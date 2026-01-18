Vítězná série u konce. Barcelona podlehla Realu Sociedad, první už je pouze o bod

Real Sociead vedl od 32. minuty zásluhou Oyarzabala, který tvrdou ranou z voleje zužitkoval Guedesův centr a nedal brankáři Garcíovi šanci. Barcelona srovnala v 70. minutě hlavičkou Rashforda.
Z nerozhodného stavu se však neradovala ani dvě minuty, než strhl vedení zpět na stranu domácích Portugalec Guedes. K asistenci si připsal pátý ligový gól.
Závěr ještě zdramatizovala červená karta domácího záložníka Solera v 88. minutě.
Rashford ale o pět minut později trefil jen pravou tyč a podtrhl tak smůlu Barcelony, která před tím nastřelila brankovou konstrukci čtyřikrát při pokusech Olma, Lewandowského a Koundého.
Náprava krachu v poháru. Real zdolal Levante, Mbappé se dočkal jubilejní trefy
Sörloth rozhodl o výhře Atlétika ve 48. minutě, naskočil si na Barriosův centr a hlavou umístil míč k pravé tyči Siverovy branky. Norský útočník se prosadil pošesté v sezoně, v týmové tabulce střelců se dotáhl na druhého Griezmanna a na Álvareze ztrácejí jeden zásah.
V neúplné tabulce se Atlético bodově dotáhlo na třetí Villarreal, jenž odehrál o zápas méně. Alavés čeká na výhru už pět kol a propadl se do pásma sestupu. Díky vítězství 1:0 na hřišti Getafe jej přeskočila Valencie.
32. Oyarzabal
71. Guedes
70. Rashford
Remiro – Aramburu (82. Ćaleta-Car), J. Martín, Zubeldia, S. Gómez (69. A. Muñoz) – Kubo (69. Barrenetxea), Turrientes (58. Gorrotxategi), Soler, B. Méndez (58. Odriozola) – Guedes, Oyarzabal (C).
J. García – Koundé (85. Bardghji), Cubarsí (86. G. Martín), Eric García, Balde (62. Cancelo) – Pedri, de Jong (C), Olmo (63. Rashford) – Yamal, Torres (62. Lewandowski), F. López.
Marrero – Elustondo, Goti, Karrikaburu, P. Marín, Ochieng, Sučić.
Szczęsny, ter Stegen – Araújo, Bernal, Casadó.
37. Turrientes, 51. Aramburu, 78. Zubeldia
76. Eric García, 83. Lewandowski
88. Soler
Rozhodčí: Gil – Del Cerro, Iglesias
Počet diváků: 36346
84. Gayà
Soria – J. Iglesias, Duarte (C), Dakonam, Rico – J. Muñoz (85. Mestanza), L. Milla, M. Martín (85. da Costa), Arambarri, Liso (72. Juanmi) – Satriano.
Dimitrievski – Foulquier, Tárrega (30. Santamaría), Copete, Gayà (C) – Pepelu, Ugrinić (87. Guerra) – Rioja, L. Beltrán (87. Iranzo), Danjuma (61. Diego López) – Duro (61. Sadiq).
Letáček – Sancris, J. Pérez, Montes, Neyou, Nyom, A. Riquelme.
Abril, Rivero – Almeida, Cömert, Panach, Ramazani, Vázquez.
51. Duarte, 68. Liso
64. Sadiq, 81. Gayà, 86. Ugrinić
Rozhodčí: de Mera – Aguado, Hernández
Počet diváků: 8361
48. Sørloth
Oblak (C) – M. Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone (62. Koke), J. Cardoso (78. Le Normand), Barrios, Almada (62. Baena) – Sørloth (86. N. Molina), Julián Álvarez (62. Griezmann).
Sivera – Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada – Blanco (C) (81. Manas) – Vicente, Guridi (54. Suárez), Ibáñez (55. Guevara), Aleñá (69. Rebbáš) – T. Martínez (55. Boyé).
Esquivel, Musso – Giménez, Monserrate, Belaíd.
Raúl Fernández – Enríquez, Protesoni, Calebe.
27. J. Cardoso
6. Ibáñez
Rozhodčí: G. C. Fernández – J. Iglesias Villanueva, F. J. H. Maeso
Počet diváků: 61192
40. Carreira
54. Zaragoza
79. Rueda
Radu – Rodríguez (71. Fernández), Starfelt /C/ (83. Burcio), Alonso – Carreira, Moriba, Sotelo (62. Román), Mingueza (71. Rueda) – Zaragoza, Durán, Álvarez (62. Swedberg).
Batalla – Espino (61. Zurawski), Lejeune, Mendy, Chavarría – Palazón /C/ (78. Pérez), Gumbau (61. Nteka), Díaz – Martín (68. Vertrouwd), De Frutos (78. Trejo), García.
Villar – Domínguez, Aidoo, Lago, el-Abdelláwí, Iglesias, Aspas.
Cárdenas, Molina – de las Sias, Becerra.
44. H. Álvarez, 58. Sotelo, 65. Aspas, 65. Mingueza
58. Gumbau, 59. C. Martín, 65. Palazón
64. N. Mendy
Rozhodčí: Busquets – Pardeiro, González
Počet diváků: 20835