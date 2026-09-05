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Schickův povedený zápas: gól, asistence a tři body. Hoffenheim promarnil vedení

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  18:10
Patrick Schick se raduje z gólu proti Unionu Berlín.

Patrick Schick se raduje z gólu proti Unionu Berlín. | foto: Marius BeckerČTK

Útočník Patrik Schick z Leverkusenu střílí hlavou gól v utkání proti Unionu...
Útočník Patrik Schick z Leverkusenu slaví gól před překonaným Frederikem...
Útočník Adam Hložek z Hoffenheimu (vlevo) a dortmundský Filippo Mane
Hoffenheimský obránce Vladimír Coufal si zpracovává míč v souboji s...
5 fotografií
Patrik Schick skóroval i ve 2. kole německé fotbalové ligy. K vítězství Leverkusenu nad Unionem Berlín 4:0 přispěl gólem a asistencí. Hoffenheim s českými fotbalisty Vladimírem Coufalem a Adamem Hložkem v základní sestavě neudržel doma dvoubrankové vedení a podlehl Dortmundu 2:3. Nováček z Elversbergu pokračuje ve zdařilém startu do bundesligové sezony, na hřišti Mönchengladbachu vyhrál 4:3.

Leverkusen šel do vedení hned z prvního útoku. Po 41 sekundách hry Gutiérrez vrátil propadlý přízemní centr zpět před odkrytou branku a Ezequiel Fernández si připsal premiérový bundesligový gól. Ještě před přestávkou zvýšil Medina.

Schickovy chvíle přišly po změně stran. Nejprve ve 48. minutě doklepl do sítě milimetrovou přihrávku Quansaha a později před hranicí vápna přiklepl míč Mazovi, jenž střelou k tyči nedal gólmanu Rönnowovi šanci.

Útočník Patrik Schick z Leverkusenu střílí hlavou gól v utkání proti Unionu Berlín.

Hoffenheim šel do vedení krátce před poločasem, když Coufal sklepl míč před vápno nabíhajícímu Avdullahuovi, jenž z prvního doteku propálil Gregora Kobela.

Domácí přidali druhý gól zásluhou Lemperleho, ale za Borussii rychle snížil Guirassy a podobně rychlá byla i vyrovnávací trefa střídajícího Silvy. Kolaps Hoffenheimu definitivně podtrhla vlastní branka Hajdariho, jenž si ve snaze odvrátit centr do bezpečí srazil míč do sítě.

Hoffenheimský obránce Vladimír Coufal si zpracovává míč v souboji s Maximilianem Beierem z Dortmundu.

Hložek střídal v 73. minutě za stavu 2:2, Robin Hranáč do hry naskočil o šest minut později. Coufal se podobně jako Schick zapsal do statistik stejně jako v prvním kole, kdy přihrál na druhý gól TSG při prohře 2:3 v Kolíně nad Rýnem.

Elversberg v Mönchengladbachu prohrával v 56. minutě už 1:3 i díky dvěma gólům Huga Bolina. Nakonec ale zásluhou taktéž dvoubrankového střelce Krattenmachera a Keidelovy trefy skóre otočil a připsal si druhé překvapivé vítězství ve své první bundesligové sezoně.

Brémy doma zaskočily Lipsko, zvítězily 3:1 a připsaly si první body v sezoně. Freiburg zvítězil na hřišti Paderbornu 1:0 a po dvou kolech je stále stoprocentní.

Německá Bundesliga
2. kolo 5. 9. 2026 15:30
Leverkusen Leverkusen : Union Berlín Union Berlín 4:0 (2:0)
Góly:
1. Fernández
28. Medina
48. Schick
66. Maza
Góly:
Sestavy:
Flekken – Quansah, Medina (71. Badé), Tapsoba (C), Gutiérrez (83. Vázquez) – Fernández (71. Andrich), García – Maza, Tillman (67. Diaby), Moreira – Schick (67. Kofane).
Sestavy:
Rønnow – Juranović (74. Trimmel), Uduokhai, Van Den Bosch, Rothe – Aebischer (63. Čong U-jong), Kemlein (63. Haberer), Khedira (C), Burcu (79. Schäfer) – M. Ljubičić, Latte Lath (63. Skarke).
Náhradníci:
Blaswich – Oermann, Hofmann, Boniface.
Náhradníci:
Raab – Querfeld, Köhn, Skov.
Žluté karty:
62. Gutiérrez, 89. Maza
Žluté karty:
4. Uduokhai, 47. Van Den Bosch

Rozhodčí: Braun

Německá Bundesliga
2. kolo 5. 9. 2026 15:30
Hoffenheim Hoffenheim : Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2:3 (1:0)
Góly:
45. Avdullahu
54. Lemperle
Góly:
61. Guirassy
66. Silva
87. Hajdari (vla.)
Sestavy:
Baumann (C) – Coufal, Kabak (79. Hranáč), Hajdari, Rots – Wimmer (73. Conte), Avdullahu, Burger (79. De Cat), Daghim – Hložek (73. Kramarić), Lemperle (84. Moerstedt).
Sestavy:
Kobel – Gadou (64. Reggiani), Anton (C), Mané (33. Nwaneri) – Ryerson, Bellingham, Nmecha (46. Veerman), Svensson – Karetsas (64. Silva), Beier – Guirassy (88. Sabitzer).
Náhradníci:
Philipp – Bernardo, Gendrey, Lenz.
Náhradníci:
Meyer – Albert, Chukwuemeka, Prates.
Žluté karty:
45+2. Hajdari, 63. Burger, 80. Kramarić
Žluté karty:
76. Reggiani, 78. Beier

Rozhodčí: Jollenbeck – Schaal, Weickenmeier

Německá Bundesliga
2. kolo 5. 9. 2026 15:30
Mönchengladbach Mönchengladbach : Elversberg Elversberg 3:4 (2:1)
Góly:
12. Bolin
44. Bolin
56. Scally
Góly:
29. Mokwa
66. Krattenmacher
80. Keidel
90+2. Krattenmacher
Sestavy:
Nicolas – Scally (77. Leszczyński), Itakura, Diks, Ullrich (81. Herold) – Sander, Nguefack – Honorat (69. Kühn), Mohya (69. Hack), Bolin – Kleindienst (77. Lidberg).
Sestavy:
Kristof – Gyamerah (88. Sirch), Pinckert, Rohr, Günther (75. Mickelson) – Keidel, Poręba – Petkov, Onyeka (75. Futkeu), Campbell (64. Krattenmacher) – Mokwa (88. Condé).
Náhradníci:
Batz – Chiarodia, Mačino, Stöger.
Náhradníci:
Boss – Darvich, Le Joncour, Schnellbacher.
Žluté karty:
45+2. Bolin, 79. Nguefack, 89. Diks
Žluté karty:
89. Condé

Rozhodčí: Peterson

Německá Bundesliga
2. kolo 5. 9. 2026 15:30
Werder Brémy Werder Brémy : RB Lipsko RB Lipsko 3:1 (1:0)
Góly:
4. Dinkçi
68. Füllkrug
80. Grüll
Góly:
90+5. Baku
Sestavy:
Hein – Arthur (67. Schmetgens), Pieper, Friedl (C), Deman – Regeer (83. Stalmach) – Dinkçi (67. Erevbenagie), Chuki (83. Musah), Reis, Grüll – Füllkrug (74. Itten).
Sestavy:
Vandevoordt – Raum (C), Estève, Orbán, Baku – Banzuzi, Seiwald, el-Ajnawí (75. Guiu) – Nusa (84. Konaté), Nkunku (84. Maksimović), Bakayoko (63. T. Gomis).
Náhradníci:
Schlager – Stark, Wójcik.
Náhradníci:
Nyland – Finkgräfe, Henrichs, Klostermann, Koné.
Žluté karty:
23. Chuki
Žluté karty:

Rozhodčí: Brand – Stein, Achmüller

Počet diváků: 39700

Německá Bundesliga
2. kolo 5. 9. 2026 15:30
SC Paderborn SC Paderborn : Freiburg Freiburg 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
26. Eggestein
Sestavy:
Noll – ter Horst (82. Sticker), Scheller, Hansen (89. Mohr) – Curda, Ulrich (74. Batista Meier), Castañeda, Vidović, Obermair – Pieringer (82. Marino), Philippe (46. Tigges).
Sestavy:
Backhaus – Treu, Ginter, Lienhart, Makengo – Eggestein, Engelhardt (82. Yılmaz) – Beste (74. Kübler), Suzuki (82. Gotó), Scherhant (74. Grifo) – Matanović.
Náhradníci:
Schubert – Baack, Djurić, Lippmann.
Náhradníci:
F. Müller – Günter, Irié, Ogbus, Rosenfelder.
Žluté karty:
38. Curda, 48. ter Horst, 90+3. Scheller
Žluté karty:
43. Suzuki, 56. Lienhart, 59. Engelhardt

Rozhodčí: Burda – Thielert, Martenstein

Počet diváků: 15000

Německá Bundesliga
2. kolo 5. 9. 2026 18:30
Schalke 04 Schalke 04 : Bayern Mnichov Bayern Mnichov 0:0 (-:-)
Sestavy:
Karius – T. Becker (C), Katić, Kuruçay – Dina Ebimbe, al-Fawzí, Tanaka, Gosens – D. Ljubičić, Aouchiche – Sylla.
Sestavy:
Neuer (C) – Laimer, Upamecano, Tah, Davies – Kimmich, Pavlović – Karl, Brown, Díaz – Sajbárí.
Náhradníci:
K. Müller – Ayhan, Wöber, Vozar, V. Becker, Bachmann, Adamu, Džeko, Karaman.
Náhradníci:
Urbig – Kim Min-čä, Stanišić, Itó, Olise, Ndiaye, Bischof, Musiala, Kane.

Rozhodčí: Schröder – Neitzel-Petersen, Lupp

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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2. kolo

Schalke 04 vs. Bayern Mnichov //www.idnes.cz/sport
5.9. 18:30
  • 15.90
  • 9.37
  • 1.16
Hamburger SV vs. Mohuč //www.idnes.cz/sport
6.9. 15:30
  • 2.86
  • 3.67
  • 2.47
Eintracht Frankfurt vs. Augsburg //www.idnes.cz/sport
6.9. 17:30
  • 1.98
  • 4.06
  • 3.42

3. kolo

Union Berlín vs. Schalke 04 //www.idnes.cz/sport
11.9. 20:30
  • 2.03
  • 3.83
  • 3.23
Hoffenheim vs. Stuttgart //www.idnes.cz/sport
12.9. 15:30
  • 2.32
  • 3.96
  • 2.63
Borussia Dortmund vs. SC Paderborn //www.idnes.cz/sport
12.9. 15:30
  • 1.23
  • 6.51
  • 9.87
Mohuč vs. Eintracht Frankfurt //www.idnes.cz/sport
12.9. 15:30
  • 2.04
  • 3.85
  • 3.17
Freiburg vs. Mönchengladbach //www.idnes.cz/sport
12.9. 15:30
  • 1.80
  • 3.99
  • 3.90
Augsburg vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
12.9. 15:30
  • 3.93
  • 4.45
  • 1.72
1. FC Köln vs. Werder Brémy //www.idnes.cz/sport
12.9. 18:30
  • 2.02
  • 3.77
  • 3.30
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

1. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FreiburgFreiburg 2 2 0 0 5:1 6
2. Borussia DortmundDortmund 2 2 0 0 5:2 6
3. ElversbergElversberg 2 2 0 0 7:5 6
4. Bayern MnichovBayern 1 1 0 0 5:1 3
5. LeverkusenLeverkusen 2 1 0 1 6:3 3
6. AugsburgAugsburg 1 1 0 0 3:0 3
7. RB LipskoRB Lipsko 2 1 0 1 4:3 3
8. StuttgartStuttgart 2 1 0 1 5:6 3
9. Werder BrémyBrémy 2 1 0 1 4:5 3
10. 1. FC KölnKolín nad Rýnem 2 1 0 1 4:6 3
11. Eintracht FrankfurtFrankfurt 1 0 1 0 3:3 1
12. MohučMohuč 1 0 1 0 0:0 1
13. SC PaderbornPaderborn 2 0 1 1 0:1 1
14. Union BerlínUnion Berlín 2 0 1 1 3:7 1
15. HoffenheimHoffenheim 2 0 0 2 4:6 0
16. Hamburger SVHamburg 1 0 0 1 0:2 0
17. Schalke 04Schalke 1 0 0 1 0:3 0
18. MönchengladbachMönchengladbach 2 0 0 2 3:7 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 6. : Postup - Konferenční liga (kvalifikace), 16. : Baráž o udržení, 17. - 18.: Sestup

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