Sci-fi návod pro Slavii: chcete-li porazit Sevillu, buďte jako Messi

Pokud má argentinský fotbalový čaroděj den, nezastaví ho nic a nikdo. Až na výjimky to dokazuje už dvanáct let – týden co týden.

Ligové utkání se Sevillou výjimkou nebylo, připsal si v něm padesátý hattrick v kariéře (44 jich zvládl za Barcelonu, 6 za Argentinu).

Víc hattricků vstřelili jen Cristiano Ronaldo (51) a nedostižný Pelé (92). „Nehráli jsme dobře a najednou se objevil on,“ líčil barcelonský trenér Ernesto Valverde, co přesně se v Seville dělo. Nebýt Messiho nadpřirozeného kumštu, brankář Vaclík by možná žádný gól nedostal. Nakonec prohrál 2:4.

Zápas jistě sledovali i slávisté, kteří potkají Sevillu už 7. března v osmifinále Evropské ligy. Rychle jim muselo být jasné: Tohle bude jízda!

Sevilla dvakrát vedla, na svém stadionu Sáncheze Pizjuána se cítila jistá, proti vedoucímu týmu španělské ligy měla výborné pasáže. Dokud se tedy do díla nepustil Messi.

Na 1:1 vyrovnal ve 26. minutě.

A jak! Metr za penaltovým puntíkem se z voleje položil do Rakitičova centru z levého křídla. Vaclík se vymrštil, natáhl pravou dlaň až pod břevno, ale byl o setinu pomalejší.

Na 2:2 srovnal Messi v 67. minutě.

A jak! Levačkou si zpracoval zpětnou přihrávku od Dembélého a na hraně šestnáctky vypálil málo používanou pravačkou. Vaclík ani tentokrát nedosáhl, protože brilantní střela skončila v horním růžku. Vaclík vzal míč a vztekle ho nakopl. Věděl, že celou akci zahájila jeho nepřesná rozehrávka.

V sobotu se opět potvrdila slova Joaquína Caparrose, sportovního ředitele Sevilly, který prohlásil: „Messi je jako lev, kterého když naštvete, ukousne vám hlavu.“

Vaclíkův tým už Messiho v aktuální sezoně jednou naštval. Dovolil si v úvodním čtvrtfinále Španělského poháru vyhrát 2:0, což byl pro Barcelonu velmi nevhodný výsledek.

Zajímalo vás, jestli fotbalový kouzelník zařídí obrat? Ano, zařídil. Barcelona sveřepého soupeře při odvetě rozbila 6:1 a postoupila.

I v sobotu Sevilla zlobila, tak si Messi znovu vzal slovo. První dvě gólové střely byly milimetrově přesné, ta třetí filigránská, přímo messiovská. Fotbalový superman snadno doběhl sraženou ránu a mazaně ji dloubnul nad bleskově vyběhnuvšího Vaclíka.

V tu chvíli kdosi vstoupil do internetové encyklopedie Wikipedia a naťukal, že vlastníkem Sevilly už není skupina Sevillistas de Nervion, nýbrž Messi. A to ještě nebylo všechno, protože Messi připravil čtvrtý gól pro parťáka Luise Suáreze.

Je jasné, že Slavia příští čtvrtek žádného Messiho nenasadí. V pohárovém klání proti favoritovi musí použít úplně jiné zbraně, normální, standardní, bez magie. Sestava Sevilly se možná tolik nezmění. V sobotu hráli: Vaclík - Mercado, Kjaer, Gómez - Navas, Rog, Banega, Wöber, Amadou - Sarabia - Ben Yedder, Promes.