Slovan Bratislava povede hvězda afrického fotbalu, novým koučem se stál Touré

„Už se nemůžu dočkat, až se v pondělí společně pustíme do práce. Mému předchůdci patří velký respekt za to, čeho se Slovanem dosáhl. Chci na to navázat, zároveň přinést něco nového, vlastního,“ řekl Touré, jehož starší bratr Kolo zastával v Manchesteru City roli asistenta Pepa Guardioly.
Jeho sourozence, bývalého kapitána Pobřeží slonoviny, čeká premiéra v roli hlavního kouče.
Dosud působil jako asistent v Olimpiku Doněck, Achmatu Grozném, Standardu Lutych a naposledy u národního týmu Saúdské Arábie po boku Roberta Manciniho.
Yaya Touré is the new head coach of Slovan Bratislava. The club’s management has agreed to a three-year contract with the 43-year-old former star player. https://t.co/TI70pNnPQu@YayaToure #WelcometoSlovan pic.twitter.com/lhDzTyzydd— ŠK Slovan Bratislava (@SKSlovan) June 13, 2026
„Fotbal je pro mě vším. Miluji výzvy a nesmírně se těším na to, že budu trénovat velký klub s bohatou historií, krásným stadionem a vysokými ambicemi. Už delší dobu jsem toužil po tom, abych mohl pracovat na vlastním projektu jako hlavní trenér. Vážím si toho, že tato možnost přichází v top klubu, který jsem nedávno sledoval v zápase Ligy mistrů s Manchesterem City,“ uvedl Touré.
S Barcelonou jako hráč triumfoval v Lize mistrů a dvakrát ve španělské lize. S Manchesterem City získal tři anglické tituly.