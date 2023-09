Ramos odolal saúdskému vábení, po osmnácti letech se vrací do Sevilly

Sergio Ramos se po 18 letech vrací do fotbalové Sevilly. Sedmatřicetiletý španělský obránce se zlatými medailemi z mistrovství světa i Evropy po minulé sezoně skončil v Paris Saint-Germain, předtím hrál 16 let za Real Madrid. Svůj návrat do FC Sevilla potvrdil novinářům.