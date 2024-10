Mistr šklebil. Smolař Jones bavil svět fotbalu, na konci kariéry ale trpěl

Možná vám jeho jméno nic neříká, ovšem snímky, kde se tváří jak z nějaké grotesky, jistě znáte. Na sociálních sítích se často opakují, dostaly virální nádech. Phil Jones, 32letý bývalý řízný stoper, se stal internetovým memem i gifem, tedy krátkým okamžikem, jímž lidé reagují na různé situace.

Tak jak se vám dneska daří? Jako který Phil Jones se právě cítíte?

Pestrá koláž z Jonesových fotek byla léta oblíbenou kratochvílí fanoušků Manchesteru United. Více než zákroky svého obránce rozebírali jeho roztodivné obličeje.

Jonese často trápila zranění. Za 12 let v United odehrál jen 225 zápasů. „Ztráta času. Než si držet Phila, měl by klub dát šanci mladším,“ rýpl si v roce 2019 jeho bývalý spoluhráč Rio Ferdinand. Ale když už Jones nastoupil, stálo to za to. Často totiž po sobě zanechal kultovní snímek.

Phil Jones nabízí pestrou škálu grimas

Pamatujete si ty nejpovedenější?

Říjen 2011. Teprve tři měsíce poté, co ho Manchester United koupil za 17 milionů liber z Blackburnu se devatenáctiletý novic zašklebil na letící balon v zápase proti Norwichi. A ukázal fanouškům na Old Trafford, s kým mají tu čest.

Duben 2013. Vyhrocené derby s Manchesterem City. Jones se snažil zneškodnit pokus Agüera, ale nepovedlo se. Porážka 1:2. Vítězná trefa argentinského střelce obletěla svět, ovšem nejvíc na snímku zaujala Jonesova tvář.

Phil Jones se snaží zabránit střele Sergia Agüera.

Na sociální síti Twitter (dnes X) se následně rozpoutala akce #TweetYourPhilJonesFace, kdy se fanoušci pokoušeli jeho výraz napodobit. Nejpovedenější kousky se dokonce dostaly do listu The Sun.

„Netrápí mě to. I kluci z týmu si ze mě často utahují. V naší whatsappové skupině se nejvíc objevují právě moje fotky,“ reagoval Jones.

Jaká další stojí za zmínku?

Květen 2015. Remíza 1:1 s Arsenalem. Když se Jones snažil zastavit Girouda, vznikla z toho nejen série fotek, ale i video připomínající silvestrovský skeč.

„Podklouzl jsem, snažil se vstát a znova podklouzl. Pak už jsem jen improvizoval a snažil se balon odhlavičkovat jakkoli pryč. Vím, vypadalo to hloupě, ale jen jsem dělal svou práci.“

It was at this moment, Phil Jones cemented himself in football history as a meme 🤡 pic.twitter.com/6avpQTzQqv — Ball Street (@BallStreet) November 25, 2019

Obětavost, odhodlání, odvaha. Tolik typické znaky Phila Jonese. Proto vás možná překvapí, že tenhle tvrďák trpí fóbií z výtahů a lanovek. „V Anglii s tím nemám problém, ale mimo ostrovy do nich prostě nevlezu,“ přiznává.

Ale na hřišti jezdil sem tam. Klidně by si nechal ukopnout hlavu. Snad i proto je na řadě svých ikonických snímků na zemi. Padá, leží, klečí.

Třeba v dubnu 2019, kdy se stal v duelu s Wolverhamptonem nešťastným přihlížejícím vlastňáku Chrise Smallinga. Jones na kolenou s komickým výrazem hovoří za vše. Porážka 1:2 se nečekala.

Navrch si chvíli na to opět zranil koleno. Operace, pauza 18 měsíců. Těžko byste našli část těla, se kterou nikdy nemarodil.

The gurn to end all gurns pic.twitter.com/zzgTFRp13h — FootballJOE (@FootballJOE) April 2, 2019

„Měl jsem vážná zranění kotníku a kolene. Trápila mě i šlacha, lýtko, třísla, rameno, záda, pánev, kyčel, palec u nohy. I s otřesem mozku jsem si užil,“ vyprávěl pro Goal.com.

Snazší by bylo říct, s čím nemarodil.

„Jak moje kariéra pokračovala, bylo to jen horší a horší. Hlavně ta kolena. Mám za sebou dvanáct operací, dvacetkrát mi z něj vytahovali vodu. Dostal jsem koktejly injekcí a steroidů. I mimo koleno, přímo do kloubu. Když jsem chtěl přihrát míč, byla to strašná bolest. A otáčení s míčem? Noční můra.“

Smolař? Jistě. Do Manchesteru přišel v roce 2011 coby velký talent a kapitán jednadvacítky. „Phil bude fenomenální. Může být jedním z nejlepších hráčů v dějinách Manchesteru United,“ prohlásil Sir Alex Ferguson v roce 2013. Zůstalo jen u slov, svůj potenciál nenaplnil.

Ovšem vzhledem k počtu zdravotních strastí se v jeho životopisu blyští velké trofeje. V roce 2012 vyhrál Premier League, poslední ve Fergusonově éře. Triumfoval v Evropské lize, FA Cupu, Ligovém poháru a dvakrát v FA Community Shield, neboli anglickém superpoháru. K tomu připočtěme 27 startů v anglické reprezentaci.

Smlouvu s United prodlužoval o čtyři roky v zimě 2015 i 2019. Zažil celkem devět trenérů: Ferguson, Moyes, Van Gaal, Giggs, Mourinho, Solskjaer, Carrick, Rangnick, Ten Haag.

Nizozemský kouč už s ním ale nepočítal. Jeho konec byl na spadnutí. Vždyť naposledy nastoupil v květnu 2022. Proti Brentfordu na 16 minut.

„Moje kariéra skončila dřív, než bych si přál. Je to samozřejmě zklamání, jsem tak trochu poloprázdná sklenice. Ale na druhou stranu už mám klid. Moc se neví o tom, že jsem zažíval mentální trauma. Že mě zranění oslabila i psychicky. Měl jsem strach vyjít ven z bytu, jíst v restauracích. Měl jsem pocit, že si na mě všichni ukazují: To je ten, co je neustále zraněný,“ přiznal pro The Sun letos v září poté, co oficiálně ukončil kariéru.

Nyní studuje trenérskou licenci a působí v akademii United u kategorie U18. Zároveň občas zaskočí poklábosit o fotbalu do médií. Před týdnem byl kupříkladu v podcastu Ria Ferdinanda. Ano, u chlapíka, který o něm kdysi prohlásil, že zabírá místo mladým. „Phile, tváří v tvář se ti omlouvám,“ pronesl Ferdinand.



„No tak dobře, omluva přijata,“ ušklíbl se Jones.

Tak, jak to umí jen on.