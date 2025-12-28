Tragédie na dovolené. Trenér fotbalistek Valencie zemřel i s dětmi při nehodě lodi

Lucie Macháčová
  10:39
Rodinná dovolená se proměnila v noční můru. Fernando Martín, trenér rezervního týmu fotbalistek Valencie, zahynul v pátek během havárie výletní lodi v Indonésii. Nepřežily ani jeho tři děti, zachránila se jen manželka a nejmladší sedmiletá dcera.
Fotogalerie2

Fotbalový trenér Fernando Martín zahynul v pátek spolu se svými třemi dětmi v Indonésii. | foto: Valencia CF

Na turistické lodi cestovalo celkem 11 osob: šestičlenná rodina ze Španělska, místní průvodce a čtyři členové posádky. Poblíž ostrova Padar v národním parku Komodo však došlo k mechanické poruše a turistická loď šla ke dnu.

Čtyřiačtyřicetiletý Martín zůstal se svými třemi dětmi ve věku 12, 10 a 9 let uvězněn uvnitř lodi v kajutě.

Sedm osob se v sobotu ráno podařilo z lodi zachránit. Pátrání pokračovalo i v neděli, ale skončilo neúspěšně. Smrt čtyř členů rodiny už potvrdily tamní úřady.

Proč se loď potopila? Podle indonéských médií způsobily tragédii velké vlny spojené s nedalekou tropickou bouřkou, čímž došlo k poškození motoru.

Námořní nehody jsou v Indonésii, jihovýchodním asijském souostroví s přibližně 17 000 ostrovy, poměrně časté. Rizikem jsou špatné povětrnostní podmínky i laxní bezpečnostní předpisy.

Životní láskou Fernanda Martína byla rodina a fotbal. Ten léta hrál, například za klub FC Cartagena, a později se vrhl na trenéřinu.

V loňské sezoně byl asistentem u fotbalistek Valencie, poté přebral rezervní ženský tým. Po oblíbeném kouči teď truchlí celý klub. Soustrast vyjádřila i Španělská fotbalová federace (RFEF).

Fotbalová komunita ve městě Valencie tak zažila smutné svátky. Zemřela rovněž Delie Bullido, šéfka tiskového oddělení Levante. V klubu pracovala 25 let. Poslední roky však bojovala s rakovinou prsu. V novém roce by matka dvou dětí oslavila 50. narozeniny.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
AC Milán vs. HellasFotbal - 17. kolo - 28. 12. 2025:AC Milán vs. Hellas //www.idnes.cz/sport
28. 12. 12:30
  • 1.39
  • 4.85
  • 9.49
Sunderland vs. LeedsFotbal - 18. kolo - 28. 12. 2025:Sunderland vs. Leeds //www.idnes.cz/sport
28. 12. 15:00
  • 2.79
  • 3.13
  • 2.87
Cremonese vs. NeapolFotbal - 17. kolo - 28. 12. 2025:Cremonese vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
28. 12. 15:00
  • 6.49
  • 4.04
  • 1.59
Crystal Palace vs. TottenhamFotbal - 18. kolo - 28. 12. 2025:Crystal Palace vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
28. 12. 17:30
  • 2.28
  • 3.42
  • 3.36
Boloňa vs. SassuoloFotbal - 17. kolo - 28. 12. 2025:Boloňa vs. Sassuolo //www.idnes.cz/sport
28. 12. 18:00
  • 1.98
  • 3.47
  • 4.27
Bergamo vs. InterFotbal - 17. kolo - 28. 12. 2025:Bergamo vs. Inter //www.idnes.cz/sport
28. 12. 20:45
  • 3.68
  • 3.63
  • 2.08
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Kladenský doyen trenérem reprezentace. Co víte o Koubkovi?

Miroslav Koubek, nový trenér české fotbalové reprezentace.

Je to pomyslný vrchol jeho dlouholeté kariéry, když ve čtyřiasedmdesáti přebírá českou fotbalovou reprezentaci. Jak dobře znáte jeho předešlé roky a kroky? Otestujte si, co víte o Miroslavu Koubkovi.

Drogový skandál větší než Vémolův. V Turecku skončil ve vazbě šéf Fenerbahce

Sadettin Saran, prezident sportovního klubu Fenerbahce Istanbul

Turecká policie ve středu zatkla Sadettina Sarana, prezidenta sportovního klubu Fenerbahce Istanbul. Akt souvisí s vyšetřováním drogového skandálu, který se týká významných osobností zábavního...

Trpišovský po podpisu smlouvy: Národní tým? Můj životní sen je trénovat Slavii

Premium
Jindřich Trpišovský s asistentem Zdeňkem Houšteckým při podpisu nové smlouvy se...

V kapse má novou smlouvu. Ne však s českou reprezentací pro baráž o mistrovství světa, ale se Slavií. V Edenu načne už devátý rok. „Řekli jsme si, jaké jsou naše vize, zda máme pořád hlad po úspěchu,...

Všichni muži před Koubkem: první Uhrin, Hašek dvakrát, nejdéle sloužil Brückner

Plzeňský trenér Miroslav Koubek gesty uklidňuje vlastní svěřence, zatímco...

Dosud největší úspěch zažila česká fotbalová reprezentace na samotném začátku. Stříbro z mistrovství Evropy 1996. Včetně tehdejšího kouče Dušana Uhrina bylo u národního týmu dosud dvanáct trenérů....

Trpišovský podepsal se Slavií smlouvu do léta 2029. Odměna i závazek, říká kouč

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský podepsal s klubem novou smlouvu do léta...

Fotbalová Slavia si na Štědrý den připravila pro své fanoušky speciální dárek. Trenér Jindřich Trpišovský bude v klubu pokračovat. Spolu se svými dlouholetými asistenty Zdeňkem Houšteckým a Štěpánem...

Tragédie na dovolené. Trenér fotbalistek Valencie zemřel i s dětmi při nehodě lodi

Fotbalový trenér Fernando Martín zahynul v pátek spolu se svými třemi dětmi v...

Rodinná dovolená se proměnila v noční můru. Fernando Martín, trenér rezervního týmu fotbalistek Valencie, zahynul v pátek během havárie výletní lodi v Indonésii. Nepřežily ani jeho tři děti,...

28. prosince 2025  10:39

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

28. prosince 2025  9:33

Fantišova zpověď: pohřbil tátu alkoholika a bezdomovce, s ním i zlé vzpomínky

Premium
Fotbalista Antonín Fantiš v dresu ústeckého Viagemu.

Když svého „ztraceného“ tátu, alkoholika a bezdomovce, potkal před lety v milionové Praze, považoval to za vánoční zázrak. Fotbalista Antonín Fantiš se ho přes zkažené dětství ujal a pomáhal mu, jak...

28. prosince 2025

Čvančara žádal peníze a upadl v Turecku v nemilost, vrací se do Německa

Tomáš Čvančara jásá, právě vstřelil gól v utkání proti Wolfsburgu.

Hostování českého útočníka Tomáše Čvančary z Borussie Mönchengladbach v Antalyasporu skončilo předčasně, tedy už po půl roce. Německý klub potvrdil návrat pětadvacetiletého fotbalisty, který před...

27. prosince 2025  23:11

Fotbalové přestupy ONLINE: Čvančara se vrací do Německa, Hlavatý do Pardubic

Sledujeme online
Tomáš Čvančara jásá, právě vstřelil gól v utkání proti Wolfsburgu.

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

23. prosince 2025  16:54,  aktualizováno  27. 12. 22:50

Aston Villa prodloužila sérii výher, Arsenal uhájil vedení před City. Slaví i Liverpool

Útočník Ollie Watkins z Aston Villy slaví vstřelený gól se spoluhráčem Morganem...

Sedmi sobotními zápasy pokračoval program 18. kola anglické fotbalové ligy. Arsenal stále drží první místo díky triumfu 2:1 s Brightonem, druhý Manchester City zvítězil stejným poměrem na půdě...

27. prosince 2025  13:34,  aktualizováno  20:54

Africký pohár národů 2025: program zápasů, výsledky, tabulky

Geny Catamoz Mozambiku a Ibrahim Sangaré z Pobřeží slonoviny v souboji o míč.

Reprezentační fotbal v Evropě přes zimu spí, pozornost se přenáší na jiný kontinent. Africký pohár národů 2025 odstartoval v Maroku 21. prosince a poběží až do 18. ledna. Program zápasů, herní...

22. prosince 2025  23:17,  aktualizováno  27. 12. 18:17

Jugase bude ve Zlíně trénovat švagr: Protekce nehrozí, už po mně šlape

Posila zlínských fotbalistů Jakub Jugas.

Mohl pokračovat v Polsku. V Cracovii, kde ztratil po minulé sezoně místo v sestavě. Nabídku mu předložily druholigové Mielce. Jednal s ambiciózním Artisem Brno. Když se ale ozval Zlín, který ho...

27. prosince 2025  12:04

Kult Vardy a jeho sladký život. Jak anglický raubíř probudil italské město houslí

Jamie Vardy v dresu italského U.S. Cremonese.

Ve městě zasvěceném houslařské tradici rozehrál na sklonku kariéry možná poslední symfonii. V osmatřiceti letech. V prostředí, které mu až dosud bylo naprosto cizí. V lize, o níž se tvrdí, že je pro...

27. prosince 2025  8:30

Manchester United zdolal Newcastle. Výhru trefil parádním volejem Dorgu

Patrick Dorgu (uprostřed) oslavuje svůj parádní gól.

Tradiční klání na druhý svátek vánoční, anglický Boxing Day, letos obstaral pouze jediný zápas Premier League. Fotbalisté Manchesteru United v něm vydřeli výhru 1:0 nad Newcastlem. O zisku tří bodů...

26. prosince 2025  23:01

Egypt si na Africkém poháru národů zajistil osmifinále. Vítěznou trefu zařídil Salah

Egyptský kapitán Mohamed Salah čelí tvrdému zákroku Teboha Mokoeny z JAR.

Útočník Liverpoolu Muhammad Salah rozhodl na africkém šampionátu v Maroku gólem z penalty o vítězství fotbalistů Egypta 1:0 nad Jihoafrickou republikou. Jeho tým má díky druhému vítězství ve skupině...

26. prosince 2025  19:16

Vše v pořádku, bavil se Haaland. Na sociálních sítích ukázal, kolik váží

Erling Haaland z Manchesteru City se raduje z výhry na hřišti Realu Madrid.

Vánoční svátky některým sportovcům dokážou pořádně zkomplikovat situaci. Fotbalová superstar Erling Haaland však kontrolou váhy, kterou hráčům přichystal trenér Manchesteru City Pep Guardiola,...

26. prosince 2025  13:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.