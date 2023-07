Vážně zraněného brankáře Rica přeložili z jednotky intenzivní péče

Minulý týden zástupci nemocnice potvrdili, že Rico je při vědomí a komunikuje s rodinou. Totéž už dříve oznámila manželka devětadvacetiletého španělského fotbalisty. Nyní bude léčba bývalého gólmana Fulhamu nebo Sevilly, jenž v pařížském klubu působí od září 2019, pokračovat.

Rico při nehodě na konci května utrpěl poranění mozku poté, co ho kůň na zemi navíc kopl do hlavy. Tři týdny byl v umělém spánku. Poté co jej lékaři probudili, museli po několika dnech podle listu opět nasadit na nějaký čas sedativa.