaltový faul na Mbappého. Reprezentační útočník pokutový kop s klidem proměnil. Na 50 branek potřeboval 53 zápasů, rychleji to za posledních 25 let dokázal jen Cristiano Ronaldo, jemuž stačilo 51 startů.
Převahu favorita pak završil stoper Asencio, který si naskočil na roh Gülera a hlavou poslal míč do sítě. Levante ve čtvrtém zápase pod vedením nového trenéra Luise Castra poprvé prohrálo a v tabulce je předposlední.
58. Mbappé
65. Asencio
Courtois – Valverde (C), Asencio (90. Alaba), Huijsen (61. Ceballos), Á. Carreras – Bellingham, Tchouaméni, Camavinga (46. Güler) – Gonzalo García (46. Mastantuono), Mbappé, Vinícius Júnior.
Ryan – Toljan, de la Fuente, Matturro, M. Sánchez – Vencedor (66. Raghouber), P. Martínez (C) – Tunde (83. Espí), C. Álvarez (83. Cortes), Iván Romero (83. Olasagasti) – Etta Eyong (66. Losada).
F. González, Mestre – Carvajal, Cestero, F. García, Jimenez, Leiva, Palacios.
Cuñat, Primo – Arriaga, Koyalipou, Krug, Morales, Perez.
31. Tchouaméni, 43. Gonzalo García
17. Vencedor
Rozhodčí: Espinosa – Portela, Díaz
Počet diváků: 70104
5. Muriqi
42. Muriqi
8. U. Gómez
45. I. Williams
L. Román – Morey, Valjent (C), Kumbulla, Lato – Mascarell, S. Costa – Joseph, Darder, Virgili – Muriqi.
Simón – Areso, Vivian, Paredes, Berchiche (C) – Ruiz de Galarreta, Jauregizar – Berenguer, U. Gómez, N. Williams – Guruzeta.
Bergström, Cuéllar – Salhi, Asano, Raíllo, David López, Torre, Llabrés, Mojica, Prats, Antonio Sánchez, Kalumba.
Padilla – Gorosabel, Rego, S. Sánchez, Sancet, Monreal, R. Navarro, Izeta, Lekue, I. Williams, Boiro.
18. Kumbulla
40. Vivian
Rozhodčí: Guzmán – J. Martínez, Ríos.