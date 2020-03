Šéf italského fotbalu: Dohrajeme ligu klidně v srpnu, třeba formou play off

„Nemůžeme fotbalový ročník jen tak ukončit. Byla by to negativní zpráva směrem k fanouškům, kterým bychom vzali jakoukoli naději, že se věci vrátí zpátky do normálu,“ tvrdil Gravina na konci minulého týdne v rozhovoru pro italskou televizní stanicí Telelombardia.

Život v Itálii se však do normálu zatím nevrací: ve středu civilní ochrana ohlásila dalších 683 obětí nemoci COVID-19 za pouhých 24 hodin, situace zůstává nadále kritická.

Itálie je nejvíce zasaženou zemí koronavirem a dohromady zaznamenala už 74 tisíc nakažených včetně řady fotbalistů a celkem 7500 mrtvých.

Fotbalovou ligu zastavili 9. března, a pokud se zbývajících dvanáct kol plus dohrávky neuskuteční, pro kluby by to znamenalo celkovou ztrátu ve výši 720 milionů eur (20 miliard korun) kvůli nenaplnění smluv s televizními společnostmi.

První muž italského fotbalu Gabriele Gravina.

Proto Gravina, první muž italského fotbalu, tak moc touží sezonu dokončit.



„A nevzdám se,“ vzkazuje. „Dokud je šance, o restart ligy budu bojovat. Vím, že teď je předčasné o tom mluvit, protože na prvním místě je zdraví lidí v Itálii,“ řekl pro rozhlasovou stanici Marte.

Podle odhadů by na dokončení soutěže bylo nutných 45 až 60 dní.

„Kdyby nám FIFA a UEFA povolily hrát v červenci nebo v srpnu, tak by to mohlo vyjít,“ přidal Gravina a znovu podpořil návrh, že kdyby nebyl dostatek času, chtěl by soutěž dohrát formou play off. „Zatím to byl jen návrh pro případ nejvyšší nouze. Ale do budoucna bych s tím chtěl dál pracovat, protože je to podle mě dobrý nápad, který by mohl Serii A pomoci,“ dodal.

Původně měl přitom nápad sloužit jako nouzové řešení ve chvíli, kdy by se UEFA rozhodla neodložit letní mistrovství Evropy.