Juventus proti Laziu otáčel, dva góly zařídil útočník Morata

První gól dali Římané, poté co se ve 14. minutě prosadil Joaquín Correa. Ještě do koncem první půle ale Morata posunul míč Adrienu Rabiotovi do pokutového území a francouzský záložník vystřelil pod břevno. Po změně stran už to byl sám Morata, kdo zakončoval útoky Juventusu. Nejprve se v 57. minutě prosadil z rychlého protiútoku a po chvíli potvrdil výhru proměněnou penaltou.



Moratu pak na závěrečných 20 minut vystřídal Ronaldo, hvězdný Portugalec ale sérii tří zápasů, ve kterých pokaždé skóroval a celkem dal čtyři branky, nestihl prodloužit.

Juventus v lize zvítězil dvakrát po sobě poprvé od přelomu ledna a února. Lazio v poslední době ztrácí, tři z posledních čtyř ligových duelů prohrálo a patří mu sedmé místo.

Sobotní zápasy 26. kola: Spezia - Benevento 1:1 (71. Verdi - 24. Gaich), Udine - Sassuolo 2:0 (42. Llorente, 90.+2 Pereyra), Juventus Turín - Lazio Řím 3:1 (57. a 60. z pen. Morata, 39. Rabiot - 14. Correa).

Italská liga KLUB Z V R P S B 1. Inter Milán 25 18 5 2 62:25 59 2. AC Milán 25 16 5 4 48:30 53 3. Juventus Turín 25 15 7 3 51:21 52 4. Bergamo 25 14 7 4 60:32 49 5. AS Řím 25 14 5 6 50:38 47 6. Neapol 24 14 2 8 52:28 44 7. Lazio Řím 25 13 4 8 39:35 43 8. Hellas Verona 25 10 8 7 34:27 38 9. Sassuolo 25 9 9 7 40:39 36 10. Udine 26 8 8 10 29:34 32 11. Sampdoria Janov 25 9 4 12 34:37 31 12. Boloňa 25 7 7 11 32:38 28 13. FC Janov 25 6 9 10 27:37 27 14. Spezia 26 6 8 12 33:47 26 15. Benevento 26 6 8 12 26:48 26 16. Fiorentina 25 6 7 12 26:38 25 17. Cagliari 25 5 6 14 27:41 21 18. FC Turín 23 3 11 9 33:41 20 19. Parma 25 2 9 14 20:49 15 20. Crotone 25 3 3 19 24:62 12

ASD Spezia Calcio 2008 : Benevento Calcio 1:1 (0:1) Góly:

71. D. Verde Góly:

24. Gaich Sestavy:

Zoet – Ferrer, Ismajli, Terzi (C) (46. Marchizza), Bastoni (46. Erlić) – Sena, M. Ricci, Estevez (64. Maggiore) – E. Gyasi, N'Zola (58. Farias), D. Verde (85. Galabinov). Sestavy:

Montipò – Improta, Tuia (85. Caldirola), Glik, Barba – P. Hetemaj, Viola (C), Tello – Ionita (85. Bryan Dabo), Caprari (77. Sau) – Gaich (59. Moncini). Náhradníci:

Krapikas – Chabot, Marchizza, Vignali, Acampora, Maggiore, Pobega, Galabinov, Agudelo, Piccoli, Farias, Erlić. Náhradníci:

Manfredini, Lucatelli – Pastina, Caldirola, Foulon, Diambo, Bryan Dabo, Moncini, Lapadula, Di Serio, Sau. Žluté karty:

25. Bastoni, 80. Erlić Žluté karty:

43. Improta, 72. Barba, 79. Sau, 90+2. Bryan Dabo

Udinese Calcio : US Sassuolo Calcio 2:0 (1:0) Góly:

42. F. Llorente

90+2. Pereyra Góly:

Sestavy:

Musso – De Maio, Bonifazi (86. Becao), Nuytinck – Molina, de Paul (C), Arslan (73. Makengo), Walace, Stryger Larsen – Pereyra – F. Llorente (86. Nestorovski). Sestavy:

Consigli – Toljan, Marlon, G. M. Ferrari, Kiriakopoulos – K. Ayhan (65. Defrel), Locatelli – D. Berardi (C), Maxime López (78. Obiang), Traorè (46. Djuričić) – Raspadori (46. Caputo). Náhradníci:

Gasparini, Scuffet – Becao, Braaf, Deulofeu, Samir, Makengo, Forestieri, Mićin, Nestorovski, Zeegelaar, Okaka. Náhradníci:

Pegolo, Turati – Caputo, Defrel, Djuričić, Haraslín, Müldür, Magnanelli, Obiang, Oddei, Peluso, Rogério. Žluté karty:

53. de Paul Žluté karty:

Rozhodčí: Maggioni – Paganessi, Grossi