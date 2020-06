Mexický Messi, co kope za Argentinu: v elitních ligách nehrál nikdo mladší

12:59 , aktualizováno 12:59

Narodil se v roce 2004 a jak někdo trefně poznamenal, je o dvacet let mladší než jeho vlastní účes. I netradičním sestřihem zaujal ve středu večer Luka Romero, fotbalista španělské Mallorky. „Komedie na hlavě“ by však neměla zastínit jeho nepochybný talent: jinak by asi těžko v 15 letech naskočil do nejvyšší soutěže.