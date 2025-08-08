Přestup už byl hotový, ale německý klub vycouval. Izraelec vyzýval ke zničení Gazy

Jiří Čihák
  16:17
Dohodli se na podmínkách smlouvy a hráč už dokonce úspěšně absolvoval zdravotní prohlídku. Přestup izraelského fotbalového reprezentanta Shona Weissmana do německého Düsseldorfu ovšem na poslední chvíli padl. Z politických důvodů.
Fotogalerie3

Izraelský fotbalový útočník Shon Weissman v dresu španělské Granady. | foto: Profimedia.cz

„Měli jsme o Shona Weissmana opravdu velký zájem, ale nakonec jsme se rozhodli ho nepodepsat,“ sdělili zástupci druholigového německého týmu přes sociální sítě. Stroze a bez dalších podrobností.

Kdo neznal detaily ani začátek celého příběhu, těžko mohl pochopit, proč oficiální účet klubu píše o hráči, kterého nezískal.

Není to běžná praxe.

I proto se Weissmanův případ vymyká.

Vždyť Düsseldorf s ním byl na všem dohodnutý a trenér Daniel Thioune už mu pomalu hledal místo v sestavě. Klub byl dokonce připravený i na kritické řeči fanoušků, které na sociálních sítích odbyl slovy: „Skutečně soudíte lidi na základě článku na Wikipedii?“

Tam se totiž píše, že Weismann krátce po 7. říjnu 2023, kdy Hamás zaútočil na jeho rodný Izrael, na internetu zveřejnil několik příspěvků vyzývajících ke krvavé odplatě.

„Jaký je logický důvod toho, že na Gazu ještě nebylo shozeno 200 tun bomb?“

„Proč Palestince nestřílíme do hlavy?“

Izraelský fotbalový útočník Shon Weissman.

Na sociální síti X podobné věty sám psal a rovněž je „lajkoval“, což vzbudilo zájem už při jeho předchozí štaci ve španělské Granadě. Na Weissmana tehdy útočili fanoušci některých soupeřů.

Nyní devětadvacetiletý fotbalista narazil v Německu.

Příznivci Düsseldorfu, kteří se o jeho uvažovaném příchodu dozvěděli, začali sepisovat petice a organizovat protest. A teď slaví vítězství.

I když klub Weissmana bránil, pod tlakem veřejnosti nakonec ustoupil. Mluvčí Fortuny pro server The Athletic uvedl: „Shona jsme nevzali kvůli jeho názorům, které prezentoval na internetu a které nejsou v souladu s hodnotami našeho klubu.“

„Přejeme mu v další kariéře hodně štěstí. Jako klub jsme ovšem nadále odhodlaní bojovat proti násilí a nenávisti,“ pokračoval.

Nová doba v evropském fotbale. Podpořil jsi Palestinu? Nehraješ!

Trvá na tom, že rozhodnutí nikterak nesouvisí s národností ani náboženstvím hráče, ale s postojem Fortuny coby otevřeného klubu, jenž aktivně bojuje proti rasismu a všem druhům nenávisti.

Weissmann tak zatím zůstává v druholigové španělské Granadě, za kterou v minulé sezoně nasázel čtyři góly.

V minulosti hrál za Granadu a také Valladolid dokonce La Ligu, v níž měl bilanci šesti gólů v 37 utkáních. V dresu Salernitany si v předminulém ročníku vyzkoušel také italskou Serii A.

Nejlepší období kariéry prožil před šesti lety v rakouském Wolfsbergeru, kam přestoupil z Maccabi Haifa a díky třiceti trefám v 31 zápasech se stal nejlepším střelcem tamní bundesligy.

Izraelský fotbalový útočník Shon Weissman v teplákovce španělské Granady.

Co bude dál?

„Přijímám veškerou kritiku, ale zároveň mám pocit, že některým lidem chybí informace v úplném kontextu,“ reagoval Weissman na neuskutečněný přestup do Düsseldorfu na svém Instagramu.

„Jsem synem národa, který stále truchlí nad hrůzami sedmého října,“ píše. „Černý den, kdy byly celé rodiny zavražděny, uneseny a brutálně týrány, zůstává pro mě jako člověka, člena izraelské rodiny a sportovce reprezentujícího svou zemi bolestivou realitou.“

„Je nutné postavit se proti ubližování nevinným lidem na obou stranách, ale nedovolím, aby mě kdokoli vykresloval jako někoho, kdo podporuje nenávist,“ zmiňuje Weissman a dodává, že všichni, kdo tvrdí opak, by si měli připomenout události 7. října.

Když historický úspěch provází úzkost. Palestinští fotbalisté: Chceme být slyšet!

Právě tehdy Izrael vyhlásil válku Hamásu, při jehož předchozím útoku na židovský stát zahynulo asi 1 200 civilistů a stovky dalších skončily v zajetí. New York Times nyní uvádí, že od října 2023 při bojích v Gaze zemřelo už přes 60 000 lidí.

„Nadále budu hrdě nosit izraelskou vlajku, ať budu nastupovat kdekoli,“ přesvědčuje Weissman.

V Düsseldorfu to každopádně nebude. Z politických důvodů.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Sparta B vs. KroměřížFotbal - 5. kolo - 8. 8. 2025:Sparta B vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 1.75
  • 3.80
  • 4.20
Č. Budějovice vs. VlašimFotbal - 5. kolo - 8. 8. 2025:Č. Budějovice vs. Vlašim //www.idnes.cz/sport
8. 8. 17:30
  • 2.13
  • 3.69
  • 2.91
Příbram vs. Ústí n. L.Fotbal - 5. kolo - 8. 8. 2025:Příbram vs. Ústí n. L. //www.idnes.cz/sport
8. 8. 18:00
  • 3.99
  • 3.98
  • 1.72
Artis Brno vs. Zbrojovka BrnoFotbal - 5. kolo - 8. 8. 2025:Artis Brno vs. Zbrojovka Brno //www.idnes.cz/sport
8. 8. 18:00
  • 5.11
  • 4.01
  • 1.56
Táborsko vs. Ostrava BFotbal - 5. kolo - 8. 8. 2025:Táborsko vs. Ostrava B //www.idnes.cz/sport
8. 8. 18:00
  • 1.56
  • 3.87
  • 5.40
Prostějov vs. Slavia BFotbal - 5. kolo - 8. 8. 2025:Prostějov vs. Slavia B //www.idnes.cz/sport
8. 8. 18:00
  • 2.79
  • 3.16
  • 2.44
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Aktobe 4:0, dlouho nic, pak tři góly za osm minut a postup. Zářil Preciado

Sparťanští fotbalisté živí naději na podzim v evropských pohárech. V odvetě 2. předkola Konferenční ligy se proti Aktobe takřka hodinu nemohli prosadit, ale pak během osmi minut dali tři góly, v...

Obrovská chyba, mrzí mě to, reaguje Chorý. Jaký mu hrozí trest za úder do rozkroku?

Až do nedělního odpoledne žádnou červenou kartu v lize neviděl. Slávistický útočník Tomáš Chorý čekal 241 zápasů, ten další na Slovácku (1:0) už nedohrál. A předvedl pořádný zkrat. Gólový habán totiž...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Legia - Baník 2:1, hosté vedli, v závěru je srazil vlastní gól i neproměněná penalta

Sen o podzimu v Evropské lize se rozplynul. Ostravští fotbalisté nezvládli odvetu druhého předkola, s Legií Varšava prohráli 1:2 (celkově 3:4) a spadli do třetího předkola Konferenční ligy. Skóre...

Přestup už byl hotový, ale německý klub vycouval. Izraelec vyzýval ke zničení Gazy

Dohodli se na podmínkách smlouvy a hráč už dokonce úspěšně absolvoval zdravotní prohlídku. Přestup izraelského fotbalového reprezentanta Shona Weissmana do německého Düsseldorfu ovšem na poslední...

8. srpna 2025  16:17

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta údajně dotahuje posilu z portugalské ligy

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

8. srpna 2025  14:34

České vyhlídky v pohárech jsou lepší než u rivalů. Přímá účast v LM opět není daleko

Na první pohled se pro české fotbalové kluby nic zásadního nezměnilo, přesto jim úvodní zápasy třetích předkol evropských pohárů přinesly alespoň dílčí radost. Vyhlídky Řeků, Norů a Poláků, kteří by...

8. srpna 2025  14:14

Zlínský bojovník i kadeřník. Bartošák se chystá na Boleslav i na klienty

Nejsou to ještě ani dva roky. Přestože je Lukáš Bartošák jedním z mála pamětníků ze současného kádru fotbalistů Zlína, kteří byli na Letné u toho, když 21. října 2023 prohráli s Mladou Boleslaví v...

8. srpna 2025  11:23

Sparta ukázala, že už se nerozsype. A co Baník? Ten je stále zranitelný

Naplněné a vzrušené tribuny, které se podle pokynů převlékly do bílé barvy, brzy utichly. Jakmile balon ve 4. minutě dohopsal do sítě, z každé druhé sedačky vítkovické arény byste uslyšeli klasický...

8. srpna 2025

Deset posil, jedenáctá na cestě. A teď chci Palmera z Chelsea, směje se Janotka

Tomáš Janotka prožil v létě sen snad každého fotbalového trenéra. Sportovní vedení prvoligové Sigmy mu, s nadsázkou řečeno, přivedlo každého, na koho si Janotka se svými asistenty ukázal. Výsledkem...

8. srpna 2025  10:29

Znovuzrozený Fantiš o ústecké senzaci: Oukej, tak jsme dědci. Tady to máte!

Jestliže jsou ústečtí fotbalisté černým koněm druhé ligy, on je jejich žokejem. Antonín Fantiš, ve druhé nejvyšší soutěži Hráč měsíce července díky třem vítězným gólům v prvních třech kolech, v pátek...

8. srpna 2025  8:55

Zvláštní zápas, ale čísla mám. Kuchta o gólech, centrech i polštáři pro odvetu

Svým posledním dotykem na hřišti skóroval. Vzápětí Jan Kuchta zamířil na střídačku. „Pro mě zvláštní zápas, moc jsem se do hry nedostal. Počítal jsem to a poprvé jsem byl u míče snad až ve dvacáté...

8. srpna 2025  7:36

Hapal po Austrii: Pro fanouška úžasný zápas, ale tři obdržené góly mě trápí

Když šli jeho svěřenci do vedení 3:1, určitě doufal v klidnější zbytek zápasu. Jenže Austria Vídeň nakonec zvládla srovnat a jenom díky trefě Erika Prekopa si nakonec fotbalisté Baníku Ostrava...

8. srpna 2025  6:04

Priske chválil i kritizoval: Začátek jsem nepochopil. Těší mě, že jsme přímočaří

Často spokojeně pokýval hlavou, ale souhlasil i při lehce kritických otázkách. A za vlažný začátek zápasu Brian Priske, kouč fotbalové Sparty, hráče vyloženě sepsul: „Nechápu, čím si ho vysvětlit....

7. srpna 2025  23:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Celje vyučovalo a přiblížilo se souboji s Baníkem, či Austrií. Spartě se rýsuje Riga

Fotbalisté FC Riga se v kvalifikaci Konferenční ligy přiblížili případnému duelu se Spartou. Tým z hlavního města Lotyšska v úvodním utkání 3. předkola porazil Beitar Jeruzalém 3:0. Postupující v...

7. srpna 2025  22:45

Po Legii to bylo náročné, gól mi pomůže, říká Buchta. Mrzí ho promarněný náskok

Zahozenou penaltu v utkání s Legií (1:2) odčinil vrchovatou měrou. David Buchta jeden gól vstřelil, na další nahrál a výrazně se podílel na výhře fotbalistů ostravského Baníku 4:3 nad Austrií Vídeň v...

7. srpna 2025  22:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.