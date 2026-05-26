Proč boháči z Wolfsburgu spadli? Tým, jenž při sobě nedržel, i nedisciplinovaný Dán

  13:33
Lajdáckým přístupem v úvodu utkání se podepsal pod první gól českých fotbalistů v baráži o postup na mistrovství světa. V úterý pokazil spoluhráčům z Wolfsburgu rozhodující zápas o záchranu v bundeslize. Nešťastník jara, dánský levý obránce Joakim Maehle.
A pro Wolfsburg je zle. Dánský obránce Joakim Maehle právě vidí v rukou sudího Felixe Zwayera červenou kartu a rozhodující zápas v baráži o záchranu v bundeslize musel favorit hrát od 14. minuty v deseti. Prohrál v prodloužení a sestoupil. | foto: Reuters

Přitom v odvetě baráže o účast v příštím ročníku bundesligy se pro hostují Wolfsburg všechno vyvíjelo krásně. Už po dvou minutách dal Pejčinovič gól, čímž tým k záchraně mezi elitou přiblížil. V prvním utkání branka nepadla.

Jenže o chvíli později Maehle v přerušené hře zakopl míč, aby soupeř nemohl rychle rozehrát. Rozpoutal strkanici, z níž on a domácí Bibija vyšli se žlutými kartami. O tři minuty později dánský bek tvrdě fauloval a sudí Felix Zwayer po druhé žluté kartě vytáhl červenou.

„Od rozhodčího bychom ocenili trochu víc citlivosti. Je jasné, že na incident máme jiný pohled,“ řekl Dieter Hecking, kouč Wolfsburgu.

„Při první žluté kartě ho třikrát srazili k zemi. A žlutou kartu dostane on,“ stěžoval si Hecking v rozhovoru pro televizi Sat 1.

Wolfsburg sestoupil z bundesligy, mezi německou elitou ho nahradí Paderborn

„Viděl jsem snad třikrát za zápas, že někdo chtěl bránit v rychlém rozehrání a ten druhý ho odstrčil. A žádná žlutá karta,“ podotkl Diego Benaglio, člen dozorčí rady a klubová legenda. „Myslím, že v zápase, kde je tolik v sázce a kde každý ví, o co jde, bych si přál trochu citu pro hru.“

„S jedenácti muži bychom vyhráli,“ zdůraznil kouč Hecking.

Jenže víc než sto minut bojovali jeho svěřenci v deseti.

Paderborn, třetí tým uplynulé sezony druhé ligy, do půle vyrovnal. A ve sté minutě prodloužení kapitán Curda skóre otočil. Wolfsburg, který v bundesligové tabulce skončil třetí od konce, se na odpověď nezmohl. A poprvé od postupu mezi elitu v roce 1997 sestoupil.

Z německé nejvyšší soutěže padá klub, který má díky automobilovému koncernu Volkswagen velmi silné finanční zázemí. Minimálně na rok se s bundesligou loučí celek, který v roce 2009 senzačně získal titul, před devíti lety byl druhý a před pěti čtvrtý. Poslední čtyři ročníky končil v průměru. Ale sestup?

„Hráči, kteří přišli, se v klubu nedokázali dobře rozvíjet, adaptovat se na německý fotbal,“ řekl pro Bild známý brazilský útočník Grafite.

Myslí i kapitána Christiana Eriksena, který přišel loni v září jako volný hráč poté, co mu Manchester United neprodloužil smlouvu?

„Je velmi smutné, co se stalo. Ale pokud děláte chyby, vyberete nevhodné hráče, tak vás to doběhne. Wolfsburg nevybudoval soudržný a konkurenceschopný tým a zaplatil vysokou cenu,“ řekl Grafite.

Tehdy v roce 2009 společně s Edinem Džekem zlato pro Wolfsburg doslova vystříleli. Brazilec dal 28 branek, Bosňan, který do Německa dorazil z Teplic, o dva góly méně.

„Ale zase fotbal ve Wolfsburgu nekončí. Sice poprvé sestoupil, tím si však prošly i jiné kluby. Letos se vrátilo Schalke, před rokem Hamburk a Kolín. Doufám, že za rok budeme zpátky. I tak je to smutné a pro mě těžké.“

Po sestupu majitel omezí přísun peněz asi o třetinu. Spekuluje se, že dosud dával v přepočtu dvě miliardy korun ročně.

Jonas Wind a Jesper Lindstrom z Wolfsburgu nemohou uvěřit tomu, že sestupují do druhé bundesligy.

Trenér Hecking přišel k týmu v březnu, kdy byl na předposlední pozici se čtyřbodovou ztrátou. Vytáhl ho o jednu příčku výš, ale zachránit ho nedokázal. I proto, že z jedenácti zápasů včetně baráže vyhrál jen dvakrát. Přímému sestupu se vyhnul díky vítězství v závěrečném dějství na St. Pauli, které skončilo poslední.

„Sestup bolí. Zkusili jsme všechno, hráči do toho dali maximum,“ řekl na tiskovce kouč Hecking.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 34 28 5 1 122:36 89
2. Borussia DortmundDortmund 34 22 7 5 70:34 73
3. RB LipskoRB Lipsko 34 20 5 9 66:47 65
4. StuttgartStuttgart 34 18 8 8 71:49 62
5. HoffenheimHoffenheim 34 18 7 9 65:52 61
6. LeverkusenLeverkusen 34 17 8 9 68:47 59
7. FreiburgFreiburg 34 13 8 13 51:57 47
8. Eintracht FrankfurtFrankfurt 34 11 11 12 61:65 44
9. AugsburgAugsburg 34 12 7 15 45:61 43
10. MohučMohuč 34 10 10 14 44:53 40
11. Union BerlínUnion Berlín 34 10 9 15 44:58 39
12. MönchengladbachMönchengladbach 34 9 11 14 42:53 38
13. Hamburger SVHamburg 34 9 11 14 40:54 38
14. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 34 7 11 16 49:63 32
15. Werder BrémyBrémy 34 8 8 18 37:60 32
16. WolfsburgWolfsburg 34 7 8 19 45:69 29
17. HeidenheimHeidenheim 34 6 8 20 41:72 26
18. St. PauliSt. Pauli 34 6 8 20 29:60 26

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. - 6. : Postup - Evropská liga, 7. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18.: Sestup

