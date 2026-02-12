Trenérská štafeta v Nottinghamu nekončí. Dokoučoval Dyche, hledá se finišman

„Sean Dyche byl zbaven funkce hlavního trenéra. Děkujeme mu i jeho týmu za úsilí během působení u nás a přejeme hodně štěstí do budoucna. Další informace nyní nebudeme poskytovat,“ uvedli zástupci Nottinghamu v prohlášení.
Čtyřiapadesátiletý Angličan Dyche převzal mužstvo 21. října, kdy byl na sestupové 18. příčce. Před ním trénoval Forest Australan Ante Postecoglou, vydržel ale ještě kratší dobu – pouhých 39 dnů. Jeho předchůdcem byl portugalský kouč Nuno Espírito Santo, ten se rozloučil po třech ligových kolech kvůli napjatým vztahům s majitelem klubu Evangelosem Marinakisem.
Nottingham má nyní po 26 kolech bilanci sedmi výher, šesti remíz a 13 porážek. Proti Wolves ve středu vyprodukoval 35 střel, z toho deset na branku, ani jednou ale neskóroval. Dyche měl původně smlouvu do léta roku 2027.