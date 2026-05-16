Hearts smutní, skotský titul získal Celtic. Slaví i Čvančara, fanoušci vběhli na hřiště

  17:14
Celtic Glasgow má rekordní 56. titul, fotbalovým mistrem Skotska je i aktuálně zraněný útočník Tomáš Čvančara. V rozhodujícím zápase Celtic porazil Hearts 3:1, hostům k senzaci zbývalo jen několik minut. Utkání skončilo vběhnutím slavících fanoušků na trávník.
Fotbalisté Celticu slaví zisk mistrovského titulu.

Fotbalisté Celticu slaví zisk mistrovského titulu. | foto: AP

Fanoušci skotského Celticu vnikají na trávník po závěrečném gólu v nastavení.
Zklamaný fanoušek skotských Hearts, kteří v posledním zápase přišli o...
Fanoušci Celticu na trávníku při oslavách skotského titulu.
Fotbalisté Celticu s medailemi pro skotského mistra.
10 fotografií

Celtic loni dorovnal v počtu ligových titulů městské rivaly Rangers, tehdy slavil už čtyři kola před koncem. V této sezoně se až do posledního dějství přetahoval o prvenství s Hearts, kteří v podstatě od října tabulku vedli.

Slávu jim ale nedopřál a od roku 1985, kdy vyhrál ligu legendární trenér Alex Ferguson s Aberdeenem, se na trůnu střídají pouze oba glasgowské týmy.

Čvančara do slavného skotského klubu přišel v lednu na půlroční hostování z Mönchengladbachu, ale před týdnem pro něj skončila sezona operací natrženého přitahovače. V zelenobílém dresu odehrál 13 zápasů a dal dva góly. Kvůli zranění od začátku dubna už nenastupoval.

Na trůn dovedl Celtic kouč Martin O’Neill, jenž se v lednu po měsíci na lavičku vrátil. Posledních sedm zápasů jeho tým nepoznal přemožitele. „Tohle je nejvýjimečnější místo na světě,“ řekl při oslavách kouč.

Hearts by stačila k titulu i remíza a ve 43. minutě celek z Edinburghu přiblížil k prvnímu zlatu po 66 letech kapitán Shankland, jenž se po rohovém kopu prosadil hlavou.

Fanoušci na trávníku slaví titul skotského Celticu v závěru zápasu s Hearts.

Celtic ale záhy vyrovnal díky Engelsově penaltě po ruce Kyziridise. Vítězný gól dal v 87. minutě Maeda a v poslední sekundě ještě Celtic využil toho, že brankář soupeře Schwolow vyrazil do jejich pokutového území na rohový kop, a z brejku se do prázdné branky trefil Osmand.

Pak sudí ukončil zápas, když se slavící fanoušci předčasně začali hrnout z tribun na hřiště. Někteří poté napadli i kapitána Hearts Lawrence Shanklanda.

