Dortmund vede tabulku o bod před Bayernem Mnichov a Freiburgem. Leverkusen ztrácí z pátého místa na dnešního soupeře dva body.
Schick je teprve devátým cizincem a celkově 58. hráčem, kterému se podařilo dát v bundeslize 100 gólů. Potřeboval na to v dresu Lipska a Leverkusenu 182 zápasů.
Třicetiletý útočník je už dávno členem Klubu ligových kanonýrů. Na kontě má v nejvyšších soutěžích 124 tref. Šestnáctkrát se trefil v Serii A za Sampdorii Janov a AS Řím, osmkrát v české lize v dresu Bohemians. Premiérovou bundesligovou trefu zaznamenal téměř na den přesně před sedmi lety za Lipsko do sítě Paderbornu.
Dortmund v zápase vedl od osmé minuty po gólu Nmechy, který ve spolupráci s Karetsasem využil Fernándezovy ztráty ve středu pole a zamířil přesně k tyči. Schick vstřelil desátý gól v ročníku hlavou po Garcíově centru z rohového kopu.
Obrat dokonal Fernández, který tím napravil chybu z úvodu utkání - Diabyho tečovaný míč vzduchem poslal hlavou za záda gólmana Kobela.
Leverkusen vyhrál čtvrtý soutěžní zápas po sobě a jako čtvrtý klub dokázal v bundeslize vyhrát čtyřikrát po sobě na hřišti Dortmundu.