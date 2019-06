Hazard chtěl po Modričovi desítku. A fandové Realu ještě Mbappého

Na jednu stranu to působí nepatřičně: vždyť vám vedení klubu právě za sto milionů eur přivedlo opravdovou superstar, jednoho z nejlepších hráčů současnosti.

Na stranu druhou je zřejmé, jak jsou příznivci Realu Madrid nenasytní. Po zoufalé sezoně jejich chuť mít to nejlepší a být ti nejlepší narůstá.

Nechtějí zažít další sezonu bez trofeje (když odečteme méně významný pohár z MS klubů), odmítají zase sledovat zmatky s obsazením trenérské pozice a nevýrazné výkony na hřišti.

Proto kouč Zinedine Zidane dostává, na koho si ukáže. Letní přestupní období ještě oficiálně nezačalo a už má v kádru nové fotbalisty za víc než 300 milionů eur. Mladý brazilský útočník Rodrygo, levý bek Ferland Mendy z Lyonu, stoper Eder Militao z Porta, snajpr Luka Jovič z Frankfurtu a naposledy právě Hazard.

„Za Real Madrid jsem chtěl hrát už jako malý kluk,“ svěřil se Belgičan desetitisícům diváků na Santiago Bernabeu.

Šplhnul si u nich nejen tímto prohlášením, ale i políbením znaku na dresu a pozdravem ve španělštině. „Hola todos!“ pozdravil všechny, než s omluvou raději pokračoval francouzsky.



„Nemůžu se dočkat, až budu nastupovat za Real v tomto dresu a získáme spoustu trofejí,“ pokračoval osmadvacetiletý muž, který ve čtvrtek absolvoval zdravotní prohlídku a následně podepsal pětiletý kontrakt.

Hazard by se měl stát hlavní postavou mužstva staronového trenéra Zidana. Holohlavý Francouz je mimochodem velkým Hazardovým idolem, což bylo silným faktorem v jeho touze připojit se k celku ze španělského hlavního města.



Bývalý fotbalista Chelsea měl ještě jedno přání, které se mu však s velkou pravděpodobností nevyplní. „Přes Matea Kovačiče jsem se ptal Luky Modriče, jestli by mi nepřenechal desítku,“ prozradil. „Jenže řekl ne.“

