Díky povolení může španělská La Liga 20. prosince v Miami uspořádat utkání Villarrealu s Barcelonou a australský Perth v únoru uvidí zápas italské Serie A mezi Comem a AC Milán. UEFA rozhodnutí zdůvodnila tím, že zákaz znemožnila nejasná pravidla světové federace FIFA.
„Je to politováníhodné, že jsme to povolili, ale rozhodně nejde o precedens. Na našem postoji, kterým je ochrana národních soutěží a udržení fotbalu v domácím prostředí, se nic nemění,“ prohlásil šéf UEFA Aleksander Čeferin.
UEFA také uvedla, že má v úmyslu zajistit, aby se pravidla FIFA ujasnila, a v budoucnu tak k podobným situacím nedocházelo. Proti konání ligových zápasů v zahraničí se v dopise pro UEFA a FIFA mimo jiné postavilo přes 400 fanouškovských skupin z 25 zemí.