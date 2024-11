Pelého životní nervák. Když dal gól číslo tisíc, shodil nejtěžší břímě

Pokud milujete fotbalové životopisy, ta drobná černobílá knížka s odrbaným hřbetem možná leží v knihovně i vám. Pozor, ať vám nevypadnou stránky, jestli v ní po letech začnete z nostalgie listovat. Těch stránek je 178. Z titulní strany vyčnívá královská koruna posazená na kopačák, v levém rohu svítí do fialova rozmazaná fotečka nejslavnějšího fotbalisty všech dob.

Pelé: můj život a nejkrásnější hra.

Napsal stárnoucí Robert Lloyd Fish, Američan, který se zaměřoval především na detektivky a kriminální romány.

„Noviny se rozepisovaly o tom, že hráč, který nastřílí tisíc gólů, získá nesmrtelnou slávu nejen pro sebe, ale i pro zemi, která ho zrodila a naučila hrát fotbal. A co teprve když se téhle události chytily světové agentury! Tisíc gólů se obecně považovalo za iluzorní číslo a teď se tu zčistajasna objeví ten mladý Brazilec a nemá do něj daleko,“ píše se na stránce 129.

Ležel jsem jako třináctiletý kluk ve špitále s lymskou boreliózou, protože po kousnutí od klíštěte úplně přestaly fungovat nohy, a nemohl se odtrhnout od těch slov, po kterých přišla salva fotek, kterak to Pelé dokázal. Byly dva roky po revoluci.

I kdybyste prošli všechny fotbalové kroniky křížem krážem, nemáte šanci se spravedlivě dopočítat, kdo byl první superman s tisícovkou zářezů. Legendu o nepolapitelném Jimmy Jonesovi si hýčkají v Severním Irsku, Rakušané se dodnes klanějí Franzi Binderovi, Němci v archivech štrachají po jménu Erwin Helmchen, jenž čaroval mezi válkami. Angličané z fotbalového pravěku trumfují čísly Ronnieho Rookea, Maďaři nadšeně vytahují Ference Deáka, Čechoslováci mají svého Josefa Bicana. Ti všichni se dost možná přes tisícovku dostali dřív než Pelé, ale jisté to není. Z moderních času se ví, že Cristiano Ronaldo má zatím 908 a Lionel Messi 850.

Věřme tomu, že ten první, který zaklepal na bránu se třemi nulami, byl Pelé. Byl to sportovní mimozemšťan. Ostatně v seriálu Slavné fotografie už jednu svou kapitolu má. Pojednává o tom, kterak se stal v roce 1970 potřetí mistrem světa. Zhruba od října předešlého roku se čekalo, kdy dosáhne na metu tisíc. Bylo mu devětadvacet a klaněl se mu nejen FC Santos, kterému byl věrný odmalička.

„Dokud jsem se k jubilejnímu gólu blížil, ještě to jakž takž šlo. Patnáctého října jsme hráli s mužstvem Portuguesa Desportos, vyhráli jsme 6:2, já jsem vstřelil čtyři góly a všechny masové prostředky je ohlašovaly jako číslo 990, 991, 992 a 993. Napětí vzrůstalo.“

O týden později proti Coritibě se nepolapitelný Pelé trefil dvakrát.

Prvního listopadu gól proti Flamengu, takže 996.

Tady se sluší zdůraznit, že Pelému nahrála doba, která měla nekonečně daleko k digitalizaci a objektivním statistikám, zároveň byla stejně daleko od let, kdy se doma svítilo petrolejkou a za přítmí se vyprávěly přibarvené bajky o fotbalových zážitcích. Pelé, vlastním jménem Edson Arantes do Nascimento, byl někdy mezi. Do jeho střelecké sbírky se počítaly i góly z přípravných a narychlo domluvených zápasů. Pár čárek si připsal při exhibicích nebo v duelech sjednaných pro charitativní účely, což by se do oficiálních údajů zařazovat nemělo. Nicméně když se objevilo, že se blíží k tisícovce, přepečlivé sčítání pohltila vášeň.

Už to bude!

Už to bude!

Ale kdy?

Brazilský fotbalista Pelé vystřihl ukázkové nůžky v utkání s Belgií, které se v roce 1968 hrálo na stadionu Maracaná Rio de Janeiru.

„Na celé mužstvo padla tíha prodlužovaného napětí,“ vyprávěl Pelé – a to jsem ještě nedočetl ani stránku 129.

Milésima Gola. Tisící gól. Na každý další Pelého zápas se hlásily desítky reportérů. Kameramani před výkopem sprintovali za branku, na kterou bude Santos útočit. „Dvanáctého listopadu jsme v Recife zvítězili 4:0, já dal dva góly.“ Otáčíme stránku.

Dneska už nám nikdo nepotvrdí, jak to tenkrát ti dva pánové psali. Kniha vyšla v roce 1978, kdy už měl Pelé po kariéře. Dohrával ji jako uctívaná globální celebrita v New York Cosmos, byl třikrát světovým šampionem, pomalu mu táhlo na čtyřicet a anglicky rozhodně nemluvil úplně precizně. Zemřel před dvěma lety na rakovinu tlustého střeva, bylo mu dvaaosmdesát. Pro spisovatele Lloyda Fishe to byla poslední kniha, která vyšla za jeho života. Zemřel tři roky poté ve svém domě v Trumbullu, americký stát Connecticut.

„Číslo 999 jsem zaznamenal v Paraíbě na severovýchodě země.“ Zápas ovšem ukončil coby brankář, což pro Pelého ani Santos nebyla žádná novinka, stalo se to dohromady čtyřikrát. Gólman Jair Estevao si tehdy natáhl sval a nebyl schopný pokračovat. Pelé si navlékl jiný dres a s holýma rukama utkání dochytal.

„Když jsme přijeli šestnáctého listopadu k utkání s klubem Esporte v Bahii, celý národ seděl u televize.“ Na Pelého, jak líčil v autobiografii, padla tréma. Tolik si přál, aby se přestalo mluvit o tisícovce. Slovo gól mu drhlo mezi rty a do ranních novin se ani nechtěl dívat, protože nic jiného se nerozebíralo.

Tušíte, co se dělo jinde ve světě? Československo po okupaci svíraly krvelačné sovětské tanky a zdaleka nejen Havířově se konala konference Leninského svazu mladých. V Pekingu otevřeli metro (více než sto let po Londýně), ve Vietnamu se zřítilo letadlo plné školáků, ugandský prezident Obote zázrakem přežil pokus o atentát, z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě vyrazila raketa Apollo 12 a a zbytek světa čekal, kdy Pelé dokončí svůj historický úkol.

„Ten záludný gól číslo 1 000 byl pořád přede mnou jako Sisyfovo břímě a odpoutával mě od hraní normálního fotbalu. Ty čočky fotoaparátů, které sledovaly každý můj pohyb, mi rozhodně nepřidaly. Jejich lhostejné oko mi připadalo jako příšery z Marsu.“

A teď si zkuste tipnout, nakolik ty věty tvořil americký spisovatel a nakolik samotný Pelé, který sám sobě neříkal já, nýbrž Pelé.

V Bahii neskóroval, tak snad na legendárním stadionu Maracaná v poháru proti Vasco da Gama? „Mně už se zdálo, že je ta tisícovka prokletá.“

V Riu de Janeiro lilo jako z konve, v ulicích šílená spoušť, přesto přišlo skoro sto tisíc diváků, kteří doufali, že TO uvidí. Na hřiště se nesla brazilská vlajka, zazněla hymna, všechno se chystalo na ten moment. Pelé pořád nebyl v ideálním rozpoložení, ale šance měl, ne že ne. Sám líčil, jak Andrade, argentinský brankář v brance Vaska, se po jedné téměř nechytatelné ráně odrazil a „mohutným výskokem se mu podařilo míč vyrazit nad břevno“. A pak obránce Rene, hlídací pes s mohutnými rameny, si Pelého střelu srazil do vlastní sítě, takže zase nic. Tribuny na Reneho jedovatě pískaly. Ne kvůli vlastní brance, ale kvůli tomu, že nedovolil Pelému slavit.

Nakonec se to stalo! Ve středu 19. listopadu 1969.

Jakmile knižní příběh přeskočil stranu 130, přišli do nemocničního pokoje rodiče a já se jich konečně mohl zeptat, co je vlastně to Sisyfovo břímě, které Pelého odpoutávalo od hraní normálního fotbalu...

Pelé v slzách. Brazilský fotbalista právě vstřelil na slavném stadionu Maracaná svůj 1000. gól.

„Nepředstavoval jsem si, že tisící gól dám z penalty, ale v téhle fázi už mi šlo jen o jedno – abych to měl za sebou.“ Pískat se nemuselo, faul to byl lehce pofidérní, ale zkuste zůstat objektivní, když se jedná o tak převratnou událost.

Nejslavnější stadion. Nejslavnější fotbalista. Historický moment.

Pelé si po lehkém zvažování nachystal balon, po krátkém rozběhu penaltu uklidil pravou placírkou k levé tyči a od 78. minuty se slavilo. Z Maracaná hučelo do celého světa: Pelé! Pelé! Pelé!

„Ze svých míst za brankou vyběhli reportéři a doslova mě pohltili. Za nimi se rozběhly stovky diváků a v nezadržitelných vlnách proudily na hřiště. Přes marnou snahu policie se hnali po mokré trávě za mnou. Někdo mi rval z těla tričko tak zběsile, že jsem si ho radši sám sundal, a v tu chvíli na mě natahovali jiné – s číslem 1 000.“

Jedenáct minut se nehrálo, rozbahněné hřiště bylo plné lidí, kteří tam nepatří. Pelého nesli na ramenou a pak ho nechali odejít do kabiny, protože se nedokázal soustředit na zápas.

Pelé líbá míč, se kterým vstřelil 1000. gól v kariéře. (19. listopadu 1969)

Statistici, kteří se dodnes proplétají jeho kariérou, se nejčastěji shodnou na tom, že nasbíral dohromady 1 281 gólů za 1 363 zápasů. Ten tisící před pětapadesáti lety: „Jednou provždy jsem skoncoval s tím nesmyslným tancem kolem magického čísla.“

Druhý den se noviny překřikovaly, co je větší událost: jestli Pelého gól, nebo přistání Apolla 12 na Měsíci.

Pelé mezitím tryskáčem přeletěl z Ria do Brasílie za prezidentem Médicim. Otevřené hasičské auto ho vezlo hlavním městem, které mu aplaudovalo. Prezident nařídil pracovní volno, zavřel školy a čekal na tu nejvzácnější návštěvu, pro kterou si přichystal komturský kříž za zásluhy.