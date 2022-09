ONLINE: Inter nezvládl zápas v Udine, v akci Juventus i Lazio

Inter stejně jako v úterním utkání Ligy mistrů na hřišti Viktorie Plzeň, kde vyhrál 2:0, vstoupil do zápasu lépe. Do vedení se dostal již v 5. minutě, kdy se Barella trefil z přímého kopu skvěle do horního rohu branky. Udine se vrátilo do zápasu ve 23. minutě, kdy si centrovaný míč ze standardní situace srazil do vlastní sítě slovenský obránce Škriniar.

Domácí měli v druhém poločase střeleckou převahu a pět minut před koncem základní hrací doby se jim zápas podařilo otočit. Deulofeu centrem z rohového kopu našel Bijola a slovinský fotbalista hlavou usměrnil míč do sítě. V třetí minutě nastavení výhru ještě pojistil hlavou Arslan, opět po centru Deulofeua. Inter Milán prohrál třetí venkovní ligové utkání v řadě.

Večerní program nabízí souboje mezi AS Řím a Atalantou Bergamo, představí se také Neapol v Miláně v přímém souboji o první místo, oba týmy mají shodně 14 bodů.

Program a výsledky 7. kola Serie A: Udine - Inter Milán 3:1 (22. vlastní Škriniar, 84. Bijol, 90.+3 Arslan - 5. Barella), 15:00 Cremona - Lazio Řím, Fiorentina - Hellas Verona, Monza - Juventus Turín, 18:00 AS Řím - Bergamo, 20:45 AC Milán - Neapol.

Italská liga KLUB Z V R P S B 1. Udine 7 5 1 1 15:7 16 2. Neapol 6 4 2 0 13:4 14 3. Bergamo 6 4 2 0 10:3 14 4. AC Milán 6 4 2 0 12:6 14 5. AS Řím 6 4 1 1 8:6 13 6. Inter Milán 7 4 0 3 13:11 12 7. Lazio Řím 6 3 2 1 9:5 11 8. Juventus Turín 6 2 4 0 9:4 10 9. FC Turín 7 3 1 3 6:7 10 10. Sassuolo 7 2 3 2 5:8 9 11. Spezia 7 2 2 3 7:11 8 12. Salernitana 7 1 4 2 10:8 7 13. Empoli 7 1 4 2 6:7 7 14. Fiorentina 6 1 3 2 5:6 6 15. Lecce 7 1 3 3 6:8 6 16. Boloňa 7 1 3 3 7:10 6 17. Hellas Verona 6 1 2 3 6:11 5 18. Cremona 6 0 2 4 5:10 2 19. Sampdoria Janov 7 0 2 5 4:13 2 20. Monza 6 0 1 5 3:14 1

Udinese Calcio : Inter Milán 3:1 (1:1) Góly:

23. Škriniar (vla.)

85. Bijol

90+3. Arslan Góly:

6. Barella Sestavy:

Silvestri – N. Pérez, Becao, Makengo (61. Samardžič) – Pereyra (69. Ehizibue), Lovrić (81. Arslan), Walace, Bijol, Udogie (81. Ebosse) – Beto (69. Success), Deulofeu. Sestavy:

Handanovič – Škriniar, Acerbi (80. de Vrij), A. Bastoni (31. Dimarco) – Dumfries, Barella, Brozović, Mchitarjan (31. Gagliardini), Darmian – Džeko (68. Correa), La. Martínez. Náhradníci:

Piana, Padelli – Abankwah, Jajalo, Pafundi, Guessand, Nestorovski, Ebosele, Nuytinck. Náhradníci:

Onana, Cordaz – Zanotti, V. Carboni, D'Ambrosio, Asllani, Bellanova, Gosens. Žluté karty:

40. Pereyra, 52. Udogie, 57. Becao Žluté karty:

14. A. Bastoni, 22. Mchitarjan, 45+1. Darmian, 58. Brozović Rozhodčí: Valeri – Palermo, Mokhtar

AC Monza : Juventus FC 0:0 (-:-) Sestavy:

Di Gregorio – Marlon, Marí, Izzo – Ciurria, Rovella, Sensi, Augusto – Pessina (C), Mota, Caprari. Sestavy:

Perin – Danilo (C), Gatti, Bremer, De Sciglio – McKennie, Soulé, Paredes – Di María, Vlahović, Kostić. Náhradníci:

Cragno, Al. Sorrentino – Caldirola, Machín, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Birindelli, F. Ranocchia, Antov, Colpani, Marrone, Bondo, A. Carboni, Molina. Náhradníci:

Szczęsny, Pinsoglio – Kean, Bonucci, Rugani, Fagioli. Žluté karty:

Žluté karty:

22. Bremer Červené karty:

Červené karty:

40. Di María Rozhodčí: Fabio Maresca. Asistenti: Emanuele Prenna, Pasquale De Meo. Čtvrtý rozhodčí: Luca Massimi. VAR: Michael Fabbri. AVAR: Alessandro Costanzo

ACF Fiorentina : Hellas Verona FC 1:0 (-:-) Góly:

13. Ikoné Góly:

Sestavy:

P. Terracciano – Venuti, Lu. Martínez, Biraghi (C), Ranieri – Barák, Amrábat, Mandragora – Ikoné, Kouamé, Sottil. Sestavy:

Montipò – Günter, Hien, Coppola – Depaoli, Ilić, Tameze, Hrustic – Lazović (C) – Henry, Lasagna. Náhradníci:

Cerofolini – Terzić, Bonaventura, Saponara, Maleh, Żurkowski, Bianco, Jović, Cabral, González, Duncan, Krastev, Favasuli. Náhradníci:

M. Chiesa, A. Berardi – Doig, Ceccherini, Hongla, Dawidowicz, Cabal, Cortinovis, Veloso, F. Terracciano, Verdi, Djurić, Piccoli, Kallon. Žluté karty:

22. Mandragora Žluté karty:

26. Coppola, 34. Henry Rozhodčí: A. Rapuano – D. Marchi, P. Capaldo

US Cremonese : S. S. Lazio 0:2 (-:-) Góly:

Góly:

7. Immobile

21. Immobile Sestavy:

I. Radu – Aiwu, Chiricheş (C) (28. Bianchetti), Ločošvili – Sernicola, Escalante, Meïté, Valeri – Zanimacchia, Dessers, Okereke. Sestavy:

Provedel – Hysaj, Casale, Patric, Marušić – Vecino, Cataldi, S. Milinković-Savić – F. Anderson, Immobile (C), Zaccagni. Náhradníci:

Ciezkowski, Saro – Afena-Gyan, Ascacibar, Báez, Buonaiuto, Ciofani, Ghiglione, Hendry, Milanese, Pickel, Quagliata, Tsadjout, Vásquez. Náhradníci:

Adamonis, Maximiano – Antônio, Bašić, M. Bertini, Cancellieri, Gila, Kamenović, Alberto, Pedro, S. Radu, Romagnoli, Romero. Žluté karty:

Žluté karty:

39. Casale Rozhodčí: Orsato – Di Vuolo, Laudato

AS Řím : Atalanta Bergamasca Calcio 0:0 (-:-)