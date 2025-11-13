Slovenský klub Strakův vyhazov oznámil v úterý.
„A mně samotnému to řekli přes telefon. Nechci se k tomu moc vyjadřovat, ať si každý udělá názor sám. Všichni ví, jak byl tenhle záchranářský úkol náročný. Vařil jsem z toho, co jsem měl k dispozici,“ hodnotil Straka o den později v krátkém rozhovoru pro Denník Šport.
Košice jsou se sedmi body poslední, což byl hlavní důvod, proč se vedení rozhodlo Straku odvolat necelý měsíc po nástupu do funkce.
Šest zápasů a dost. Strakova záchranářská mise v Košicích skončila předčasně
„Pořád jsem mužstvo poznával a mrzí mě to o to víc, že jsme udělali určité kroky, které třeba mohly fungovat. A pak přijde tohle,“ kroutil hlavou. „Je to pro mě nepříjemná situace, se kterou jsem nepočítal. Podívejte, já nejsem žádný kouzelník a když mě vyhodí po pár zápasech, asi je něco špatně. Nejsem typ trenéra, který hned pozná, co v týmu nefunguje. Potřebuju čas, abych to objevil.“
„Myslím ale, že jedním z problémů je obrovská labilita hráčů. Mančaft není konsolidovaný a kvalitní, aby pravidelně předváděl dobré výkony a sbíral body. Tým potřebuje víc osobností,“ přiblížil poté v rozhovoru pro slovenské Hospodárske noviny.
Kromě neuspokojivých výsledků však klubového prezidenta Dušana Trnku naštval i přístup realizačního týmu.
„Po zápase v Trenčíně jsem byl strašně naštvaný, ale myšlenka či impuls k radikálnímu řezu přišla až v pondělí. Když jsem viděl, v jakém stavu je mužstvo, v jaké intenzitě trénuje a jak to v něm nefunguje,“ vysvětloval v pondělí po Strakově vyhazovu.
Sedmašedesátiletý kouč prý místo tréninku odjel do Prahy a mužstvo svěřil asistentům.
„Nebudu lhát, že jsem to měl domluvené dlouho dopředu, ale v Praze jsem nechal nějaké věci a musel jsem odcestovat, nebyla jiná možnost. Na druhou stranu – realizační tým o tom věděl a počítal s tím, že povede trénink. A schválně jsem svůj odjezd směřoval na reprezentační přestávku. Moje nepřítomnost nic nenarušila,“ hájil se Straka.
Košice byly od jara 2023 Strakovou čtvrtou slovenskou štací a vždycky přišel s cílem mužstvo zachránit. V Trenčíně a v Michalovicích se mu to povedlo, letos na jaře však s Banskou Bystricou sestoupil.
V mezičase si ještě loni na podzim odskočil do Českých Budějovic, kde skončil po změně majitele.
Přesto po něm Košice sáhly a Straka se v půlce října uvedl výhrou 3:2 nad Michalovcemi. Jeho svěřenci přitom ještě dvaadvacet minut před koncem prohrávali o dvě branky.
Jsem happy a bylo to mega. Straka úvod v Košicích zvládl díky třígólové otočce
„Byl jsem happy, když jsme dali první gól. Happy, když jsme srovnali. A pak obrovská euforie, úplně mega, to tě naplňuje, proto tuhle práci děláš,“ zářil tehdy.
Pak ještě dokázal mužstvo nabudit v poháru proti Zlatým Moravcům, ale dále už následovaly jenom porážky. Naposledy ta už zmíněná s Trenčínem.
„Proti Michalovcům jsme otočili zápas, což bylo super. Pak se nám ale zranil brankář Šípoš a zdravotní problémy měli i další hráči. Odvolat trenéra po šesti zápasech, to jsem opravdu nečekal. Měli jsme plány, jak mužstvo v zimě posílit, ale to už je teď bezpředmětné,“ uzavřel.