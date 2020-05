Příjezd na minuty, vlastní míč. Vaclík si opět stoupl mezi tyče

Na trávník přišel reprezentační gólman kvůli koronavirovým opatřením ve Španělsku s rouškou a v rukavicích a během tréninku směl používat pouze stále stejný míč.

„Poprvé od poloviny března jsem trénoval v tréninkovém centru, takže znovu můžu dělat, co mám rád, i když je mi jasné, že cesta k normálu bude ještě dlouhá. Ale lepší než trénovat sám doma,“ uvedl Vaclík na svém facebookovém profilu.

Španělská liga má návrat k tréninkům a zápasům, které v březnu přerušila pandemie covidu-19, naplánovaný na čtyři etapy.

„Teď jsme zahájili tu druhou, což znamená, že smíme trénovat na hřišti, ale ještě ne všichni pohromadě a navíc za přísných bezpečnostních opatření. Musíme přijet už převlečení, nesmíme do šatny, a když jsem dnes vystoupil z auta a šel na hřiště, musel jsem mít roušku a rukavice,“ přiblížil Vaclík.

Hráči Sevilly navíc musejí na minuty dodržet daný harmonogram tréninků. „Každý máme přesně stanovený čas, kdy přijedeme, abychom se nepotkali na parkovišti,“ přiblížil Vaclík.

„Takže já dnes přijel v 9:20, o pět minut později přijel další brankář Bono a v 9:30 jsme už byli na hřišti. Tam musíme udržovat rozestupy a na hřišti může být maximálně šest hráčů. V tréninkovém centru pak nesmí být naráz víc než dvanáct hráčů,“ uvedl Vaclík.

Velké omezení se dotýká i tréninkových pomůcek. „Musíme mít každý svůj balon, který si musíme hlídat. Takže na mě musel trenér gólmanů střílet pořád tím stejným míčem, který se pak po skončení tréninku dezinfikuje,“ prohlásil jedenatřicetiletý reprezentant.

Hráči jsou pod neustálou lékařskou kontrolou. „Všechno je teď naplánované opravdu na minuty, při příjezdu nám měří termokamerou teplotu a také jsme všichni museli v předchozích dnech podstoupit test na koronavirus. Co vím, všichni byli negativní,“ uvedl Vaclík.

Na prvním tréninku po koronavirové pauze strávil v centru přibližně hodinu. „Na hřišti jsme byli zhruba 40 minut, pak ještě 20 minut v posilovně. Na závěr jsem zase dostal tašku s čistým prádlem, ve kterém pojedu na trénink zítra,“ líčil český gólman.

„Je to pořád ještě hodně zvláštní. Byl jsem zvyklý si s kluky pokecat, plácnout si a podobně, což zatím nemůžeme, ale jinak jsme brankářský trénink absolvovali v podstatě bez změny, v tom to my brankáři máme lepší. Hráči v poli třeba zatím nesmí jít do soubojů,“ doplnil Vaclík.



V přerušené španělské lize patří Seville třetí místo za vedoucím duem Barcelona, Real Madrid. Je odehráno 27 z 38 kol.

„K normálu to má samozřejmě daleko, ale zase jsme aspoň o krok blíž k cíli, o který nám všem jde. A to je vrátit se k zápasům, protože fotbal milujeme a všem nám chybí,“ dodal.