Lákadla španělské ligy? Mbappé i tři Češi. Krejčí se pomalu vrací po zranění

Už ve čtvrtek vstoupí s Gironou do prvního kola španělské ligy. Poté, co většinu přípravných zápasů vynechal, se reprezentační fotbalista Ladislav Krejčí vrací do týmové nominace. Může tak teoreticky zasáhnout do zápasu s Betisem. Představit se mohou i brankář Jiří Letáček, jenž s Getafe začíná v Bilbau, nebo Alex Král v dresu barcelonského Espaňolu. Fanoušci se pochopitelně mohou v nové sezoně těšit také na hvězdného francouzského útočníka Kyliana Mbappého, který bude nově zářit v barvách Realu Madrid, obhájce titulu.