Semenyo pálil a Anglii zase namíchl VAR: Jde proti logice hry, stěžují si fanoušci

Což už je takový evergreen.
Ale divíte se fanouškům, když se technologie postupně zlepšují tak, že dokážou odhalit i zdánlivě nepostřehnutelné?
Na první pohled se ani nestalo nic zvláštního. Manchester City zvýšil na Newcastlu v úvodním semifinále Ligového poháru na 2:0 chvíli po hodině hry.
A Semenyo, střelec úvodního gólu, se v zápase radoval už podruhé, když po rohu doklepl balon za sebe do sítě.
Jenže něco se nelíbilo videorozhodčím. A zkoumalo se šílených pět minut.
„Během kterých nám nikdo nic nevysvětlí,“ kroutil hlavou trenér Pep Guardiola.
Neřešil se Semenyův pohyb, ani jeho postavení či způsob, jakým skóroval. Problém byl s útočníkem Erlingem Haalandem, který se mezitím kousek vedle přetahoval s obráncem Malickem Thiawem, než se k oběma přiřítil ještě gólman Nick Pope.
A právě on je nakonec pro vyřešení situace klíčový.
Jakmile opustí střela Semenyovu kopačku, nachází se Haaland v pozici mezi oběma hráči soupeře. Obránce Thiaw byl sice k bráně blíž, jenže vyrážející gólman Pope už ne, a proto byl v tu chvíli Haaland v ofsajdu.
Asistent u videa Stuart Attwell měl zároveň náročnou práci, protože v tak těsné situaci selhala i pohotová poloautomatická technologie, a tak musel mezi záběry kreslit kalibrované čáry manuálně. „Což zabralo většinu času,“ popsal pravidlový expert Dale Johnson pro BBC.
Jakmile bylo jasné, že se Haaland nacházel v postavení mimo hru, musel ještě hlavní sudí Chris Kavanagh k monitoru, aby posoudil, zda Haaland ovlivnil hru v bezprostřední blízkosti střely tím, že byl v souboji s Thiawem.
A podle sudích ano.
„Podle pravidel je rozhodnutí správné, protože Haaland skutečně v ofsajdu je a je zároveň v přímém kontaktu s hráčem, který mohl střele chtít zabránit,“ vysvětlil Johnson.
Jenže experti se na jednoznačném závěru neshodnou a vadí jim způsob, jak se všechno řešilo.
„Všechno se ale pitvá až moc. Z takových důvodů se video přece nezavádělo,“ nechápal Micah Richards, expert a bývalý obránce Manchesteru City.
„Podle litery pravidel je to správně, ale cítíme správně, že kdyby gól platil, nenašli byste nikoho, kdo by to rozporoval,“ přidal se bývalý záložník Jamie Redknapp.
Fanouškům vadí i doba, po kterou se zkoumalo. „Protože to pak působí tak, že si ani rozhodčí sami nejsou jistí. Nepřispívá to důvěryhodnosti systému. I proto si myslím, přestože bylo rozhodnutí nakonec správné, že nemusí být v tomto kontextu nutně tím, co fotbal vyžaduje,“ uznal Johnson.
„Je to úplně mimo. Byl to čistý tip. Vážně si myslíme, že by Thiaw, který je dobrý metr a půl od míče, v tu chvíli mohl reagovat?“ čertil se Chris Sutton, bývalý útočník Chelsea.
Když už zasáhne VAR, tak téměř vždy správně
Není to poprvé ani naposledy, co se v Anglii systém videorozhodčích propírá ze všech stran. Prakticky není jediný týden, kdy by se neřešila nějaká nejasnost.
VAR v první polovině anglické ligy
za 19. kol
Celkový počet intervencí: 47
Mělo být 56 intervencí, bylo jich 47 a z toho 45 správných
Celkové statistiky
z minulých sezon po 19 kolech (celkový počet zásahů/přehlédnutých situací/chybných zásahů)
2025/26: 47/11/2
Nedávno třeba sudí uznali gól poté, co byl střelec Wirtz v potvrzeném ofsajdu. Správně, protože v Anglii platí ojedinělá tolerance pěti centimetrů pro případ, že se kalibrované čáry útočníka i obránce překrývají.
Shodou okolností zveřejnila anglická komise rozhodčích (PGMOL) čerstvá data z první poloviny aktuální sezony Premier League. Jen ve dvou případech ze 47 zásahů byly intervence označeny komisí jako nesprávné. Naopak videorozhodčí jedenáctkrát porušení pravidel přehlédli.
Zásahů proti minulým sezonám výrazně ubylo, počet chyb se také postupně snížil.
