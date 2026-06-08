Slovák Kucka se v devětatřiceti loučí s kariérou. Je čas udělat tečku, připustil

Své rozhodnutí oznámil někdejší záložník pražské Sparty, AC Milán či FC Janov na klubových sociálních sítích.
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Za Prievidzu odehrál Kucka jen sedm zápasů. „Osobně jsem si to velmi užil, i když jsem si to představoval trochu jinak, protože těch zápasů mohlo být víc. Potvrdilo se mi, že už za tím musím udělat jednu velkou tečku a říct jedno velké děkuji,“ uvedl účastník mistrovství světa v Jihoafrické republice v roce 2010 a tří evropských šampionátů. Za reprezentaci odehrál 112 zápasů.