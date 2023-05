Weiss si hrál na Messiho, dostal červenou. Slovenský zápas roku skončil potyčkou

Weiss pomalu kráčel ze hřiště jako král. Vždyť zřejmě právě rozhodl o titulu v dramatickém zápase mezi prvním a druhým týmem tabulky. Co na tom, že na plac přišel minutu před koncem řádné hrací doby a hned po oslavě ho rozhodčí vyloučil.

Slovan Bratislava díky němu ovládl utkání proti Dunajské Stredě 3:2 a zvýšil odstup mezi oběma celky na pět bodů. Do konce slovenské nadstavby zbývají už jen dvě kola.

Tabulka slovenské ligy - nadstavbová skupina o titul:

1. Slovan Bratislava 30 20 6 4 63:30 66 2. Dunajská Streda 30 18 7 5 52:29 61 3. Trnava 30 13 7 10 48:36 46 4. Podbrezová 30 12 8 10 43:41 44 5. Banská Bystrica 30 13 5 12 49:53 44 6. Žilina 30 11 6 13 47:48 39

„Přesně takhle jsem si to vysnil,“ začal na tiskové konferenci známý provokatér. Při tom ještě stihl skočit do řeči svému právě hovořícímu zastupujícímu kapitánovi Vernonu De Marcovi.

„Vše vyšlo tak, jak jsem si představoval. Jestli někdo věříte na zázraky, tak teď se jeden stal,“ pokračoval.

Do předchozích dvou utkání kvůli zranění vůbec nezasáhl, před rozhodujícím duelem v Dunajské Stredě usedl na lavičku náhradníků. „Celou dobu říkám klukům, jak se na ten zápas těším... a nakonec ani nenastoupím od začátku,“ bědoval.

Na svou šanci musel čekat. Když Slovan vstřelil druhou branku čtvrt hodiny před koncem, obdržel bouřlivák od rozhodčího první žlutou kartu mimo hřiště.

Pak jej trenér, jeho otec Vladimír Weiss starší, poslal do hry za nerozhodného stavu. V nastavení zahrál rukou domácí Miroslav Káčer a nařízený pokutový kop Weiss mladší s přehledem proměnil.

Jak utíkal směrem k hostujícím fanouškům, svlékl si dres a ukazoval svaly na potetovaném těle. Ještě než opustil hřiště po obdržené druhé žluté, zastavil se před domácí tribunou a roztáhl před ní svůj dres jmenovkou a sedmičkou napřed.

Na hřiště nalétaly desítky kelímků a domácí fotbalisté hned přispěchali svlečeného záložníka zkrotit. Jeho spoluhráči ho bránili, do potyčky se zapojily i oba realizační týmy. Teatrální vystoupení ukončili až příslušníci pořádkové služby. Nehrálo se další tři a půl minuty.

Fotbalista Vladimír Weiss slaví se spoluhráči ze Slovanu Bratislava gól do sítě Dunajské Stredy v klíčovém utkání o titul ve slovenské lize.

„To, co jsem udělal, patří k fotbalu,“ bránil se třiatřicetiletý fotbalista. „Podobnou věc zkusil i Messi na Realu, ale s ním se srovnávat nechci,“ pousmál se.

„A víte co? Před zápasem nás u autobusu fanoušci zaházeli dělbuchy. Takže abychom měli pro všechny stejný metr, když se bavíme o takových věcech.“

Svého syna pak káral i trenér Weiss starší: „Chybu si s ním vysvětlím, ale je to on, teď ho už těžko změním, ale i emoce a takové věci k fotbalu patří. Zvlášť, když to byl pro oba týmy zápas roku.“

„Co mi řekl táta? To byste vypípávali půl hodiny,“ reagoval Weiss mladší.

Slovan zvládl klíčový a tuze vyhrocený duel, k zisku devětadvacátého titulu už mu stačí jen bod.

