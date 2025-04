A může se klidně také stát, že tým s lepšími statistikami včetně celkového skóre nakonec odejde bez trofeje.

Nebyla by prohra v takovém superfinále po úmorných 38 kolech dřiny poněkud drsná?

V Itálii se k myšlence rozhodujícího zápasu o italské Scudetto, jak symbolu pro vítěze ligy přezdívají, vrátili před dvěma lety. První sezoně kralovala s šestnáctibodovým náskokem Neapol, té další s devatenáctibodovým polštářem milánský Inter.

Fotbalisté Interu Milán si užívají zisk dvacátého titulu v italské lize. Fanoušci v Neapoli slaví první ligový titul po 33 letech.

Do třetice slibuje jejich ligová dominance perfektní vyvrcholení. Stačí, aby Serie A zůstala až do konce vyrovnaná. Zatím jsou oba týmy na 71 bodech.

Jinde v Evropě by přitom zasáhla takzvaná pomocná kritéria, stejně jako v Česku. Tady o pořadí v základní části rozhodují výsledky vzájemných zápasů nebo celkové skóre. Vyrovnané body v nadstavbě pak rozsekne postavení po 30 kolech.

V Itálii na podobném modelu fungovali mezi lety 2005-2022, během sedmnácti sezon ale klasické pomocné kritérium ani jednou nepoužili. Nejblíž k tomu byli v sezonách 2019/20 a 2021/22, kdy prvního s druhým dělily pouhé dva body.

Další rok už se vrátil rozhodující zápas.

Sice hned nerozsekl titul, ale svedl proti sobě Speziu a Veronu, 17. celek s 18., které se praly o ligové přežití. Nakonec zvítězila po 38 kolech „níže“ postavená Verona, která nezvládla předchozí vzájemné zápasy. Přesto v lize zůstala.

Vyrovnaná tabulka by tentokrát mohla mrzet Inter, který má ve srovnání s Neapolí o dost lepší skóre i remízové vzájemné zápasy. To by mu ale garantovalo jen domácí prostředí v mači o všechno.

Když náhodou skončí zase remízou, bez prodloužení následují penalty. A dovedete si představit, že na závěr dlouhodobé soutěže stojíte pár kroků od bílého puntíku a musíte proměnit?

Možná proto zní ten koncept tak atraktivně. Jenže pravděpodobnost je opravdu malá; v historii italské ligy se o mistrovi takto rozhodovalo jen jednou. Shodou okolností u toho byl právě Inter, když v roce 1964 podlehl 0:2 Boloni.

S ní teď pět kol před koncem padl 0:1 a zase dal Neapoli naději. „Naše sezona ještě nekončí,“ burcoval pak kouč Simone Inzaghi.

Na rozdíl od svého soupeře ale hraje ještě Italský pohár a Ligu mistrů, zatímco Neapol se může soustředit jen na ligu.

I proto bude mít finiš italské ligy po dvou letech zase zajímavou zápletku.

A pak nadupané superfinále?