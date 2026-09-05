Schickův povedený zápas: gól, asistence a tři body. Hoffenheim promarnil vedení

Leverkusen šel do vedení hned z prvního útoku. Po 41 sekundách hry Gutiérrez vrátil propadlý přízemní centr zpět před odkrytou branku a Ezequiel Fernández si připsal premiérový bundesligový gól. Ještě před přestávkou zvýšil Medina.
Schickovy chvíle přišly po změně stran. Nejprve ve 48. minutě doklepl do sítě milimetrovou přihrávku Quansaha a později před hranicí vápna přiklepl míč Mazovi, jenž střelou k tyči nedal gólmanu Rönnowovi šanci.
Hoffenheim šel do vedení krátce před poločasem, když Coufal sklepl míč před vápno nabíhajícímu Avdullahuovi, jenž z prvního doteku propálil Gregora Kobela.
Domácí přidali druhý gól zásluhou Lemperleho, ale za Borussii rychle snížil Guirassy a podobně rychlá byla i vyrovnávací trefa střídajícího Silvy. Kolaps Hoffenheimu definitivně podtrhla vlastní branka Hajdariho, jenž si ve snaze odvrátit centr do bezpečí srazil míč do sítě.
Hložek střídal v 73. minutě za stavu 2:2, Robin Hranáč do hry naskočil o šest minut později. Coufal se podobně jako Schick zapsal do statistik stejně jako v prvním kole, kdy přihrál na druhý gól TSG při prohře 2:3 v Kolíně nad Rýnem.
Elversberg v Mönchengladbachu prohrával v 56. minutě už 1:3 i díky dvěma gólům Huga Bolina. Nakonec ale zásluhou taktéž dvoubrankového střelce Krattenmachera a Keidelovy trefy skóre otočil a připsal si druhé překvapivé vítězství ve své první bundesligové sezoně.
Brémy doma zaskočily Lipsko, zvítězily 3:1 a připsaly si první body v sezoně. Freiburg zvítězil na hřišti Paderbornu 1:0 a po dvou kolech je stále stoprocentní.
1. Fernández
28. Medina
48. Schick
66. Maza
Flekken – Quansah, Medina (71. Badé), Tapsoba (C), Gutiérrez (83. Vázquez) – Fernández (71. Andrich), García – Maza, Tillman (67. Diaby), Moreira – Schick (67. Kofane).
Rønnow – Juranović (74. Trimmel), Uduokhai, Van Den Bosch, Rothe – Aebischer (63. Čong U-jong), Kemlein (63. Haberer), Khedira (C), Burcu (79. Schäfer) – M. Ljubičić, Latte Lath (63. Skarke).
Blaswich – Oermann, Hofmann, Boniface.
Raab – Querfeld, Köhn, Skov.
62. Gutiérrez, 89. Maza
4. Uduokhai, 47. Van Den Bosch
Rozhodčí: Braun
45. Avdullahu
54. Lemperle
61. Guirassy
66. Silva
87. Hajdari (vla.)
Baumann (C) – Coufal, Kabak (79. Hranáč), Hajdari, Rots – Wimmer (73. Conte), Avdullahu, Burger (79. De Cat), Daghim – Hložek (73. Kramarić), Lemperle (84. Moerstedt).
Kobel – Gadou (64. Reggiani), Anton (C), Mané (33. Nwaneri) – Ryerson, Bellingham, Nmecha (46. Veerman), Svensson – Karetsas (64. Silva), Beier – Guirassy (88. Sabitzer).
Philipp – Bernardo, Gendrey, Lenz.
Meyer – Albert, Chukwuemeka, Prates.
45+2. Hajdari, 63. Burger, 80. Kramarić
76. Reggiani, 78. Beier
Rozhodčí: Jollenbeck – Schaal, Weickenmeier
12. Bolin
44. Bolin
56. Scally
29. Mokwa
66. Krattenmacher
80. Keidel
90+2. Krattenmacher
Nicolas – Scally (77. Leszczyński), Itakura, Diks, Ullrich (81. Herold) – Sander, Nguefack – Honorat (69. Kühn), Mohya (69. Hack), Bolin – Kleindienst (77. Lidberg).
Kristof – Gyamerah (88. Sirch), Pinckert, Rohr, Günther (75. Mickelson) – Keidel, Poręba – Petkov, Onyeka (75. Futkeu), Campbell (64. Krattenmacher) – Mokwa (88. Condé).
Batz – Chiarodia, Mačino, Stöger.
Boss – Darvich, Le Joncour, Schnellbacher.
45+2. Bolin, 79. Nguefack, 89. Diks
89. Condé
Rozhodčí: Peterson
4. Dinkçi
68. Füllkrug
80. Grüll
90+5. Baku
Hein – Arthur (67. Schmetgens), Pieper, Friedl (C), Deman – Regeer (83. Stalmach) – Dinkçi (67. Erevbenagie), Chuki (83. Musah), Reis, Grüll – Füllkrug (74. Itten).
Vandevoordt – Raum (C), Estève, Orbán, Baku – Banzuzi, Seiwald, el-Ajnawí (75. Guiu) – Nusa (84. Konaté), Nkunku (84. Maksimović), Bakayoko (63. T. Gomis).
Schlager – Stark, Wójcik.
Nyland – Finkgräfe, Henrichs, Klostermann, Koné.
23. Chuki
Rozhodčí: Brand – Stein, Achmüller
Počet diváků: 39700
26. Eggestein
Noll – ter Horst (82. Sticker), Scheller, Hansen (89. Mohr) – Curda, Ulrich (74. Batista Meier), Castañeda, Vidović, Obermair – Pieringer (82. Marino), Philippe (46. Tigges).
Backhaus – Treu, Ginter, Lienhart, Makengo – Eggestein, Engelhardt (82. Yılmaz) – Beste (74. Kübler), Suzuki (82. Gotó), Scherhant (74. Grifo) – Matanović.
Schubert – Baack, Djurić, Lippmann.
F. Müller – Günter, Irié, Ogbus, Rosenfelder.
38. Curda, 48. ter Horst, 90+3. Scheller
43. Suzuki, 56. Lienhart, 59. Engelhardt
Rozhodčí: Burda – Thielert, Martenstein
Počet diváků: 15000
Karius – T. Becker (C), Katić, Kuruçay – Dina Ebimbe, al-Fawzí, Tanaka, Gosens – D. Ljubičić, Aouchiche – Sylla.
Neuer (C) – Laimer, Upamecano, Tah, Davies – Kimmich, Pavlović – Karl, Brown, Díaz – Sajbárí.
K. Müller – Ayhan, Wöber, Vozar, V. Becker, Bachmann, Adamu, Džeko, Karaman.
Urbig – Kim Min-čä, Stanišić, Itó, Olise, Ndiaye, Bischof, Musiala, Kane.
Rozhodčí: Schröder – Neitzel-Petersen, Lupp