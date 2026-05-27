Součkův trenér zůstává. Nuno se pokusí vrátit West Ham do Premier League

Autor:
Aktualizujeme   11:17
Nuno Espírito Santo zůstává ve funkci trenéra fotbalistů West Hamu a povede tým ve druhé lize v boji o okamžitý návrat do Premier League. Anglický klub to oznámil v otevřeném dopise fanouškům.
Vysmátý Nuno Espírito Santo, trenér fotbalistů Tottenhamu, si vychutnává vítězství nad Manchesterem City. | foto: Reuters

Trenér Tottenhamu Nuno Espírito Santo během utkání proti Aston Ville
Zamyšleníý trenér West Hamu Nuno Espírito Santo po gólu Brentfordu.
Rozhořčený trenér West Hamu Nuno Espirito Santo během čtvrtfinále FA Cupu s...
Trenér West Hamu Nuno Espirito Santo po prohře s Aston Villou.
Nuno se v pondělí setkal s vedením klubu po sestupu z nejvyšší soutěže. Přestože obě strany mohly ukončit spolupráci bez náhrady, rozhodly se ve spolupráci pokračovat. V naději, že Nuno zopakuje svůj postupový úspěch s Wolves z roku 2018, kdy ve druhé lize získal 99 bodů.

„S potěšením potvrzujeme, že vyjádřil svůj trvalý závazek vůči klubu – stejně jako my vůči němu,“ napsalo vedení v dopise. „Nuno dal jasně najevo, že je vysoce motivován k tomu, aby West Ham United na první pokus vrátil do nejvyšší soutěže. To musí být nepochybným cílem pro příští sezonu.“

Portugalský trenér přišel do Londýna loni v září s cílem zachránit West Ham před sestupem. Nahradil tehdy nahradil Grahama Pottera, který v lize prohrál pět utkání z úvodních šesti. Nuno má s klubem podepsanou tříletou smlouvu. V soutěži předtím vedl Wolverhampton, Tottenham a Nottingham.

Souček o sestupu: Jeden z nejtěžších dní kariéry. West Ham chce vrátit mezi elitu

West Ham pod ním v uplynulé sezoně vyhrál jen devět ligových utkání a v neděli se spolu s českým reprezentantem Tomášem Součkem po 14 sezonách rozloučil s anglickou ligou. V posledním kole sice zvítězil 3:0 nad Leedsem, ale v souběžně hraném utkání Tottenham i díky brankáři Antonínu Kinskému porazil Everton 1:0 a udržel si před kladiváři dvoubodový náskok.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 38 26 7 5 71:27 85
2. Manchester CityManchester City 38 23 9 6 77:35 78
3. Manchester UnitedManchester Utd. 38 20 11 7 69:50 71
4. Aston VillaAston Villa 38 19 8 11 56:49 65
5. LiverpoolLiverpool 38 17 9 12 63:53 60
6. BournemouthBournemouth 38 13 18 7 58:54 57
7. Sunderland AFCSunderland 38 14 12 12 42:48 54
8. BrightonBrighton 38 14 11 13 52:46 53
9. BrentfordBrentford 38 14 11 13 55:52 53
10. ChelseaChelsea 38 14 10 14 58:52 52
11. FulhamFulham 38 15 7 16 47:51 52
12. Newcastle UnitedNewcastle 38 14 7 17 53:55 49
13. EvertonEverton 38 13 10 15 47:50 49
14. Leeds UnitedLeeds 38 11 14 13 49:56 47
15. Crystal PalaceCrystal Palace 38 11 12 15 41:51 45
16. NottinghamNottingham 38 11 11 16 48:51 44
17. TottenhamTottenham 38 10 11 17 48:57 41
18. West HamWest Ham 38 10 9 19 46:65 39
19. Burnley FCBurnley 38 4 10 24 38:75 22
20. WolverhamptonWolves 38 3 11 24 27:68 20

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. - 7. : Postup - Evropská liga, 8. : Postup - Konferenční liga (předkola), 18. - 20.: Sestup

27. května 2026  11:10,  aktualizováno  11:31

Součkův trenér zůstává. Nuno se pokusí vrátit West Ham do Premier League

Aktualizujeme
Vysmátý Nuno Espírito Santo, trenér fotbalistů Tottenhamu, si vychutnává...

Nuno Espírito Santo zůstává ve funkci trenéra fotbalistů West Hamu a povede tým ve druhé lize v boji o okamžitý návrat do Premier League. Anglický klub to oznámil v otevřeném dopise fanouškům.

27. května 2026  11:17

