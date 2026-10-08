Shai Gilgeous-Alexander apuesta por el Atlético de Madrid y se incorpora como inversor de nuestro club ❤️🤍 🎙️ "Estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid. Este es un club con una larga trayectoria en lo más alto del fútbol europeo, y agradezco la oportunidad de formar parte de su futuro", ha declarado el ganador de dos premios MVP consecutivos y campeón de la NBA. ➡️ https://t.co/D8LOoYyxjv