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Žádné hlavičky, hrajte po zemi. Bývalý hráč Realu řídí revoluci v tréninku dětí

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  17:23
Kanonýr Erling Haaland z Manchesteru City (vpravo) hlavičkuje před Raphaelem...

Kanonýr Erling Haaland z Manchesteru City (vpravo) hlavičkuje před Raphaelem Varanem z United. | foto: AP

Trenér Coma Cesc Fábregas.
Fotbalisté Coma slaví gól do sítě Lazia.
Záložník Coma Nico Paz slaví gól v utkání s Laziem.
Záložník Coma Nico Paz slaví gól v utkání s Laziem.
30 fotografií
Sám na tuhle problematiku několikrát upozorňoval coby aktivní hráč. Teď bývalý francouzský stoper Raphäel Varane stojí za iniciativou, která v nižších věkových kategoriích fotbalového Coma omezí hlavičkování. Důvodem je především ochrana zdraví dětí.

„Už několikrát jsem hovořil o tom, že musíme téma hlaviček brát ve fotbale vážně a chránit naše děti,“ říká někdejší hráč Realu Madrid či Manchesteru United, jenž má aktuálně v Comu na starosti vzdělávání.

„Tahle změna vychází z jednoduché myšlenky: chránit mladé hráče a poté je hlavičkování učit kontrolovaným způsobem, až budou připravení. U nejmladších věkových kategorií bude důraz kladen na hru s míčem, rozhodování, efektivnější herní čas a snahu postupně budovat sebevědomí a techniku,“ stojí v oficiálním prohlášení italského klubu.

Como pod novými majiteli a trenérem Cescem Fábregasem zažívá v posledních letech strmý vzestup. Teprve před dvěma lety postoupilo ze druhé ligy a v minulé sezoně už si zajistilo účast v Lize mistrů.

Kromě výsledků si fanoušci pochvalují i atraktivní herní projev, kterému jde nová iniciativa naproti.

A jak bude vypadat v praxi?

Zavedli byste podobné omezení pro děti i v českém fotbale?

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Děti do 10 let nebudou na tréninku hlavičkovat vůbec, autová vhazování provedou kopem a spolu s rohy je můžou rozehrávat jen po zemi. U kategorie do 11 let mohou trenéři hlavičky implementovat až v závěru sezony a pouze s lehkým gumovým míčkem.

Intenzita se pak postupně zvyšuje.

Děti do 12 let mohou trénovat hlavičky jednou měsíčně, ty do 13 let pak jednou týdně. Vždy ale platí, že jeden hráč nemůže během jedné tréninkové jednotky odehrát míč hlavou víc než pětkrát.

„Klub tímto chce podporovat herní styl založený na držení míče,“ přibližuje Como.

V italské lize je nejtěžší vítězit, má jasno Fábregas. Jak se mu daří mise v Comu?

U starších dětí pak žádná omezení neplatí, trenéři ale dostali doporučení, aby se snažili vyhnout opakovanému a zbytečnému hlavičkování.

„Zejména u mladých hráčů chceme, aby víc hráli s míčem. Vnímali hřiště, prostor okolo sebe, konstruktivně řešili různé situace a rozhodovali se více v klidu. Tahle iniciativa to podporuje,“ navazuje vedoucí vývoje Osian Roberts.

„Nejlepší pro ně jsou jasná pravidla, kvalitní trénování, porozumění a prostředí, kde je bezpečnost na prvním místě. Naše cesta omezuje zbytečné hlavičky ve věku, kdy se mozek ještě vyvíjí,“ přidává Varane.

Sám má s touhle problematikou zkušenosti třeba z mistrovství světa v roce 2014, kde utrpěl otřes mozku po zásahu balonem do spánku v zápase s Nigérií.

Raphael Varane

„Kdyby se mě tehdy někdo na něco ptal, ani nevím, jestli bych dokázal srozumitelně odpovědět. Zbytek zápasu po tom incidentu už si vůbec nepamatuju,“ přiznal v rozhovoru pro server The Athletic před dvěma lety, kde téma hlaviček otevřel.

„Už se nedozvíme, co by se stalo, kdybych schytal další zásah do hlavy. Když teď vím, jaký dopad mohou otřesy mozku mít...Tehdy jsem to neřešil, ale když teď mám rodinu, tak přemýšlím jinak,“ pokračoval.

Téhož léta z Anglie odešel právě do Coma, ale ještě v září nakonec předčasně ukončil kariéru kvůli opakovaným zdravotním problémům, které nicméně nesouvisely jen s poraněním hlavy.

Téma otřesů mozku se dlouhodobě řeší mimo jiné třeba v hokeji.

Otřes mozku? Radši snad i zlomeninu! O velké hrozbě, co straší nejen hokejisty

„Je to pro mě největší strašák, moc otřesů už mít asi nemůžu, abych si nevytvořil problémy do budoucna. Pro hokejisty to tak je. To jediné, čeho se asi nejvíc bojí,“ říkal například český útočník Radek Faksa.

„Při opakovaných nárazech pacienti mohou mít problémy do budoucna – bolesti a kognitivní deficit, kdy jednoduše hloupnou,“ popisovala před dvěma lety pro iDNES.cz neuroložka Zuzana Červená z Institutu neuropsychiatrické péče.

Ve fotbale platí, že sudí preventivně přerušuje hru pokaždé, když některý z hráčů schytá úder do hlavy. Od předminulého roku pak mohou týmy využít jedno střídání navíc, pokud hráč musí odstoupit ze zápasu kvůli otřesu mozku.

Como teď možná nastolí další trend.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Inter MilánInter 38 27 6 5 89:35 87
2. NeapolNeapol 38 23 7 8 58:36 76
3. AS ŘímAS Řím 38 23 4 11 59:31 73
4. ComoComo 38 20 11 7 65:29 71
5. AC MilánAC Milán 38 20 10 8 53:35 70
6. Juventus FCJuventus 38 19 12 7 61:34 69
7. Atalanta BergamoBergamo 38 15 14 9 51:36 59
8. BoloňaBoloňa 38 16 8 14 49:46 56
9. Lazio ŘímLazio 38 14 12 12 41:40 54
10. Udinese CalcioUdinese 38 14 8 16 45:48 50
11. US Sassuolo CalcioSassuolo 38 14 7 17 46:50 49
12. Turín FCTurín 38 12 9 17 44:63 45
13. ParmaParma 38 11 12 15 28:46 45
14. CagliariCagliari 38 11 10 17 40:53 43
15. FiorentinaFiorentina 38 9 15 14 41:50 42
16. Janov Janov 38 10 11 17 41:51 41
17. LecceLecce 38 10 8 20 28:50 38
18. US CremoneseCremonese 38 8 10 20 32:57 34
19. Hellas VeronaHellas 38 3 12 23 25:61 21
20. Pisa SCPisa 38 2 12 24 26:71 18

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. - 6. : Postup - Evropská liga, 7. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 18. - 20.: Sestup

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