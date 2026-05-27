Součkův trenér zůstává. Nuno se pokusí vrátit West Ham do Premier League

Nuno se v pondělí setkal s vedením klubu po sestupu z nejvyšší soutěže. Přestože obě strany mohly ukončit spolupráci bez náhrady, rozhodly se ve spolupráci pokračovat. V naději, že Nuno zopakuje svůj postupový úspěch s Wolves z roku 2018, kdy ve druhé lize získal 99 bodů.
„S potěšením potvrzujeme, že vyjádřil svůj trvalý závazek vůči klubu – stejně jako my vůči němu,“ napsalo vedení v dopise. „Nuno dal jasně najevo, že je vysoce motivován k tomu, aby West Ham United na první pokus vrátil do nejvyšší soutěže. To musí být nepochybným cílem pro příští sezonu.“
Portugalský trenér přišel do Londýna loni v září s cílem zachránit West Ham před sestupem. Nahradil tehdy nahradil Grahama Pottera, který v lize prohrál pět utkání z úvodních šesti. Nuno má s klubem podepsanou tříletou smlouvu. V soutěži předtím vedl Wolverhampton, Tottenham a Nottingham.
West Ham pod ním v uplynulé sezoně vyhrál jen devět ligových utkání a v neděli se spolu s českým reprezentantem Tomášem Součkem po 14 sezonách rozloučil s anglickou ligou. V posledním kole sice zvítězil 3:0 nad Leedsem, ale v souběžně hraném utkání Tottenham i díky brankáři Antonínu Kinskému porazil Everton 1:0 a udržel si před kladiváři dvoubodový náskok.