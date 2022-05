Devět změn a šance na titul žije. Klopp: Jako bychom měli Ferrari v garáži

„Kdyby to nezafungovalo, bylo by to na mou zodpovědnost. To, že se to povedlo, je zásluhou hráčů. Vedli si nesmírně dobře,“ líčil po zápase Klopp.

V sestavě zůstali jen brankář Alisson a stoper Konaté, zbytek byl kompletně jiný. Chyběly pošramocené opory Salah nebo van Dijk, kapitán Henderson zase naskakoval z lavičky za zraněného Gomeze.

Liverpool brzy prohrával po trefě domácího Redmonda, ale duel otočili Minamino a Matip.

„Takovýhle výkon po devíti změnách je výjimečný. Kdybychom postavili ty, co odehráli v sobotu 120 minut, byli bychom v problémech,“ vysvětloval Klopp.

Například Minamino, který vyrovnával na 1:1, nastoupil v Premier League vůbec poprvé. Dalších sedm hráčů z úterní sestavy nemá v této sezoně ani deset startů.

„Takumi (Minamino) nehraje tak často, Alex Oxlade-Chamberlain je ve skvělé formě, ale také nenastupuje, Harvey Elliott a Curtis Jones nastoupili po delší době. Přesto předvedli skvělý výkon, až je to k nevíře,“ zářil Klopp.

„Mám z toho obrovskou radost a jsem i trochu dojatý. Je to jako mít v garáži schovaná Ferrari,“ glosoval.

Šířka kádru se ukázala jako klíčová.

I proto, že Manchester City o víkendu zaváhal na hřišti West Hamu (2:2) a naděje Liverpoolu na zisk třetí trofeje v této sezoně zase o maličko vzrostla.

V posledním kole proti Wolverhamptonu samozřejmě potřebuje zvítězit. K titulu Kloppovým svěřencům ale musí ještě pomoct jakákoliv ztráta City s Aston Villou, kterou vede Steven Gerrard, liverpoolská legenda.

Bod by Liverpoolu stačil jen v případě, když City prohraje o sedm a více gólů, což není pravděpodobná varianta.

„Kdybych byl v jejich situaci, rozhodně bych se ještě jako šampion necítil. Takový je fotbal. My se musíme soustředit na sebe a vyhrát náš zápas. To už je samo o sobě těžké,“ uzavřel Klopp.