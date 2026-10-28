Schick naskočil za Bayer až do druhého poločasu za stavu 2:1 pro hosty. Tapsoba nicméně rychle po přestávce navázal na trefu z prvního poločasu a srovnal. Bývalý český reprezentant pak v 70. minutě proměnil klíčovou penaltu, výsledek ještě zpečetili Hofmann a Vázquez.
Třicetiletý útočník tak vylepšil svoji bilanci v aktuální sezoně. Momentálně má za dvanáct soutěžních startů na kontě už úctyhodných deset branek.
|
Je výhoda, když si můžete přihrát. Santimu věřím, říká Schick. Vrátí se do repre?
Hložek v Kielu otevřel skóre už po deseti minutách, ale pro domácí o 12 minut později vyrovnal Slovák Kaprálik. Hložek, jenž skóroval i minulý čtvrtek v Evropské lize proti Lyonu, hřiště opustil ve 64. minutě, Vladimír Coufal naskočil do hry ve 33. minutě za zraněného Gendreye. Robin Hranáč nastoupil v základní sestavě.
Do osmifinále postoupil také Bayern Mnichov, jenž doma nedopustil senzaci a deklasoval druholigový Magdeburg 6:1. Freiburg, se kterým se na úvod Konferenční ligy utkal Jablonec, zvítězil po gólu z nastaveného času 3:2 nad druholigovým Wolfsburgem.