Viděl jsem to několikrát a stále nechápu, řekl soupeř o penaltě Realu

Levante cítí velkou nespravedlnost. Záložník Ruben Rochina třeba v závěru dostal druhou žlutou kartu za protesty z lavičky (první obdržel během 60 minut, které odehrál), ale to je zřejmě poslední, co aktuálně třinácté mužstvo La Ligy trápí.

Proti Realu Madrid inkasovalo dvakrát z penalty. První po ruce Enise Bardhiho nařídil hlavní sudí až po upozornění kolegy od videa, zato tu druhou pískl hned.

Cheick Doukoure za stavu 1:1 promáchl balon v souboji s Casemirem.

Real Madrid were awarded a penalty for this ‘foul’ on Casemiro after a VAR review 樂



The Brazilian with a late attempt to win Best Male Performance at the #Oscars #RealMadrid #LaLigapic.twitter.com/V2x27jwGme