Barcelona utrpěla v prvním pohárovém semifinále debakl 0:4 od Atlétika

  23:26
Barcelona utrpěla v úvodním semifinále Španělského poháru na hřišti fotbalistů Atlétika Madrid debakl 0:4, přičemž všechny góly dostala už v prvním poločase. O obrat se budou svěřenci trenéra Hansiho Flicka pokoušet v odvetě na Camp Nou 3. března.

Fotbalisté Atlétika Madrid spokojení po vysoké pohárové výhře nad Barcelonou | foto: Manu FernandezAP

Katastrofální večer obhájců trofeje na stadionu Metropolitano zahájil už v 7. minutě brankář Joan García, jemuž prošel pod nohou míč po malé domů od Erica Garcíi a daroval tak Atlétiku lacině vedení. Další branky domácích vstřelili do přestávky bývalý hráč Barcelony Antoine Griezmann, nedávná posila z Bergama Ademola Lookman a Julian Álvarez.

Flick poslal už v 37. minutě na trávník kanonýra Roberta Lewandowského. Katalánci však skóre neupravili ani kosmeticky, závěr dohrávali o deseti po červené kartě pro Erica Garcíu z 85. minuty.

Podle statistické společnosti Opta inkasovala Barcelona čtyři góly za poločas teprve podruhé od sezony 2004/05. Poprvé se jí to stalo při debaklu 2:8 od Bayernu Mnichov v srpnu 2020 v Lize mistrů.

Španělský pohár
12. 2. 2026 21:00
Atlético Madrid Atlético Madrid : FC Barcelona FC Barcelona 4:0 (4:0)
Góly:
7. J. García (vla.)
14. Griezmann
33. Lookman
45+2. Julián Álvarez
Góly:
Sestavy:
Musso – Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri – Simeone, Llorente, Koke (90. Le Normand), Lookman (73. Almada) – Griezmann (68. Baena), Julián Álvarez (68. Sørloth).
Sestavy:
J. García – Koundé, Cubarsí (77. Araújo), Eric García, Balde (77. Cancelo) – Casadó (37. Lewandowski), de Jong, F. López (88. G. Martín) – Yamal, Torres, Olmo.
Náhradníci:
Esquivel, Oblak – Giménez, González, Lenglet, Mendoza, Vargas.
Náhradníci:
Kochen, Szczęsny – Bardghji, Bernal, Hernández, Marques, Torrents.
Žluté karty:
50. Simeone, 51. Llorente, 79. Baena, 87. Pubill, 90+8. Ruggeri
Žluté karty:
27. Casadó, 87. Olmo, 87. F. López
Červené karty:
Červené karty:
85. Eric García

Rozhodčí: Martinez

