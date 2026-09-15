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Pocta pro Mikloška: Souček přinesl jeho dres na hřiště, hráči měli černé pásky

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  21:39
Tomáš Souček s dresem zesnulého bývalého brankáře West Hamu Luďka Mikloška před...

Tomáš Souček s dresem zesnulého bývalého brankáře West Hamu Luďka Mikloška před utkáním s Fulhamem. | foto: ČTK

Záložník West Hamu Tomáš Soucek drží dres zesnulého bývalého hráče Luďka...
Hráči West Hamu a Fulhamu uctili minutou ticha zesnulého bývalého hráče a...
Luděk Mikloško v dresu West Hamu.
Luděk Mikloško Londýně v roce 2002.
14 fotografií
Zraněný fotbalový záložník West Hamu Tomáš Souček před utkáním 3. kola Ligového poháru s Fulhamem uctil památku zesnulé klubové legendy brankáře Luďka Mikloška. Prostějovský rodák v pondělí v 64 letech podlehl rakovině. Londýnský klub po Mikloškově skonu oznámil, že se s ním rozloučí ve dvou zápasech.

První vzpomínka se uskutečnila dnes, gólmanově památce pak West Ham věnuje i domácí druholigový duel po reprezentační přestávce na začátku října proti dalšímu jeho bývalému týmu Queens Park Rangers.

Souček, který od zranění na letním mistrovství světa nehraje, dnes před výkopem s Fulhamem přinesl na hřiště Olympijského stadionu Mikloškův dres s číslem jedna. Nejprve se s ním postavil do středového kruhu po bok spoluhráčů a stadionem se rozezněla minuta potlesku.

Poté s ním symbolicky zamířil mezi tři tyče, kde se postavil na brankovou čáru a pozvedl ho před sebe, následně Mikloškův dres položil za branku. Na obrazovkách se mezitím objevila Mikloškova podobizna s letopočty 1961 až 2026. Oba londýnské týmy nastoupily s černými páskami.

West Ham a Baník chystají uctění památky zesnulého brankáře Mikloška

Jednatřicetiletý nedávný kapitán národního mužstva Souček označil krajana za nejlepšího gólmana v historii „Kladivářů“ a zároveň za skvělého člověka, s nímž se osobně vždy rád potkal.

Mikloško byl prvním českým hráčem, který se výrazně prosadil v Anglii. Ve West Hamu chytal v letech 1990 až 1998 a připsal si přes 300 startů, později tam dělal i trenéra gólmanů. V Anglii ještě působil v jiném londýnském celku Queens Park Rangers. Za československou a posléze českou reprezentaci v letech 1982 až 1997 odehrál 42 zápasů.

Záložník West Hamu Tomáš Soucek drží dres zesnulého bývalého hráče Luďka Mikloška během minutového potlesku před utkáním s Fulhamem.
Hráči West Hamu a Fulhamu uctili minutou ticha zesnulého bývalého hráče a trenéra Luďka Mikloška před utkáním 3. kola Ligového poháru.
Luděk Mikloško v dresu West Hamu.
Luděk Mikloško Londýně v roce 2002.
14 fotografií
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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Elche vs. Real MadridFotbal - 6. kolo - 15. 9. 2026:Elche vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
Živě0:2
  • 130.00
  • 35.00
  • 1.01
Varnsdorf vs. SlaviaFotbal - 3. kolo - 16. 9. 2026:Varnsdorf vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
16. 9. 16:00
  • 19.00
  • 10.90
  • 1.07
Táborsko vs. TepliceFotbal - 3. kolo - 16. 9. 2026:Táborsko vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
16. 9. 16:00
  • 3.85
  • 3.82
  • 1.69
Příbram vs. Hradec KrálovéFotbal - 3. kolo - 16. 9. 2026:Příbram vs. Hradec Králové //www.idnes.cz/sport
16. 9. 16:00
  • 5.32
  • 4.49
  • 1.41
Vítkovice vs. Artis BrnoFotbal - 3. kolo - 16. 9. 2026:Vítkovice vs. Artis Brno //www.idnes.cz/sport
16. 9. 16:00
  • 8.95
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Kozlovice vs. PardubiceFotbal - 3. kolo - 16. 9. 2026:Kozlovice vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
16. 9. 16:00
  • 15.70
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