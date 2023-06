Neapol zakončila titulovou sezonu výhrou. Jaký pohár si vybojuje Juventus?

Fotbalisté Neapole se rozloučili s mistrovskou sezonou výhrou 2:0 nad Sampdorií Janov. Souboj prvního s posledním rozhodl z penalty Victor Osimhen. Do Champions League s ní postupují Inter, AC Milán a Lazio Řím. Mezi Atalantou, AS Řím a Juventusem se rozhodne o tom, které dva kluby se dostanou do Evropské ligy a který do kvalifikace o Konferenční ligu. Do druhé ligy doprovodí Sampdori s Cremonou buď La Spezia, nebo Hellas Verona.