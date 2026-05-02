Slovan Bratislava je poosmé v řadě vítěz slovenské ligy. Kmotrík: Musíme být kritičtí

Fotbalisté Slovanu Bratislava získali poosmé za sebou slovenský titul. Další obhajobu završili v sobotu večer domácí výhrou 1:0 nad druhou Dunajskou Stredou. Tým z hlavního slovenského města získal už šestnáctý titul pro mistra Slovenska, čímž posunul vlastní rekord. V pořadí druhá Žilina vyhrála ligu sedmkrát.
ilustrační snímek | foto: ČTK / imago sportfotodienst / MICHAL FAJT,ZOSPORTU.SK

Dvě kola před koncem nadstavbové skupiny o titul mají Belasí náskok deseti bodů. Slovanu stačila k jistotě i remíza a od 61. minuty mu situaci ještě usnadnil záložník hostů Ouro, který dostal červenou kartu. V 79. minutě využil přesilovku Barsegjan, Dunajská Streda tak prohrála všechna čtyři vzájemná utkání v ročníku.

Slovan vládne slovenské nejvyšší soutěži od sezony 2018/19. Trenér Vladimír Weiss slaví s klubem pošesté, další dva tituly získal s Petržalkou. „Poslední krok je vždy ten nejtěžší! Pro mě to byla náročná sezona, úvod jsme nezvládli,“ připomněl trenér vypadnutí z předkola Ligy mistrů s kazašským celkem Kairat Almaty.

„Dlouho nás to bolelo. Potom z toho vyplynuly další chyby. Teď nám v kádru skončí víc zkušených hráčů, určitě budeme potřebovat posily na hodně pozicí. Uvidíme, jak se klub nastaví na další sezonu,“ prohlásil Weiss do kamer TV Dajto.

skslovanbratislava

Na Slovensku Majster

#spolusmeslovan #belasimajstri

2. května 2026 v 22:21
„Je potřeba být kritický. Sezona je pro nás zdvižený varovný prst, abychom si vyhodnotili určité věci a zlepšili se. Herně i výsledkově jsme totiž v Evropě zklamali, což se možná občas odrazilo i v lize,“ uvedl generální ředitel Slovanu Bratislava Ivan Kmotrík mladší.

Na evropské scéně hrál Slovan základní fázi Konferenční ligy, skončil ale mimo postupové pozice. V minulé sezoně přitom působil v Lize mistrů, což chtěl bratislavský celek zopakovat. V domácím poháru vypadl Slovan už v osmifinále.

Kromě Slovanu a Žiliny opanovaly samostatnou slovenskou ligu ještě šest dalších týmů. Dva mistrovské tituly vlastní Košice, Inter Bratislava, Artmedia Bratislava (dnes FC Petržalka) a Trenčín. Po jednom titulu mají Ružomberok a Trnava. Právě Trnava je posledním týmem, který před hegemonií Slovanu získal titul, bylo to v sezoně 2017/18.

Opava v druhé lize opět ztratila body, vedoucí Zbrojovka míří za rekordem

Lukáš Vorlický (23) oslavuje trefu proti brněnským rivalům před svými fanoušky.

Fotbalisté Opavy v 26. kole druhé ligy jen remizovali s Kroměříží 2:2. Slezané již počtvrté za sebou ztratili body a nevyužili pátečního klopýtnutí Artisu Brno. Vedoucí Zbrojovka, již jistý vítěz...

2. května 2026  19:59

Třešnička na dortu. Hůlka se loučil s Ďolíčkem, na penaltu ho dotlačili fanoušci

Fotbalisté Bohemians slaví gól proti Spartě, který dal Lukáš Hůlka (vpravo).

Před zápasem se s ním klub loučil a fanoušci jeho jméno vyvolávali i v závěru při nařízení pokutového kopu. Dali jasně najevo, aby na penaltu šel právě on. „Byl to ten impuls, proč jsem nakonec šel,“...

2. května 2026  19:49

