Rivalové, jejichž stadiony dělí jen pětikilometrová vzdálenost.
Suveréni, kteří shodně posbírali pětapadesát titulů.
Kluby, které už dávno vytvořily skotský duopol.
A i když to párkrát vypadalo, že ho soupeři zvládnou probourat, nedaří se to. Ani letos?
Pokud skotskou ligu nemáte na radaru, možná vám uteklo, že už od října vede tabulku Heart of Midlothian. Tým z Edinburghu v létě rozjel revoluci: miliardář a pokerový profík Tony Bloom do něj napumpoval deset milionů liber a ohlásil: „Jsem tady, abych otřásl skotským fotbalem.“
Nečekalo se, že to půjde tak rychle. Hearts šikovně poskládali kádr, parádně odstartovali, vybudovali si až devítibodový náskok a dlouho se zdálo, že je nic nezastaví. Zvlášť když Rangers už po sedmi kolech ztráceli na špici třináct bodů.
Jenže po sedmadvaceti odehraných zápasech se zase všechno nebezpečně blíží k očekávanému konci. Hearts v posledních pěti kolech třikrát ztratili, vypadli z poháru s podceňovaným Falkirkem a lapají po dechu.
O víkendu prohráli s Rangers, kteří jsou rázem na dostřel, ztrácejí už jen dva body. Celtic zatím tři, ale má o zápas méně.
Že by tedy z revoluce zase nebylo nic? Dost možná to tak dopadne, protože jste ve Skotsku, kde se fotbalové zázraky nedějí. A pokud chcete důkaz, nemusíte hledat dlouho.
Do minulé sezony famózně odstartoval Aberdeen, vyhrál prvních deset zápasů, pak dotáhl k remíze už téměř ztracený šlágr se Celtikem a v polovině října ligu vedl o devět bodů.
Jenže zničehonic začal kolabovat, prohrával a prohrával, až nakonec dokodrcal do cíle pátý. Přitom kdo jiný by měl nadvládu Celtiku a Rangers useknout?
V létě uteče už jednačtyřicet let od chvíle, kdy právě Aberdeen narušil dominanci sousedů z Glasgow. Asi nebude náhoda, že mu tenkrát z lavičky šéfoval jistý Sir Alex Ferguson: až za víc než rok se přesunul do Manchesteru United, kde ho šestadvacet let plných úspěchů vystřelilo až ke šlechtickému titulu.
„Mám štěstí, že se známe a často si spolu voláme,“ překvapil před víkendem Derek McInnes, kouč Hearts. „Sir Alex dokonale zná všechny naše hráče, ví přesně, jakým systémem hrajeme a pravidelně mi před zápasy dává rady. Máme v něm velkého fanouška!“
Aby ne, i Ferguson si jistě přeje, aby na něj po více než čtyřech dekádách marných pokusů někdo úspěšně navázal. Ale jak na to?
Pro Skoty je středobodem fotbalového světa Glasgow. Třeba už proto, že právě tam – a ne v hlavním městě Edinburghu – sídlí vedení asociace.
Ve Skotsku aktuálně hraje Tomáš Čvančara za Celtic, Václav Černý strávil minulou sezonu u Rangers.
Liga, která nese název Premiership, se hraje 129 let, ale jen devatenáctkrát se stalo, že s pohárem skotačil někdo jiný než neprůstřelná dvojice. Kromě Rangers a Celtiku si mohlo aspoň jednu trofej vystavit do vitríny devět klubů, ale jeden z nich, Third Lanark, zanikl už skoro před šedesáti lety.
Těžko byste kdekoli na světě hledali výraznější dominanci dvou týmů. I když se budete snažit a zabrouzdáte do soutěží, které v Česku sleduje málokdo.
Co třeba Uruguay, kde se na trůnu střídají dva týmy z Montevidea, Nacional a Peňarol? Dobrý pokus, oba už také posbíraly přes padesát titulů, ale jen od začátku tisíciletí jejich vládu narušili už tři soupeři.
Egypt? Tam se pravidelně přetahují rivalové Al Ahly a Zamalek, ale výjimečně se do jejich půtek vmísí ještě Ismaily.
Srbsko? Tady budete asi nejblíž, protože Partizan a Crvena zvezda Bělehrad před sebe pustili od vzniku samostatné ligy jediného soupeře: na jaře 1998 senzačně triumfoval třetí bělehradský klub, Obilič. Sláva trvala jen chviličku: v novém tisíciletí se propadal soutěžemi a teď už existuje jen na papíře.
Hearts se naopak z krize vyhrabali a s boháčem v zádech si věří. I kouč McInnes po nedělní porážce burcoval: „Prohráli jsme bitvu, ne celou válku. Jsme dál ve hře!“
Ale to už tu párkrát bylo.