Soupeř Sparty je bez trenéra, Iordanescu dostal v Legii padáka

Iordanescu neustál čtvrteční porážku s Pogonem Štětín v domácím poháru, která znamenala pro obhájce trofeje konec hned po úvodním zápase v soutěži. „Po utkání jsme si sedli s trenérem Iordaneskem a rozhodli jsme se spolupráci ukončit. Po analýze výsledků jsme usoudili, že v současné situaci jsou nutné změny, které umožní týmu naplnit potenciál,“ řekl sportovní ředitel Michal Žewlakow.
Sedmačtyřicetiletý rumunský kouč získal s týmem na začátku sezony polský Superpohár a následně ho dovedl do hlavní fáze Konferenční ligy. Předtím ve 2. předkole Evropské ligy přešel přes Baník Ostrava. V domácí soutěži se ale Legia stejně jako v minulých letech trápí a po 13. kole jí patří až 10. příčka. Poslední ligový titul získal varšavský klub v ročníku 2020/21.