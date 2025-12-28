Tragédie na dovolené. Trenér fotbalistek Valencie zemřel i s dětmi při nehodě lodi

Na turistické lodi cestovalo celkem 11 osob: šestičlenná rodina ze Španělska, místní průvodce a čtyři členové posádky. Poblíž ostrova Padar v národním parku Komodo však došlo k mechanické poruše a turistická loď šla ke dnu.
Čtyřiačtyřicetiletý Martín zůstal se svými třemi dětmi ve věku 12, 10 a 9 let uvězněn uvnitř lodi v kajutě.
Sedm osob se v sobotu ráno podařilo z lodi zachránit. Pátrání pokračovalo i v neděli, ale skončilo neúspěšně. Smrt čtyř členů rodiny už potvrdily tamní úřady.
Proč se loď potopila? Podle indonéských médií způsobily tragédii velké vlny spojené s nedalekou tropickou bouřkou, čímž došlo k poškození motoru.
Námořní nehody jsou v Indonésii, jihovýchodním asijském souostroví s přibližně 17 000 ostrovy, poměrně časté. Rizikem jsou špatné povětrnostní podmínky i laxní bezpečnostní předpisy.
El entrenador del Valencia Femenino B de fútbol, Fernando Martín, el español desaparecido junto a tres de sus hijos en el naufragio de una embarcación en Indonesia: su mujer y una de sus hijas han sobrevivido— Informativos Telecinco (@informativost5) December 27, 2025
Informa @marbonetp > https://t.co/kBr2qDwikW pic.twitter.com/D7XvmhulSr
Životní láskou Fernanda Martína byla rodina a fotbal. Ten léta hrál, například za klub FC Cartagena, a později se vrhl na trenéřinu.
V loňské sezoně byl asistentem u fotbalistek Valencie, poté přebral rezervní ženský tým. Po oblíbeném kouči teď truchlí celý klub. Soustrast vyjádřila i Španělská fotbalová federace (RFEF).
⚫️ La RFEF se une al dolor por la pérdida de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF femenino B, y tres de sus hijos en el naufragio de un barco turístico en Indonesia.— RFEF (@rfef) December 27, 2025
Deseamos expresar nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos.
DEP. pic.twitter.com/QVf7TT7UCM
Fotbalová komunita ve městě Valencie tak zažila smutné svátky. Zemřela rovněž Delie Bullido, šéfka tiskového oddělení Levante. V klubu pracovala 25 let. Poslední roky však bojovala s rakovinou prsu. V novém roce by matka dvou dětí oslavila 50. narozeniny.