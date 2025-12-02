Barcelona otočila šlágr s Atlétikem a ligu vede o čtyři body

Fotbalisté FC Barcelona otočili šlágr 19. kola španělské ligy s Atlétikem Madrid a domácí výhrou 3:1 si upevnila vedení v tabulce. Díky pátému vítězství za sebou mají úřadující mistři čtyřbodový náskok před druhým Realem Madrid, jenž bude chtít ve středu v Bilbau ukončit sérii tří remíz.
Fotbalisté FC Barcelona se radují z gólu.

Fotbalisté FC Barcelona se radují z gólu. | foto: Joan MonfortAP

Ferran Torres střílí třetí gól Barcelony do sítě Atlética Madrid.
Ferran Torrés z Barcelony oslavuje.
Marcus Rashford z Barcelony u míče v zápase s Atlétikem Madrid, brání ho Pablo...
Dani Olmo z Barcelony během zápasu s Atléticem Madrid.
Atlético se mohlo v případě výhry na Barcelonu bodově dotáhnout a v 19. minutě hosty poslal do vedení z brejku Álex Baena. Sedm minut nato se vyhnul ofsajdu i domácí Raphina a srovnal.

Před poločasem neproměnil penaltu Robert Lewandowski, jenž přestřelil branku, ale v 65. minutě se polský kanonýr podílel na vítězné trefě Daniho Olma. V nastavení zpečetil výhru Barcelony Ferrán Torres.

Madridský tým prohrál v lize poprvé od srpnového utkání na Espaňolu a v tabulce zůstal čtvrtý.

Španělská La Liga
19. kolo 2. 12. 2025 21:00
FC Barcelona FC Barcelona : Atlético Madrid Atlético Madrid 3:1 (1:1)
Góly:
26. Raphinha
65. Olmo
90+6. Torres
Góly:
19. Baena
Sestavy:
J. García – Koundé, Cubarsí, G. Martín, Balde – Pedri (74. Pedro Fernández), E. García, Olmo (67. Torres) – Yamal (88. Christensen), Lewandowski (66. Rashford), Raphinha (C) (74. Casadó).
Sestavy:
Oblak (C) – N. Molina, Giménez, Lenglet, Hancko – J. Cardoso (14. Koke, 75. Griezmann), Barrios – Simeone (63. Sørloth), Baena (62. Almada), N. González (46. Gallagher) – Julián Álvarez.
Náhradníci:
Szczęsny, Kochen – Torrents, Bernal, Marques, Bardghji.
Náhradníci:
Musso, Esquivel – Ruggeri, Pubill, Galán, C. Martín, Raspadori.
Žluté karty:
45+2. G. Martín
Žluté karty:
41. Baena

Rozhodčí: R. De Burgos – P. G. Fuertes, J. I. Villanueva

Počet diváků: 45205

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC BarcelonaBarcelona 15 12 1 2 42:17 37
2. Real MadridReal Madrid 14 10 3 1 29:13 33
3. VillarrealVillarreal 14 10 2 2 29:13 32
4. Atlético MadridAtlético 15 9 4 2 28:14 31
5. Real BetisBetis 14 6 6 2 22:14 24
6. Espaňol BarcelonaEspaňol 14 7 3 4 18:16 24
7. GetafeGetafe 14 6 2 6 13:15 20
8. Athletic BilbaoBilbao 14 6 2 6 14:17 20
9. Rayo VallecanoRayo Vallecano 14 4 5 5 13:15 17
10. Real SociedadReal Sociedad 14 4 4 6 19:21 16
11. Elche CFElche 14 3 7 4 15:17 16
12. Celta VigoCelta Vigo 14 3 7 4 16:19 16
13. Sevilla FCSevilla 14 5 1 8 19:23 16
14. Deportivo AlavésAlavés 14 4 3 7 12:15 15
15. ValenciaValencia 14 3 5 6 13:22 14
16. MallorcaMallorca 14 3 4 7 15:22 13
17. OsasunaOsasuna 14 3 3 8 12:18 12
18. GironaGirona 14 2 6 6 13:26 12
19. Levante UDLevante 14 2 3 9 16:26 9
20. Real OviedoOviedo 14 2 3 9 7:22 9

18. - 20.: Zostup

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě.

V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně...

Legia - Sparta 0:1, podržel Vindahl, rozhodl Preciado. Hosté mají nakročeno do play off

Angelo Preciado (druhý zleva mezi sparťany) oslavuje gól se spoluhráči.

Od našeho zpravodaje v Polsku Sparťanští fotbalisté se přiblížili k postupu do vyřazovací fáze Konferenční ligy. V souboji nejúspěšnějších polských a českých klubů historie zvítězili na Legii Varšava 1:0. V závěru poločasu...

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Momentka z utkání Plzeň - Freiburg. Míč má přímo před obličejem domácí útočník...

Plzeňští fotbalisté slaví další bodový zisk v základní fázi Evropské ligy. V pátém kole doma remizovali s Freiburgem 0:0, přičemž měli spoustu šancí. V první půli sice skóroval Durosinmi, ale gól...

City málem ztratilo obří náskok, Haaland je rekordman. Tottenham srovnal v závěru

Kdo jiný? Haaland poslal Manchester City do vedení na půdě Fulhamu.

Devítigólová přestřelka? V anglické Premier League málo vídaná věc. Manceshter City ve čtrnáctém kole zvítězil na půdě Fulhamu 5:4, ale i přes vedení o čtyři góly v 55. minutě se nakonec tým kouče...

Trunda o hledání trenéra: Seznam jsme zúžili na dvě jména. Je na něm Trpišovský?

Předseda FAČR David Trunda (vpravo) a manažer reprezentací Pavel Nedvěd na...

Osmačtyřicet dnů je fotbalová reprezentace bez stálého trenéra. Blíží se jmenování nového? „Výkonný výbor zúžil nominaci na dvě jména, ale konkrétní zatím nebudeme,“ uvedl David Trunda v úterý večer...

2. prosince 2025  21:03

Místo boje o základ zranění. Boloňa přišla o Vitíka, tři týdny bude marodit se svalem

Obránce Martin Vitík z Boloni (vpravo) a Anastasios Douvikas z Coma

Během října vypadl ze sestavy italské Boloni a v soutěženích zápasech začal obránce fotbalové reprezentace Martin Vitík vysedávat na lavičce. O šanci znovu se dostat do zahajovací jedenáctky mohl...

2. prosince 2025  19:35

Ajax zvládl dohrávaný duel, v neděli se zápas přerušil kvůli pyru. Jaroš udržel nulu

Vítězslav Jaroš (v modrém) si musel v dohrávaném zápase s Groningenem zvykat na...

Fotbalisté Ajaxu s Vítězslavem Jarošem v brance porazili v dohrávaném utkání 14. kola nizozemské ligy Groningen 2:0 a zvítězili po sérii pěti soutěžních zápasů bez výhry. Duel byl v neděli předčasně...

2. prosince 2025  17:52

Infantino chce Trumpovi udělit cenu míru. Organizace pro lidská práva se bouří

Americký prezident Donald Trump hovoří na tiskové konferenci k fotbalovému...

Jeho kolegové z vedení světového fotbalu neskrývají překvapení, diví se i lidskoprávní organizace Human Rights Watch. Cena míru FIFA, kterou její zakladatel Gianni Infantino, šéf Mezinárodní...

2. prosince 2025  16:46

Hořký konec. Fotbalistky se na kempu v Turecku rozloučily porážkou od Srbska

Andrea Stašková v zápase se Srbskem.

Poslední zápas roku 2025 českým fotbalistkám nevyšel. Na přípravném kempu v Turecku podlehly Srbsku i podruhé. V pátek 0:1, v úterý 1:2. Jediný český gól dala ve 46. minutě hned po úvodní rozehrávce...

2. prosince 2025  15:41

Fotbal šel stranou, pak Teplicím pomohl k záchraně. Kričfaluši o rodinné tragédii

Modrá, 4. 7. 2025, fotbalová příprava FK Teplice - Viagem Ústí nad Labem....

Minulý ročník byl oporou teplického mužstva, ale v rozhodující fázi sezony se ze sestavy na dva zápasy vytratil. Nebyl zraněný, neměl ani jiné zdravotní potíže. Fotbalistu Ondřeje Kričfalušiho...

2. prosince 2025  13:01

Vybral jsem jediného hráče, říká Resende. Budoucnost v Dynamu řeší i s majitelkou

Trenér Českých Budějovic Pedro Resende.

Za necelý půlrok se v centru Českých Budějovic zabydlel. Rád zajde na svou oblíbenou kávu, nyní na adventní trhy, uklidní se s cigaretou v ruce. První portugalský kouč ve více než stoleté historii...

2. prosince 2025

Losování mistrovství světa ve fotbale 2026: koše, nasazení, kde sledovat

Dávid Hancko se opírá dostřely, kterou blokuje Joshua Kimmich.

Mistrovství světa ve fotbale 2026 (od 11. června do 19. července) bude historické — turnaj se poprvé rozšíří na 48 týmů a hostit jej budou USA, Kanada a Mexiko. Než se ale odehraje první zápas, čeká...

2. prosince 2025  12:56

Do čtyř let nová Stínadla! Teplice: Budeme rychlejší než Sparta nebo Ostrava

Teplický stadion na Stínadlech.

Romantický výhled z teplického stadionu na Bouřňák přes nízkou tribunku? Brzy minulost, Stínadla se uzavřou. Fotbaloví skláři jsou pod novým majitelem Milanem Kratinou zatím tichou vodou, která ale...

2. prosince 2025  7:25,  aktualizováno  11:34

Manipulovali fakta? V Anglii vyšetřují zákaz izraelských fanoušků na zápas Aston Villy

Protesty mezi skupinami propalestinských a proizraelských skupin před zápasem...

Zákaz tehdy kritizoval i premiér Keir Starmer. Izraelští fanoušci fotbalového Maccabi Tel Aviv nakonec v listopadu na utkání Evropské ligy proti Aston Ville v Birminghamu nesměli. Slyšení v britském...

2. prosince 2025  10:30

