Epický obrat i kolaps AC. Přestali jsme si věřit, mrzí po derby Ibrahimovice

dnes 12:59

Na jeden gól přihrál, druhý sám dal a bouřlivě ho oslavoval. Zlatan Ibrahimovic dělal, co mohl, ale nestačilo to. „Těžko vysvětlit, co se s námi stalo,“ kroutil švédský fotbalista hlavou po porážce AC Milán na hřišti Interu (2:4).

Fotbalisté AC měli derby skvostně rozehrané. Jenže – jako už mockrát v probíhající sezoně – neudrželi výkonnost. „Je to strašná škoda, protože jsme měli zápas pod kontrolou. Přehrávali jsme silný tým, dali jsme zapomenout na devatenáctibodový rozdíl v tabulce. O to víc mě rozčiluje, že jsme řádně neplnili defenzivní povinnosti. Jsem na hráče pěkně naštvaný,“ řekl kouč Stefano Pioli v rozhovoru pro Sky Italia.

Také nestárnoucí Ibrahimovic neskrýval zklamání a rozčarování ze ztráty dvoubrankového poločasového vedení. Osmatřicetiletý útočník se v taháku 23. kola italské nejvyšší soutěže blýskl brankou i asistencí: nejprve připravil úvodní zásah pro Anteho Rebiče, v nastavení pak hlavou sám zvýšil na 2:0 a připsal si třetí soutěžní trefu v šestém zápase po zimním návratu do Milána. „Naše první půle byla v podstatě perfektní. Zato od Interu jsem čekal mnohem víc. Před přestávkou nevypadali jako tým z čela tabulky. Po změně stran už jo,“ konstatoval Ibrahimovic.

Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Inter smazal ztrátu během chviličky, mezi 51. a 53. minutou. Prosadili se Marcelo Brozovič s Matíasem Vecinem, v 70. minutě dokonal obrat Stefan de Vrij a těsně před koncem ještě přidal pojistku Romelu Lukaku. „My si přitom o přestávce říkali, že prvních patnáct minut druhé půle bude klíčových, a my během nich dostali dva góly,“ litoval Ibrahimovic. „Přestali jsme hrát, tým si přestal věřit. Nepresovali jsme, málo jsme si přihrávali. Od vyrovnání nám všechno zkolabovalo,“ doplnil fotbalista, jenž v poslední minutě derby za stavu 2:3 trefil hlavičkou tyč. Zatímco Inter poskočil do čela Serie A o skóre před mistrovský Juventus Turín, AC po 23. kole klesl na desátou příčku tabulky. „Myslím, že je to hodně o zkušenostech, protože musíte vědět, jak kontrolovat zápas za stavu 2:0, abyste ho vyhráli,“ prohlásil Ibrahimovic. To na druhé straně bylo pochopitelně mnohem veseleji, teprve podruhé v historii se Interu povedlo zdolat městského rivala poté, co smazal minimálně dvougólovou ztrátu. První případ sahá až do listopadu 1949 při obratu z 1:4 na 6:5. Trenéři v derby: vlevo Stefano Pioli (AC), vpravo oslavující Antonio Conte. Italská média proto referují o epickém obratu, domácí trenér Antonio Conte chválil své svěřence za přístup.

Inter otočil derby s AC a vystřídal na čele italské ligy Juventus Zpravodajství „Byl to výjimečný večer. V prvním poločase jsme se dostali do potíží víc než kdy jindy v sezoně. Hrozil nám debakl. Místo toho jsme se ale ve druhé půli zvedli. Věděli jsme, kde se musíme zlepšit a že si musíme věřit. Hráčům patří uznání,“ řekl Conte.

Inter v derby využil sobotní prohry Juventusu 1:2 ve Veroně a dostal se do čela Serie A. O bod pozadu je třetí Lazio Řím, které neprohrálo v lize 18 zápasů po sobě, čímž stanovilo nový klubový rekord. Právě na jeho Olympijském stadionu se Inter představí v neděli. „Scudetto je pro nás sen stejně jako pro Lazio. Bavíme se o titulu, který osmkrát po sobě získal Juventus,“ prohlásil Conte a odcitoval úryvek z Božské komedie od italského básníka Dante Alighieriho. „Jsme ‚v půli naší zemské pouti‘.“

vp Vojtěch Povejšil ČTK Autoři: