Barcelona utrpěla v prvním pohárovém semifinále debakl 0:4 od Atlétika

Katastrofální večer obhájců trofeje na stadionu Metropolitano zahájil už v 7. minutě brankář Joan García, jemuž prošel pod nohou míč po malé domů od Erica Garcíi a daroval tak Atlétiku lacině vedení. Další branky domácích vstřelili do přestávky bývalý hráč Barcelony Antoine Griezmann, nedávná posila z Bergama Ademola Lookman a Julian Álvarez.
Flick poslal už v 37. minutě na trávník kanonýra Roberta Lewandowského. Katalánci však skóre neupravili ani kosmeticky, závěr dohrávali o deseti po červené kartě pro Erica Garcíu z 85. minuty.
Podle statistické společnosti Opta inkasovala Barcelona čtyři góly za poločas teprve podruhé od sezony 2004/05. Poprvé se jí to stalo při debaklu 2:8 od Bayernu Mnichov v srpnu 2020 v Lize mistrů.
7. J. García (vla.)
14. Griezmann
33. Lookman
45+2. Julián Álvarez
Musso – Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Llorente, Koke (90. Le Normand), Lookman (73. Almada) – Griezmann (68. Baena), Julián Álvarez (68. Sørloth).
J. García – Koundé, Cubarsí (77. Araújo), Eric García, Balde (77. Cancelo) – Casadó (37. Lewandowski), de Jong, F. López (88. G. Martín) – Yamal, Torres, Olmo.
Esquivel, Oblak – Giménez, González, Lenglet, Mendoza, Vargas.
Kochen, Szczęsny – Bardghji, Bernal, Hernández, Marques, Torrents.
50. Simeone, 51. Llorente, 79. Baena, 87. Pubill, 90+8. Ruggeri
27. Casadó, 87. Olmo, 87. F. López
85. Eric García
Rozhodčí: Martinez