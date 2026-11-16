Mistr světa z roku 2002, jenž o tři roky později získal Zlatý míč, podepsal s Ravennou smlouvu v červnu a současně v klubu získal majetkový podíl. S týmem stihl jediný trénink a zda byl návrat jen epizodní, není jasné.
„Když bude prezident chtít, zahraju si zase,“ uvedl Ronaldinho.
Ronaldinho vs Forli 46 years old https://t.co/CiPo8Mwzfi— c0mp (@c0mpmilano) November 15, 2026
Vzhledem k věku už nebyl tak rychlý jako dřív a místo fines se omezil spíš jen na centry, přesto vzbudil značný rozruch a klubu udělal ohromnou reklamu. Do druhé půle už někdejší hvězda Barcelony nebo AC Milán nenastoupila.
„Bylo nádherné být s přáteli a spoustou mladých fotbalistů. Cítil jsem se dobře a ani se mi nechtělo ze hřiště. Dnešní fotbal je ale prostě moc rychlý,“ řekl vítěz Ligy mistrů a španělské či italské nejvyšší soutěže.