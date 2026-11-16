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Kouzelník zpět na hřišti. Ronaldinho se ukázal v Itálii, za Ravennu sehrál poločas

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  7:00
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Ronaldinho v dresu Ravenny během zápasu Serie C. | foto: AP

Slavný brazilský fotbalista Ronaldinho se ve 46 letech –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ poprvé od září roku 2015 –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ objevil v soutěžním zápase a za třetiligovou Ravennu odehrál první poločas. Italský klub kvůli zájmu fanoušků navýšil kapacitu stadionu o bezmála dva tisíce míst na 6800. Ronaldinho s desítkou na dresu, jehož diváci přivítali bouřlivým aplausem, se podílel na první brance Ravenny, která porazila Forli 2:0.

Mistr světa z roku 2002, jenž o tři roky později získal Zlatý míč, podepsal s Ravennou smlouvu v červnu a současně v klubu získal majetkový podíl. S týmem stihl jediný trénink a zda byl návrat jen epizodní, není jasné.

„Když bude prezident chtít, zahraju si zase,“ uvedl Ronaldinho.

Vzhledem k věku už nebyl tak rychlý jako dřív a místo fines se omezil spíš jen na centry, přesto vzbudil značný rozruch a klubu udělal ohromnou reklamu. Do druhé půle už někdejší hvězda Barcelony nebo AC Milán nenastoupila.

„Bylo nádherné být s přáteli a spoustou mladých fotbalistů. Cítil jsem se dobře a ani se mi nechtělo ze hřiště. Dnešní fotbal je ale prostě moc rychlý,“ řekl vítěz Ligy mistrů a španělské či italské nejvyšší soutěže.

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Témata: Ravenna, Ronaldinho, Forli

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