Milánské kluby o krok blíž demolici San Sira. Památkáři nemají námitky

Milánské kluby loni v červnu podaly společnou žádost o vybudování nového stadionu pro 60 tisíc lidí, který by byl postaven vedle San Sira a sloužil by od sezony 2022/23.

V září pak AC s Interem představily i dva návrhy nového stadionu, jehož výstavba je součástí širšího developerského plánu za 1,2 miliardy eur (přes 32,5 miliardy korun). Jeho cílem je zrenovovat celou oblast San Sira.



San Siro a jeho jedinečné kouzlo Reportáž od našeho zpravodaje

Souhlas od památkářů neznamená konečné rozhodnutí, je však důležitým krokem na cestě k naplnění plánu.

Podle nejmenovaného úředníka městské rady nemá San Siro, jež patří městu, architektonický význam, který by bránil jeho stržení. Kvůli několika rekonstrukcím zbyla z původního stadionu otevřeného v roce 1926 jen malá část.

Podle předběžných plánů chtěly kluby současný stadion kompletně zbourat. V současnosti se však uvažuje o tom, že San Siro nebude srovnáno se zemí celé, ale část se nechá jako upomínka na významnou dominantu města, kolem níž by se postavila sportovní zařízení sloužící veřejnosti.

San Siro, oficiálně nesoucí jméno Stadio Giuseppe Meazza podle legendárního hráče Interu, který krátce nastupoval i za AC, byl otevřen v roce 1926 a od té doby prošel několikrát rekonstrukcí.

Jeho případná modernizace by ale mohla spolknout více času a peněz než výstavba nového stadionu. Navíc by oba milánské kluby musely nějaký čas hrát jinde.

San Siro v letech 1934 a 1990 hostilo zápasy mistrovství světa a v roce 1980 utkání evropského šampionátu. V únoru 2026 by se na něm měl konat zahajovací ceremoniál zimních olympijských her, které bude s Milánem hostit Cortina d’Ampezzo. Právě kvůli tomu milánský starosta Giuseppe Sala minulý rok prohlásil, že by se stadion neměl nyní bourat a měl by zůstat až do olympiády.