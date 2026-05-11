Souček: Tři minuty zničily pohled na český fotbal. Závěr derby se dostal i do kabiny

Autor: ,
  15:02
Je jasné, že ta otázka musela padnout. Sám býval v pražských derby proti Spartě výraznou postavou. Na to sobotní by ale i Tomáš Souček, někdejší slávista a český reprezentant, nejraději zapomněl. „Je strašná škoda, že poslední tři minuty zápasu zničí celý pohled na český fotbal,“ hlesl po nedělním utkání West Hamu s Arsenalem (0:1) v anglické Premier League.
Záložník Tomáš Souček z West Hamu (vlevo) bojuje o míč s Mylesem...

Záložník Tomáš Souček z West Hamu (vlevo) bojuje o míč s Mylesem Lewisem-Skellym z Arsenalu. | foto: Reuters

Záložník Tomáš Souček z West Hamu (vlevo) se snaží zastavit průnik Bukaya Saky z Arsenalu.
Choreo sparťanských fanoušků během derby se Slavií v Edenu.
Slavističtí fanoušci bezhlavě vbíhají na hřiště, ačkoliv derby se Spartou ještě...
Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...
„Dostalo se to až sem. I všichni kluci v šatně to viděli,“ kývl v rozhovoru pro Canal+ Sport, když vzpomínal na záběry fanoušků, kteří v závěru derby předčasně vběhli na trávník a někteří z nich tam napadli tři hráče soupeře.

Zbývaly pouze tři minuty. Pokud by Slavia průběžný výsledek 3:2 udržela, slavila by mistrovský titul. Teď jí místo toho hrozí kontumace, pokuta i zavřený stadion.

„Velká část zápasu se mi líbila, díky výsledku i gólům. Do té doby to bylo derby, jak má být,“ kroutil hlavou po domácí porážce.

V utkání s vedoucím Arsenalem šlo zachraňujícímu se West Hamu o hodně. Na první sestupové příčce ztrácí v neúplné tabulce jediný bod na sedmnáctý Tottenham.

Závěr utkání s Arsenalem však poznamenal neuznaný vyrovnávací gól domácích kvůli faulu při rohovém kopu. Videorozhodčí doporučil sudímu Chrisi Kavanaghovi zhlédnout opakované záběry, ze kterých usoudil, že Davida Rayu při snaze o výskok přidržel útočník Pablo.

Záložník Tomáš Souček z West Hamu (vlevo) se snaží zastavit průnik Bukaya Saky z Arsenalu.

„Každý fanoušek fotbalu miluje góly v posledních minutách. Systém VAR je potřeba, ale když rozhodčí hledá deset minut, aby našel malinký faul, tak to je špatně,“ zlobil se Souček.

„Rozhodčí sám říkal, že tam nic neviděl. Arsenal dal takhle desítky gólů jenom v téhle sezoně. Dělají malé fauly, většinou se to nechává, ale teď se tak nestalo. Mrzí mě to, bod by pro nás byl strašně důležitý,“ podotkl.

Arsenal se po výhře v derby přiblížil titulu, West Ham je na sestupové pozici

Po gólu hostujícího Leandra Trossarda z 83. minuty se West Ham tlačil za vyrovnáním, jenže regulérní gól už nevstřelil.

A tak dvě utkání před koncem sezony zůstává na sestupové pozici.

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Unavení jsou havíři, ne ligoví hráči. Frťala vysvětlil, proč v kabině vybuchl

John Auta z Teplic střílí gól proti Baníku Ostrava.

Kauza únava. Po zápase se Slováckem teplického trenéra Zdenka Frťalu namíchlo, že si na ní hráči už o přestávce stěžovali, ale zpětně odmítl výtky ohledně nedostatečné fyzické kondice. „Že mi bouchly...

11. května 2026  15:38

Lítost ano, omluva ne. Tribuna Sever o derby: Byli jsme v šoku, uděláme změny

Choreo slávistických fanoušků v derby proti Spartě

Po necelých osmačtyřiceti hodinách první reakce i z Tribuny Sever. Skupina nejaktivnějších fanoušků po dění v sobotním derby odmítá, že chtěla cíleně poškodit klub. „Stejně jako vy jsme byli v šoku z...

11. května 2026  15:14

Ty nejsi Vinícius, vole! Trenér Slovácka vyčinil Ouandovi, hned nato ho chválil

Slovácký útočník Adonija Ouanda v utkání proti Hradci Králové

Prozradil, že den před sobotním vítězným záchranářským soubojem na hřišti Dukly s ním měl až nepříjemnou rozpravu. „Říkám mu: Vole, ty nejsi Vinícius. Ty jsi hráč, který se musí dostat čelem k...

11. května 2026  14:30

Propadla se nám půda pod nohama, řekl vyřvaný Kozel po Hradci. Bod brát musíme

Jablonecký trenér Luboš Kozel

Jablonecký trenér Luboš Kozel motivoval tým v utkání s Hradcem Králové (1:1) tak, že na tiskovou konferenci dokonce přišel s vyřvanými hlasivkami. Hradec vedl až do 85. minuty, kdy se ale trefil...

11. května 2026  14:26

Sudí Rouček vyloučil v derby slávistu Chorého správně, řekla komise

Slávistický útočník Tomáš Chorý (vpravo) v souboji se sparťanským obráncem...

Srazili se přímo pod kotlem sparťanských příznivců, kteří oba ležící fotbalisty zasypali párem světlic. Za faul loktem slávistického útočníka Tomáše Chorého na soupeře Asgera Sörensena pak sudí Karel...

11. května 2026  13:50

Reprezentace se vrátí na Letnou. V přípravě na MS ji prozkouší Kosovo

Tomáš Souček utěšuje neúspěšného exekutora v penaltovém rozstřelu Mojmíra...

Česká fotbalová reprezentace odehraje před mistrovstvím světa v Americe 31. května přípravný zápas v Praze na Letné proti Kosovu. Na svém webu o tom informovala Fotbalová asociace ČR (FAČR). Soupeře...

11. května 2026  13:17

Přihlaste se, vyzývá policie fanoušky, kteří vtrhli na hřiště. Už zahájila trestní řízení

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu.

Policisté už vědí, kdo v závěru víkendového derby napadl brankáře sparťanských fotbalistů Jakuba Surovčíka. Znají i totožnost dalších fanoušků, kteří jsou podezřelí z protiprávního jednání....

11. května 2026  11:59

Vacek se po konci kariéry ptá: Jak funguje LinkedIn? Fotbal už jen v Dobrouči

Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Vojtěcha Patráka, u kterého asistoval...

Rozlučka s kariérou fotbalového záložníka Kamila Vacka v rámci domácí odvety Pardubic s Karvinou (1:3 po prodloužení) se plánovala dlouhé týdny do posledního detailu. Ten vůbec nejkrásnější z celého...

11. května 2026  11:30

Je nutné rozhodnout do úterý, říká šéf disciplinárky. Jak je to s odečtem bodů?

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Hned v sobotu večer, bezprostředně po derby, které se nedohrálo kvůli předčasnému vběhnutí slávistických fanoušků na trávník, oznámila disciplinární komise na další den mimořádné zasedání. A do úterý...

11. května 2026  10:31

NEJ Z LIGY: Chorý, pořadatel číslo patnáct, dvakrát Douděra. Bizarnosti 317. derby

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Pět gólů, mimořádný zákrok slávistického gólmana Markoviče, parádní rána sparťana Kuchty, kdy se míč odrazil od jedné tyče do druhé a ven, heroický výkon oslabených slávistů v defenzivě při...

11. května 2026  9:03

Dva přes palubu. Chorý a Douděra si ve Slavii už nezahrají, co jejich účast na MS?

Slávistický obránce David Douděra během 317. derby. Mělo to být naposled, co...

Přesně za měsíc jim měl startovat vrchol kariéry. V mexické Guadalajaře se měli chystat na první zápas mistrovství světa proti Jižní Koreji. Ale umíte si to teď představit? Co by se asi muselo stát,...

11. května 2026

