Heart of Midlothian, klub z Edinburghu, může být už v sobotu prvním týmem po dlouhatánských 41 letech, který ukončí nadvládu dvou hegemonů z Glasgow – Celticu a Rangers. Na titul čeká od roku 1960.
„Pokud Hearts vyhrají, město spadne,“ říká pro iDNES Premium bývalý brankář Zdeněk Zlámal, kterému ve Skotsku nikdo neřekne jinak než Bobby.
Dnes 40letý gólman strávil v Edinburghu dvě sezony. V Česku chytal za Liberec, Bohemians, Olomouc či Zlín, působil i v Itálii, Turecku a Španělsku. Ale Hearts mu zkrátka zůstali v srdci.
Že budou hrát do posledního kola o titul, jsem si nemyslel. Říkal jsem si, že třetí místo musí určitě udělat. Nicméně tohle?