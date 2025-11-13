Z Košic mě vyhodili po telefonu, přiblížil Straka. Byl to šok, hlava mi to nebere

Přišel, dvakrát zvítězil, čtyřikrát prohrál a po necelém měsíci se zase poroučel. Mise Františka Straky u fotbalistů Košic skončila dřív, než by si zkušený šestasedmdesátiletý kouč přál. „Abych řekl pravdu, byl to pro mě šok. Vůbec jsem s tím nepočítal a bylo to nemilé překvapení. Hlava mi to nebere,“ popsal.
František Straka na lavičce Košic během utkání proti Dunajské Stredě. | foto: ČTK

Slovenský klub Strakův vyhazov oznámil v úterý.

„A mně samotnému to řekli přes telefon. Nechci se k tomu moc vyjadřovat, ať si každý udělá názor sám. Všichni ví, jak byl tenhle záchranářský úkol náročný. Vařil jsem z toho, co jsem měl k dispozici,“ hodnotil Straka o den později v krátkém rozhovoru pro Denník Šport.

Košice jsou se sedmi body poslední, což byl hlavní důvod, proč se vedení rozhodlo Straku odvolat necelý měsíc po nástupu do funkce.

Šest zápasů a dost. Strakova záchranářská mise v Košicích skončila předčasně

„Pořád jsem mužstvo poznával a mrzí mě to o to víc, že jsme udělali určité kroky, které třeba mohly fungovat. A pak přijde tohle,“ kroutil hlavou. „Je to pro mě nepříjemná situace, se kterou jsem nepočítal. Podívejte, já nejsem žádný kouzelník a když mě vyhodí po pár zápasech, asi je něco špatně. Nejsem typ trenéra, který hned pozná, co v týmu nefunguje. Potřebuju čas, abych to objevil.“

„Myslím ale, že jedním z problémů je obrovská labilita hráčů. Mančaft není konsolidovaný a kvalitní, aby pravidelně předváděl dobré výkony a sbíral body. Tým potřebuje víc osobností,“ přiblížil poté v rozhovoru pro slovenské Hospodárske noviny.

Kromě neuspokojivých výsledků však klubového prezidenta Dušana Trnku naštval i přístup realizačního týmu.

„Po zápase v Trenčíně jsem byl strašně naštvaný, ale myšlenka či impuls k radikálnímu řezu přišla až v pondělí. Když jsem viděl, v jakém stavu je mužstvo, v jaké intenzitě trénuje a jak to v něm nefunguje,“ vysvětloval v pondělí po Strakově vyhazovu.

Sedmašedesátiletý kouč prý místo tréninku odjel do Prahy a mužstvo svěřil asistentům.

Český trenér František Straka hodnotí utkání Košic s Michalovcemi.

„Nebudu lhát, že jsem to měl domluvené dlouho dopředu, ale v Praze jsem nechal nějaké věci a musel jsem odcestovat, nebyla jiná možnost. Na druhou stranu – realizační tým o tom věděl a počítal s tím, že povede trénink. A schválně jsem svůj odjezd směřoval na reprezentační přestávku. Moje nepřítomnost nic nenarušila,“ hájil se Straka.

Košice byly od jara 2023 Strakovou čtvrtou slovenskou štací a vždycky přišel s cílem mužstvo zachránit. V Trenčíně a v Michalovicích se mu to povedlo, letos na jaře však s Banskou Bystricou sestoupil.

V mezičase si ještě loni na podzim odskočil do Českých Budějovic, kde skončil po změně majitele.

Přesto po něm Košice sáhly a Straka se v půlce října uvedl výhrou 3:2 nad Michalovcemi. Jeho svěřenci přitom ještě dvaadvacet minut před koncem prohrávali o dvě branky.

Jsem happy a bylo to mega. Straka úvod v Košicích zvládl díky třígólové otočce

„Byl jsem happy, když jsme dali první gól. Happy, když jsme srovnali. A pak obrovská euforie, úplně mega, to tě naplňuje, proto tuhle práci děláš,“ zářil tehdy.

Pak ještě dokázal mužstvo nabudit v poháru proti Zlatým Moravcům, ale dále už následovaly jenom porážky. Naposledy ta už zmíněná s Trenčínem.

„Proti Michalovcům jsme otočili zápas, což bylo super. Pak se nám ale zranil brankář Šípoš a zdravotní problémy měli i další hráči. Odvolat trenéra po šesti zápasech, to jsem opravdu nečekal. Měli jsme plány, jak mužstvo v zimě posílit, ale to už je teď bezpředmětné,“ uzavřel.

