Dvě kola před koncem nadstavbové skupiny o titul mají Belasí náskok deseti bodů. Slovanu stačila k jistotě i remíza a od 61. minuty mu situaci ještě usnadnil záložník hostů Ouro, který dostal červenou kartu. V 79. minutě využil přesilovku Barsegjan, Dunajská Streda tak prohrála všechna čtyři vzájemná utkání v ročníku.
Slovan vládne slovenské nejvyšší soutěži od sezony 2018/19. Trenér Vladimír Weiss slaví s klubem pošesté, další dva tituly získal s Petržalkou. „Poslední krok je vždy ten nejtěžší! Pro mě to byla náročná sezona, úvod jsme nezvládli,“ připomněl trenér vypadnutí z předkola Ligy mistrů s kazašským celkem Kairat Almaty.
„Dlouho nás to bolelo. Potom z toho vyplynuly další chyby. Teď nám v kádru skončí víc zkušených hráčů, určitě budeme potřebovat posily na hodně pozicí. Uvidíme, jak se klub nastaví na další sezonu,“ prohlásil Weiss do kamer TV Dajto.
„Je potřeba být kritický. Sezona je pro nás zdvižený varovný prst, abychom si vyhodnotili určité věci a zlepšili se. Herně i výsledkově jsme totiž v Evropě zklamali, což se možná občas odrazilo i v lize,“ uvedl generální ředitel Slovanu Bratislava Ivan Kmotrík mladší.
Na evropské scéně hrál Slovan základní fázi Konferenční ligy, skončil ale mimo postupové pozice. V minulé sezoně přitom působil v Lize mistrů, což chtěl bratislavský celek zopakovat. V domácím poháru vypadl Slovan už v osmifinále.
Kromě Slovanu a Žiliny opanovaly samostatnou slovenskou ligu ještě šest dalších týmů. Dva mistrovské tituly vlastní Košice, Inter Bratislava, Artmedia Bratislava (dnes FC Petržalka) a Trenčín. Po jednom titulu mají Ružomberok a Trnava. Právě Trnava je posledním týmem, který před hegemonií Slovanu získal titul, bylo to v sezoně 2017/18.