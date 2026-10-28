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Schick v ráži, gólem pomohl Leverkusenu k postupu v poháru. Znovu se trefil i Hložek

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  23:10

Patrik Schick se raduje se spoluhráči z Leverkusenu z branky. | foto: AP

Příjemný večer českých útočníků v Německu. Patrik Schick vítězným gólem ve 2. kole tamního poháru pomohl Leverkusenu k domácí výhře 5:2 nad druholigovým Norimberkem. Střelecky se ve středu prosadil i Adam Hložek, zápas Hoffenheimu s Kielem ale skončil po 90 minutách 1:1 a prodlužuje se.

Schick naskočil za Bayer až do druhého poločasu za stavu 2:1 pro hosty. Tapsoba nicméně rychle po přestávce navázal na trefu z prvního poločasu a srovnal. Bývalý český reprezentant pak v 70. minutě proměnil klíčovou penaltu, výsledek ještě zpečetili Hofmann a Vázquez.

Třicetiletý útočník tak vylepšil svoji bilanci v aktuální sezoně. Momentálně má za dvanáct soutěžních startů na kontě už úctyhodných deset branek.

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Hložek v Kielu otevřel skóre už po deseti minutách, ale pro domácí o 12 minut později vyrovnal Slovák Kaprálik. Hložek, jenž skóroval i minulý čtvrtek v Evropské lize proti Lyonu, hřiště opustil ve 64. minutě, Vladimír Coufal naskočil do hry ve 33. minutě za zraněného Gendreye. Robin Hranáč nastoupil v základní sestavě.

Do osmifinále postoupil také Bayern Mnichov, jenž doma nedopustil senzaci a deklasoval druholigový Magdeburg 6:1. Freiburg, se kterým se na úvod Konferenční ligy utkal Jablonec, zvítězil po gólu z nastaveného času 3:2 nad druholigovým Wolfsburgem.

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30. 10. 17:00
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  • 3.59
  • 2.74
Karviná vs. Slavia BFotbal - 13. kolo - 30. 10. 2026:Karviná vs. Slavia B //www.idnes.cz/sport
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  • 1.44
  • 4.59
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Le Havre vs. PSGFotbal - 9. kolo - 30. 10. 2026:Le Havre vs. PSG //www.idnes.cz/sport
30. 10. 19:00
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