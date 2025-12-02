Atlético se mohlo v případě výhry na Barcelonu bodově dotáhnout a v 19. minutě hosty poslal do vedení z brejku Álex Baena. Sedm minut nato se vyhnul ofsajdu i domácí Raphina a srovnal.
Před poločasem neproměnil penaltu Robert Lewandowski, jenž přestřelil branku, ale v 65. minutě se polský kanonýr podílel na vítězné trefě Daniho Olma. V nastavení zpečetil výhru Barcelony Ferrán Torres.
Madridský tým prohrál v lize poprvé od srpnového utkání na Espaňolu a v tabulce zůstal čtvrtý.
26. Raphinha
65. Olmo
90+6. Torres
19. Baena
J. García – Koundé, Cubarsí, G. Martín, Balde – Pedri (74. Pedro Fernández), E. García, Olmo (67. Torres) – Yamal (88. Christensen), Lewandowski (66. Rashford), Raphinha (C) (74. Casadó).
Oblak (C) – N. Molina, Giménez, Lenglet, Hancko – J. Cardoso (14. Koke, 75. Griezmann), Barrios – Simeone (63. Sørloth), Baena (62. Almada), N. González (46. Gallagher) – Julián Álvarez.
Szczęsny, Kochen – Torrents, Bernal, Marques, Bardghji.
Musso, Esquivel – Ruggeri, Pubill, Galán, C. Martín, Raspadori.
45+2. G. Martín
41. Baena
Rozhodčí: R. De Burgos – P. G. Fuertes, J. I. Villanueva
Počet diváků: 45205