Čvančara v Celticu září. Po premiéře s asistencí dal vítězný gól. Skvělý pocit, řekl

  12:40
Lepší start angažmá si snad ani nemohl přát. Před týdnem při debutu zapsal asistenci a teď už má na kontě i svůj první gól, který byl navíc v zápase s Falkirkem (2:0) vítězný. Český fotbalový útočník Tomáš Čvančara zatím v dresu skotského Celtiku září.
Útočník Celtiku Tomáš Čvančara (uprostřed) střílí hlavou gól do sítě Falkirku.

Útočník Celtiku Tomáš Čvančara (uprostřed) střílí hlavou gól do sítě Falkirku. | foto: Profimedia.cz

Český útočník Tomáš Čvančara při své premiéře v dresu Celtiku Glasgow přihrál...
Tomáš Čvančara v dresu Celtiku.
Tomáš Čvančara v dresu Celtiku.
Tomáš Čvančara na tréninku probíhá mezi spoluhráči, kteří ho vítají zpátky.


V neděli se prosadil poprvé po takřka čtyřech měsících – konkrétně od 3. října, kdy dal svůj jediný gól v dresu Antalyasporu.

Ve 39. minutě nedělního utkání poslal Kieran Tierney, někdejší bek Arsenalu, do vápna přesný centr, na nějž si Čvančara ani nemusel naskočit. Jen do něj lehce trknul hlavou a poslal ho k zadní tyči, o níž se míč ještě otřel, než zamířil do sítě.

Pak už se jen sklouzl po kolenou a zasalutoval směrem k domácím fanouškům.

„Je to skvělý pocit dát svůj první gól, ale už před zápasem jsem říkal, že hlavní bude získat tři body,“ zdůraznil po utkání, které druhou brankou zlomil Nygren.

„Falkirk je dobrý tým, přijeli sem hrát fotbal, takže jsme s nimi měli zpočátku trochu problém. Ale drželi jsme se plánu a pak tenhle chlapík využil svou šanci,“ usmál se krajní obránce Araujo směrem k Čvančarovi, když bok po boku odpovídali na otázky reportéra klubové televize.

Není divu, že přišli spolu.

Čvančara dal vítězný gól a Araujo byl zase vyhlášen hráčem utkání. Oba jsou navíc v klubu nováčky, Mexičan dorazil jen tři týdny před českým útočníkem.

Můžu nabídnout ještě víc, říká Čvančara. V Celtiku se uvedl parádní akcí a asistencí

„Díky realizačnímu týmu i spoluhráčům, kteří nás skvěle přivítali, jsme se tady rychle zabydleli. Není to jen tak, přijít do nového klubu, navíc v době, kdy je potřeba vyhrávat každý zápas,“ přidal Araujo.

Celtic se díky remíze Rangers na půdě Hibernian (0:0) vyšvihl na druhou příčku tabulky, pořád však ztrácí šest bodů na vedoucí Hearts, s nimiž před týdnem remizovali 2:2. „Budeme je nahánět až do konce,“ zdůraznil Čvančara.

Kariérní restart ve Skotsku mu zatím vychází.

Na druhou stranu, podobně vydařený úvod měl i v Mönchengladbachu, když v létě 2023 přišel ze Sparty. Pak ale jeho výkonnost i kvůli zranění postupně upadala a loni v létě odešel hostovat do Turecka. Jenže ani tam se nechytil a pak se rozkmotřil s vedením, když se obrátil na mezinárodní federaci FIFA kvůli tomu, že tři a půl měsíce nedostal výplatu.

Čvančara bude na jaře hostovat v Celtiku. Je to pro mě čest, říká český útočník

V zimě se vrátil do Německa a záhy odešel hostovat do Celtiku.

„Jeho gól hlavou byl pěkný, ale myslím, že toho v sobě má ještě mnohem víc a může se zlepšit. Může být silnější, když drží balon, což se může učit třeba od Iheanacha. Ale něco v sobě má a s námi se může jenom zlepšit,“ naznačil trenér Martin O’Neill.

Příští zápas čeká Celtic už ve středu na půdě Aberdeenu.

„To je běžná situace, musíme jít zápas od zápasu a zůstat koncentrovaní. Je to náročné, ale takový je fotbal. Musíme pokračovat a vítězit,“ uzavřel Čvančara.

