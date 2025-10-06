Italská a španělská liga v zahraničí? UEFA souhlasí, jde však o výjimku, tvrdí Čeferin

  20:10
Italská a španělská fotbalová liga mohou odehrát soutěžní zápasy v zahraničí. Jejich záměr v pondělí schválila Unie evropských fotbalových asociací (UEFA). Současně však v prohlášení zdůraznila, že s podobnou praxí nesouhlasí a jde o výjimku.
Hráči Barcelony slaví trefu proti Realu Madrid.

foto: AP

Útočník Barcelony Robert Lewandowski se raduje ze vstřeleného gólu Realu Madrid.
Útočník Kylian Mbappé z Realu Madrid se snaží vysmýknout Rafu Marínovi z...
Fotbalisté AC Milán po závěrečném hvizdu v utkání italského superpoháru.
Edoardo Goldaniga slaví druhý gól Coma v utkání s Lecce.
Díky povolení může španělská La Liga 20. prosince v Miami uspořádat utkání Villarrealu s Barcelonou a australský Perth v únoru uvidí zápas italské Serie A mezi Comem a AC Milán. UEFA rozhodnutí zdůvodnila tím, že zákaz znemožnila nejasná pravidla světové federace FIFA.

„Je to politováníhodné, že jsme to povolili, ale rozhodně nejde o precedens. Na našem postoji, kterým je ochrana národních soutěží a udržení fotbalu v domácím prostředí, se nic nemění,“ prohlásil šéf UEFA Aleksander Čeferin.

Zleva prezident FIFA Gianni Infantino, předseda UEFA Aleksander Čeferin a turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan na finále Ligy mistrů v Istanbulu.

UEFA také uvedla, že má v úmyslu zajistit, aby se pravidla FIFA ujasnila, a v budoucnu tak k podobným situacím nedocházelo. Proti konání ligových zápasů v zahraničí se v dopise pro UEFA a FIFA mimo jiné postavilo přes 400 fanouškovských skupin z 25 zemí.

Vstoupit do diskuse
