Sestoupí Tottenham? V Anglii řeší trenéra, Kinský nechytal ani přes operaci Vicaria

  12:12aktualizováno  12:18
Když se objevily zprávy o plánované operaci kýly Guglielma Vicaria, italské jedničky fotbalistů Tottenhamu, někteří fanoušci napnutě očekávali: Znamená to šanci pro Antonína Kinského? Ne. V nedělním domácím zápase Premier League byl v bráně zase jeho konkurent. A od Nottinghamu schytal tři góly, což dál komplikuje šanci na záchranu.
Igor Tudor, kouč Tottenhamu, během utkání s Nottinghamem. V pozadí český brankář Antonín Kinský. | foto: Reuters

„Pro hráče je dle mého názoru velmi těžké hrát v tak pokřiveném a toxickém prostředí,“ vyslovil se Danny Murphy, bývalý záložník Tottenhamu, pro BBC.

A šmahem dodal: „Není možné, aby trenér Igor Tudor u týmu vydržel.“

Sestoupí Tottenham z Premier League?

Tottenham už je sedmnáctý. Jen bod před osmnáctým – v tuhle chvíli prvním sestupujícím – West Hamem. Bylo by to poprvé po téměř padesáti letech, co klub ze severního Londýna naposledy nehrál v nejvyšší soutěži.

Chorvatský sedmačtyřicetiletý trenér je prvním v klubové historii, kdo prohrál všechny své čtyři úvodní zápasy. V lize teď Tottenham pod jeho vedením nezvítězil už pětkrát.

„Nevidím žádnou strukturu. Žádný herní plán ani způsob, koncepci. Vypadají, jako by nevěděli, co mají dělat. A trenér zatím neví, co hledá,“ kritizoval Paul Robinson, bývalý brankář.

„Jediná cesta, jak tohle změnit, je buď začít vyhrávat, což se stále neděje, nebo trenéra vyměnit, což chtějí fanoušci,“ pokračoval Murphy. „Stačí, aby přišel nový chlapík, jednou vyhrál, a všechno se najednou otočí. Tak to prostě funguje.“

Tottenhamu ve výsledku může stačit pár bodů, aby historickou katastrofu odvrátil. Tým, který ještě před týdnem soutěžil v osmifinále Ligy mistrů, může nakonec sestoupit do druhé ligy. Což je ostatně podobný scénář, jaký klub následoval loni.

Vždyť právě to, že se dostal do Ligy mistrů, si vykopal vítězstvím v Evropské lize, přičemž zároveň skončil v lize sedmnáctý. Těsně nad sestupem, s náskokem třinácti bodů. Teď je na tom mnohem hůř.

Tudor po nedělní prohře 0:3 nepřišel na tiskovou konferenci kvůli tragédii v rodině, kterou se dozvěděl těsně po zápase. „Je to pro něj extrémně těžké,“ kývl asistent Bruno Saltor, který ho při mediálních povinnostech nahradil.

„Všichni ale cítíme podporu klubu a snažíme se hráčům pomoct, jak jen nejlíp umíme,“ vysvětlil Saltor. „A víte, co mi dodává naději? Poslední dva zápasy a úvod tohoto. Měli jsme vést nejmíň 1:0. Teď jde každý malý detail proti nám. A to potřebujeme otočit.“

Jinak bude problém.

Tottenham nezvládl další domácí zápas. Zbývá mu už jen sedm kol – z toho důležité záchranářské bitvy na Wolverhamptonu či s Leedsem. Končí na konci května doma s Evertonem.

Bude už zachráněný? Nebo bude naopak bojovat o každý gól?

Tipsport - partner programu
Turecko vs. RumunskoFotbal - - 26. 3. 2026:Turecko vs. Rumunsko //www.idnes.cz/sport
26. 3. 18:00
  • 1.42
  • 4.66
  • 7.02
Česko vs. IrskoFotbal - - 26. 3. 2026:Česko vs. Irsko //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 1.99
  • 3.37
  • 4.09
Dánsko vs. S. MakedonieFotbal - - 26. 3. 2026:Dánsko vs. S. Makedonie //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 1.31
  • 5.10
  • 9.28
Polsko vs. AlbánieFotbal - - 26. 3. 2026:Polsko vs. Albánie //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 4.29
  • 3.05
  • 2.07
Ukrajina vs. ŠvédskoFotbal - - 26. 3. 2026:Ukrajina vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 2.86
  • 3.12
  • 2.52
Wales vs. BosnaFotbal - - 26. 3. 2026:Wales vs. Bosna //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 1.89
  • 3.28
  • 4.34
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

