Kapitán odchází. Busquets dá po sezoně vale Barceloně, míří do Arábie?

„Nastal čas oznámit, že tato sezona je moje poslední s FC Barcelona. Bylo mi ctí nosit tento znak, ale všechno musí skončit,“ napsal vytáhlý defenzivní záložník na Instagramu.

V Barceloně strávil osmnáct let. V prvním týmu debutoval takřka před 15 lety a od té doby za něj odehrál 719 soutěžních utkání. S Katalánci zatím získal 31 trofejí včetně osmi za triumf ve španělské lize, přičemž devátý by měl brzy přidat, a tři „ušaté“ poháry za vítězství v Lize mistrů.

Je také rekordmanem slavných El Clásico, soubojů s odvěkým rivalem Realem Madrid odehrál 48. V reprezentaci skončil loni po mistrovství světa v Kataru.

Podle spekulací španělských médií by mohl Busquets zamířit do Saúdské Arábie, kde už působí Cristiano Ronaldo a kam by mohl odejít i Messi z Paris St. Germain.