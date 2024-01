Slovan reaguje na zápas s Rusy: Sport by měl spojovat, odmítáme mediální lynč

Den poté, co fotbalisté Slovanu Bratislava odehráli utkání s ruským Dynamem Moskva na soustředění v Kataru bez toho, aniž by o něm během úterka oficiálně informovali, vydal slovenský mistr na svém webu stanovisko. „Jsme zastánci toho, že sport by měl spojovat a ne rozdělovat. Válka probíhá na vícero místech na světě a sportovci zkrátka nemůžou za svůj původ,“ uvedl generální manažer klubu Ivan Kmotrík mladší.