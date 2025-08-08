„Měli jsme o Shona Weissmana opravdu velký zájem, ale nakonec jsme se rozhodli ho nepodepsat,“ sdělili zástupci druholigového německého týmu přes sociální sítě. Stroze a bez dalších podrobností.
Kdo neznal detaily ani začátek celého příběhu, těžko mohl pochopit, proč oficiální účet klubu píše o hráči, kterého nezískal.
Není to běžná praxe.
I proto se Weissmanův případ vymyká.
Vždyť Düsseldorf s ním byl na všem dohodnutý a trenér Daniel Thioune už mu pomalu hledal místo v sestavě. Klub byl dokonce připravený i na kritické řeči fanoušků, které na sociálních sítích odbyl slovy: „Skutečně soudíte lidi na základě článku na Wikipedii?“
Tam se totiž píše, že Weismann krátce po 7. říjnu 2023, kdy Hamás zaútočil na jeho rodný Izrael, na internetu zveřejnil několik příspěvků vyzývajících ke krvavé odplatě.
„Jaký je logický důvod toho, že na Gazu ještě nebylo shozeno 200 tun bomb?“
„Proč Palestince nestřílíme do hlavy?“
Na sociální síti X podobné věty sám psal a rovněž je „lajkoval“, což vzbudilo zájem už při jeho předchozí štaci ve španělské Granadě. Na Weissmana tehdy útočili fanoušci některých soupeřů.
Nyní devětadvacetiletý fotbalista narazil v Německu.
Příznivci Düsseldorfu, kteří se o jeho uvažovaném příchodu dozvěděli, začali sepisovat petice a organizovat protest. A teď slaví vítězství.
I když klub Weissmana bránil, pod tlakem veřejnosti nakonec ustoupil. Mluvčí Fortuny pro server The Athletic uvedl: „Shona jsme nevzali kvůli jeho názorům, které prezentoval na internetu a které nejsou v souladu s hodnotami našeho klubu.“
„Přejeme mu v další kariéře hodně štěstí. Jako klub jsme ovšem nadále odhodlaní bojovat proti násilí a nenávisti,“ pokračoval.
Nová doba v evropském fotbale. Podpořil jsi Palestinu? Nehraješ!
Trvá na tom, že rozhodnutí nikterak nesouvisí s národností ani náboženstvím hráče, ale s postojem Fortuny coby otevřeného klubu, jenž aktivně bojuje proti rasismu a všem druhům nenávisti.
Weissmann tak zatím zůstává v druholigové španělské Granadě, za kterou v minulé sezoně nasázel čtyři góly.
V minulosti hrál za Granadu a také Valladolid dokonce La Ligu, v níž měl bilanci šesti gólů v 37 utkáních. V dresu Salernitany si v předminulém ročníku vyzkoušel také italskou Serii A.
Nejlepší období kariéry prožil před šesti lety v rakouském Wolfsbergeru, kam přestoupil z Maccabi Haifa a díky třiceti trefám v 31 zápasech se stal nejlepším střelcem tamní bundesligy.
Co bude dál?
„Přijímám veškerou kritiku, ale zároveň mám pocit, že některým lidem chybí informace v úplném kontextu,“ reagoval Weissman na neuskutečněný přestup do Düsseldorfu na svém Instagramu.
„Jsem synem národa, který stále truchlí nad hrůzami sedmého října,“ píše. „Černý den, kdy byly celé rodiny zavražděny, uneseny a brutálně týrány, zůstává pro mě jako člověka, člena izraelské rodiny a sportovce reprezentujícího svou zemi bolestivou realitou.“
„Je nutné postavit se proti ubližování nevinným lidem na obou stranách, ale nedovolím, aby mě kdokoli vykresloval jako někoho, kdo podporuje nenávist,“ zmiňuje Weissman a dodává, že všichni, kdo tvrdí opak, by si měli připomenout události 7. října.
Když historický úspěch provází úzkost. Palestinští fotbalisté: Chceme být slyšet!
Právě tehdy Izrael vyhlásil válku Hamásu, při jehož předchozím útoku na židovský stát zahynulo asi 1 200 civilistů a stovky dalších skončily v zajetí. New York Times nyní uvádí, že od října 2023 při bojích v Gaze zemřelo už přes 60 000 lidí.
„Nadále budu hrdě nosit izraelskou vlajku, ať budu nastupovat kdekoli,“ přesvědčuje Weissman.
V Düsseldorfu to každopádně nebude. Z politických důvodů.