„Jsem nadšený, že jsem se oficiálně stal součástí vlastnické skupiny Atlética Madrid. Je to klub s dlouhou historií na vrcholu evropského fotbalu a jsem vděčný za příležitost podílet se na jeho budoucnosti,“ uvedl osmadvacetiletý hvězdný rozehrávač, který v roce 2025 získal s Oklahoma City titul.
Gilgeous-Alexander tak následoval příklad některých spoluhráčů z NBA. Podíly v elitních fotbalových klubech už dříve získali například LeBron James (Liverpool) či Kevin Durant (Paris Saint-Germain).
Shai Gilgeous-Alexander apuesta por el Atlético de Madrid y se incorpora como inversor de nuestro club ❤️🤍 🎙️ "Estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid. Este es un club con una larga trayectoria en lo más alto del fútbol europeo, y agradezco la oportunidad de formar parte de su futuro", ha declarado el ganador de dos premios MVP consecutivos y campeón de la NBA. ➡️ https://t.co/D8LOoYyxjv— Atlético de Madrid (@Atleti) October 8, 2026